„Wird beginnen“: Nagelsmann garantiert Müller-Einsatz gegen Union – und spricht über seinen Ausraster

Von: Marius Epp

Auf Julian Nagelsmann und den FC Bayern wartet am Sonntag ein brisantes Duell mit Verfolger Union Berlin. Die Pressekonferenz im Ticker zum Nachlesen.

FC Bayern München – Union Berlin | Sonntag, 17.30 Uhr

13.28 Uhr: Die Pressekonferenz ist beendet.

13.28 Uhr: Wie zufrieden ist Nagelsmann mit dem Team? „Es ist gut, wenn man mal eine Woche trainieren kann. Das Engagement war in den letzten Tagen sehr gut.“

13.25 Uhr: Ein niederländischer Journalist erfragt Nagelsmanns Einschätzung zu den Oranje-Stars de Ligt und Blind: „Matthijs liebt Verteidigen, ist charakterstark und will in jeder Trainingseinheit gewinnen. Daley hat herausragende fußballerische Qualität, vor allem, wenn der Raum eng ist. Es gibt für euch bestimmt die Möglichkeit, beide wieder gleichzeitig auf dem Feld zu sehen.“

13.22 Uhr: Haben die Spieler in der Champions League einen anderen Fokus? „Klar ist es so: Wenn du sehr oft hintereinander Deutscher Meister wirst, muss dein Eigenantrieb enorm hoch sein. Wenn man im Freizeitpark zum ersten Mal die Achterbahn fährt, ist es sehr spektakulär, beim neunten Mal macht es auch noch Spaß, ist aber nicht mehr so spektakulär wie beim ersten Mal. Wir sind nach wie vor auf Platz eins und haben es in der eigenen Hand.“

13.18 Uhr: Für die frühe Auswechslung von Thomas Müller gegen Gladbach wurde Nagelsmann kritisiert. Er reagiert: „Thomas ist ein sehr erfahrener Spieler. Er hat von mir erklärt bekommen, warum die Entscheidung so ausgefallen ist. Hinterher ist es leicht, das zu bewerten. Im Spiel hast du 35 Sekunden Zeit, die Entscheidung zu treffen und viele Dinge abzuwägen. Eine schlechte Entscheidung ist besser als gar keine. Ich glaube nicht, dass es zwingend falsch war. Ich weiß aber auch nicht, ob es richtig war. Dass er nicht glücklich darüber ist, ist klar. Aber er ist sehr professionell und eine Vertrauensperson von mir. Am Sonntag wird er wieder spielen. Er wird beginnen. Er hat gut trainiert. Er denkt nicht nur an sich, sondern auch ans Große und Ganze. Auch wenn er mal nicht spielt, ist seine Bedeutung riesengroß.“

13.17 Uhr: Nagelsmann zu Benjamin Pavard: „Ich arbeite mit allen Spielern gerne länger zusammen. Benji hat bei mir sehr viel Spielzeit, er ist einer der verlässlichsten Spieler. Am Ende ist es nicht immer nur meine Entscheidung. Generell halte ich sehr viel von ihm.“

13.10 Uhr: Nagelsmann über seinen Ausraster: „Ich ärgere mich schon, dass das passiert ist. Was ich gesagt habe, war falsch, ich hab jetzt auch keine milde Strafe bekommen. In der Sache mit der Roten Karte sehe ich mich nach wie vor im Recht. Ich bin so, ich möchte gerne gewinnen. Wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, werde ich emotional. So bin ich als Mensch. Ich muss mich in gewissen Situationen zügeln und meine Emotionen besser kanalisieren. Als Schiedsrichter ist es nicht immer leicht. Sie stehen oft unter extremem Druck. In der Situation wird ein langer Ball von Gladbach gespielt, der 70 Meter überbrückt. Der Schiedsrichter ist auch kein Düsenjet, deswegen war er 60 Meter weg von der Aktion, das kann man dann nicht wirklich sehen.“

13.08 Uhr: Der Trainer über die Unruhe im Klub: „Wir haben nicht die Ergebnisse erzielt, die wir wollen, dann ist es immer unruhig. Man darf nicht jede Meinung auf die Goldwaage legen. Beim FC Bayern ist es so einfach wie komplex: Wenn du gewinnst, ist Ruhe – wenn du verlierst, ist keine Ruhe. Also sollten wir gewinnen.“

13.07 Uhr: Nagelsmann über das Spiel gegen Union: „Es geht um die Tabellenführung. Union hat gestern ein anstrengendes Spiel gehabt. Sie haben aber einen großen Kader. Sie werden tief verteidigen und mit ihrer Körperlichkeit viele zweite Bälle wieder scharf machen. Die Art und Weise, wie sie spielen, ist unangenehm. Wenn du zu dem Zeitpunkt da oben stehst, hast du es verdient. Sie haben eine tolle Entwicklung genommen im letzten Jahr.“

13.03 Uhr: Nagelsmann über die Personalsituation: „Es sieht alles ganz ordentlich aus. Wir haben viele Spieler zur Verfügung. Bei Sadio (Mané, d. Red.) ist es so, dass er schon ein Kandidat ist für den Kader. Nicht von Beginn an, aber eine Alternative. Bei Nous (Mazraoui, d. Red.) ist es noch zu früh. Das dauert wahrscheinlich noch eine Woche.“

13.02 Uhr: Nagelsmann wird als Erstes zur Verspätung von Leroy Sané befragt. Der Bayern-Star verpasste den Mannschaftsbus, der dann ohne ihn losfuhr. „Ich weiß es nicht genau, ich sitze in einem anderen Bus. Das hat jetzt keine Auswirkungen auf sportliche Entscheidungen. Alles Weitere klären wir intern.“

13 Uhr: Die Pressekonferenz beginnt.

Update vom 24. Februar, 12.49 Uhr: Die Pressekonferenz des FC Bayern steht unmittelbar bevor! In zehn Minuten tritt Cheftrainer Julian Nagelsmann vor die Mikrofone. Was hat er zu erzählen?

Erstmeldung vom 24. Februar: München – Nur die Tordifferenz hält den FC Bayern momentan noch an der Bundesliga-Spitze. Nach der Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach darf sich die Elf von Julian Nagelsmann keinen Ausrutscher mehr erlauben – sonst ist die Tabellenführung futsch.

Mit Union Berlin ist am Sonntag einer der unbequemsten Gegner zu Gast, die der deutsche Fußball zu bieten hat. Das Überraschungsteam von Urs Fischer liegt punktgleich mit den Münchnern auf Platz drei und warf am Donnerstagabend mal eben Ajax Amsterdam aus der Europa League.

Bayern-Trainer Nagelsmann muss intern allerhand Themen moderieren – sein Schiri-Ausraster gegen Gladbach, die frühe Auswechslung von Kapitän Thomas Müller und die wacklige Bayern-Abwehr. Dayot Upamecano wird gegen Union fehlen, einen Bayern-Einspruch wegen seiner umstrittenen Roten Karte schmetterte das Sportgericht ab.

Kapitän und Leitfigur Thomas Müller scheint bei Nagelsmann nicht mehr erste Wahl zu sein. Seine Teamkollegen konnten die Auswechslung in Gladbach nicht nachvollziehen.

FC Bayern: Nagelsmann-PK ab 13 Uhr im Live-Ticker

Wie weit sind Sadio Mané und Noussair Mazraoui? Wie baut Nagelsmann die Abwehr nach dem Upamecano-Ausfall um? Es scheint im Moment nur eine Konstante zu geben. Diese und weitere Fragen wird der FCB-Coach am Freitag ab 13 Uhr beantworten müssen. Mit unserem Live-Ticker verpassen Sie keine wichtige Aussage. (epp)