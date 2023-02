Nagelsmann verrät auf Bayern-PK Cancelo-Schwachstelle: „Kann ungeduldig und emotional werden“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Der FC Bayern ist in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg zu Gast. Die Pressekonferenz mit Trainer Julian Nagelsmann im Ticker zum Nachlesen.

Update vom 3. Februar, 13.40 Uhr: Julian Nagelsmann beklagt vor dem Auswärtsspiel in Wolfsburg mehrere angeschlagene Profis. Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting konnte wegen Magen-Darm-Beschwerden nicht trainieren, Dayot Upamecano legte eine Physio-Einheit ein. Zudem war die Rückkehr der verletzten Top-Stars Manuel Neuer und Sadio Mané ein Thema. Interessant: Nagelsmann geht nicht von einem Einsatz des verletzten PSG-Stürmers Kylian Mbappé im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen seinen FC Bayern aus. Der FCB-Coach verrät außerdem Details zum Charakter von Neuzugang Joao Cancelo.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) über ...

Julian Nagelsmann verrät auf der Bayern-PK persönliche Details über Neuzugang Joao Cancelo. © Frank Hoermann/Imago

... die offensivere Aufstellung gegen Mainz: „Es ist immer die Frage, wie oft hast du den Ball, in welchen Zonen, verlierst du den Ball. Es ist von vielen Faktoren abhängig. Es war keine Idee von der Mannschaft. Diese Grundordnung mit vielen Offensivspielern haben wir fast immer gespielt. Das liegt in meiner DNA.“

Nagelsmann verrät Cancelo-Schwachstelle: „Kann ungeduldig und emotional werden“

... über den Typ Joao Cancelo in den ersten Tagen: „Sympathischer Typ, der sehr ehrgeizig ist und ungeduldig und emotional werden kann, wenn etwas nicht so läuft, wie er das möchte. Er ist ein Wettkämpfer und war nicht nervös. Er hat schon was erlebt. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, sehr kreativ. Er gibt uns eine gute Ruhe im Offensivdrittel, er wird uns gut tun.“

... den kommenden Gegner Wolfsburg: „Sie haben extremes Tempo und einen variablen Aufbau. Niko hat verschiedene Varianten. Sie haben eine gute Aggressivität im gegnerischen Sechzehner. Sie machen es gut. Fast kein Spieler ist langsamer als 33,8 km/h. Wir müssen eine gute Dominanz kreieren.“

... die Rückkehr von Sadio Mané ins Mannschaftstraining: „Ende Februar erwarte ich ihn zurück, für das Hinspiel in Paris noch nicht. Es sieht gut aus, er hat keine Schmerzen mehr, wir sind alle zufrieden mit dem Verlauf.“

... die Einstellung seiner Mannschaft in Mainz: „Es gab keine spezielle Ansprache. K.o.-Spiel ist natürlich immer was Besonderes, aber es war die Lust mal wieder zu gewinnen. Es wird beim FC Bayern außenherum viel geschrieben, Experten haben viele Ideen. Es ist wichtig für die Spieler zu wissen, dass nur sie es beeinflussen können. Sie wollen das Gefühl haben, wir sind Schuld, wenn es gut läuft.“

... die Rückkehr von Manuel Neuer: „Ich habe schon oft gesagt, wir stehen im Austausch und sprechen jeden Tag. Er ist viel im Kraftraum unterwegs. Wir sehen uns und tauschen uns aus. Dass ich mir wünsche, dass ein Weltklasse-Torwart wie Manu wieder gesund ist und im Tor steht, das steht, glaube ich, außer Frage.“

... Jamal Musiala, der wieder getroffen hat: „Es war eine Weltklasseleistung von Jamal. Defensiv sehr stark, offensiv war das Tor sensationell, er hat viele Chancen vorbereitet. Er hatte eine gute Aggressivität und Griffigkeit im Zweikampf. Er war einer der Besten in Mainz. Ich hatte bei ihm keine Bedenken, eine WM ist auch für den Kopf sehr anstrengend. Zuletzt hat das glückliche Momentum gefehlt. In Mainz hat er es sehr gut gemacht, und das wird er auch in Wolfsburg machen.“

... den möglichen Verlust der Tabellenführung und den Druck: „Generell ist es so, dass ich mich als Teamplayer sehe und versuche meine Trainerkollegen mit einzubeziehen. Aber gerade in Phasen wo es schlecht läuft habe ich schon den Anspruch und die Verantwortung zu übernehmen und so ein bisschen meine Trainerkollegen zu entlasten. Ich habe dann mehr den Hut auf in den Entscheidungen und stelle mich in den Wind, das ist der Anspruch des Cheftrainers. Ich gebe eine strengere Linie vor, für die ich geradestehen muss. Ich war vor dem Mainz-Spiel sehr entspannt, weil die Mannschaft einen guten Eindruck gemacht hat. Wir haben den stärksten Kader der Bundesliga, deswegen sollten wir auch gewinnen.“

... den möglichen Wendepunkt mit dem Mainz-Spiel: „Ich habe ja schon nach dem Spiel gesagt, die Mannschaft hat einen hohen Anspruch und gibt die Antwort immer selber, wie sie auftreten muss. Das ist ein gutes Zeichen. Die Aggressivität war schon sehr von dem wie wir vor Weihnachten gespielt haben, dann werden wir auch wieder dreifach punkten.“

... die Dreierkette: „Wir haben fünf Monate davor alles mit Viererkette gespielt, das hat auch gut geklappt. Das ganze Grundordnung-Palaver ist mir zu viel, es geht darum wie man es mit Leben füllt. Das müssen wir auf den Platz bringen.“

... die Spitze von Niko Kovac, in München sei es einfacher zu spielen als in Berlin: „Sag ich nicht viel dazu, Niko ist ein Wettkämpfer, er hat schon erklärt, wie er es gemeint hat. Das ist keine schlimme Aussage. In Union ist es auch nicht einfach zu spielen. In München ist es ähnlich, aber das ist jetzt nicht dramatisch.“

Nagelsmann glaubt nicht an Mbappé-Ausfall: „Sie könnten pokern“

... den Ausfall von Kylian Mbappé: „Ich glaube nicht, dass er ausfällt. Ich weiß nicht, was er hat und ich gehe davon aus, dass er spielt. Das steht ja relativ vage auf ihrer Homepage, die Rede ist von drei Wochen. Wenn es keine strukturelle Verletzung ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er für das Spiel ausfällt. Aber ich weiß es nicht, ich bereite mich ganz normal vor, so dass er spielt. Sie könnten pokern.“

... das fehlende Personal, Gravenberch war umgeknickt: „Ryan hat eine Prellung am Knie, da ist alles intakt, das wird sich morgen entscheiden. Stanisic hat an der Sehne im Sprunggelenk Probleme, er wird ausfallen am Wochenende. Er hatte gestern beim Aufwärmen schon bisschen Probleme gehabt. Er hat Schmerzen, eine unangenehme Stelle. Upa ist in Behandlung in Konstanz bei einem Physiotherapeuten, er lässt sich einfach nochmal seine Statik einstellen und seinen Zeh anschauen. Er muss wieder zu Kräften kommen. Er wird morgen wieder normal trainieren und zur Verfügung stehen. Choupo-Moting hat Magen-Darm heute gehabt und nicht so gut geschlafen. Ich gehe davon aus, dass er morgen wieder kann. Ob er dann wieder bei vollen Kräften ist, wird man sehen. Es ist nichts Dramatisches, nur eine Magen-Verstimmung. Ich hoffe, dass sich die Lage morgen wieder entspannt.“

Update vom 3. Februar, 12.57 Uhr: Der FC Bayern steht nach drei Remis in Folge in der Bundesliga unter Druck. Mal sehen, wie FCB-Coach Julian Nagelsmann den kommenden Gegner Wolfsburg einschätzt. An welchem Plan bastelt der 35-Jährige wohl diesmal? Gleich startet die FCB-PK.

Update vom 3. Februar, 12.50 Uhr: In wenigen Minuten beginnt die Pressekonferenz des FC Bayern mit Trainer Julian Nagelsmann vor dem wichtigen Bundesliga-Auswärtsspiel am Sonntag beim VfL Wolfsburg. Der FCB-Coach hat mit Neuzugang Joao Cancelo eine neue Allzweckwaffe in seinen Reihen. Der Portugiese kann sowohl defensiv als auch offensiv links sowie rechts die Außenbahn beackern und dabei sogar ins Zentrum ziehen. Wir sind gespannt, welche neuen Erkenntnisse Nagelsmann von Cancelo in den vergangenen Tagen gewonnen hat. Sein Debüt inklusive Traum-Assist gegen Mainz war schon einmal vielversprechend. Darf Cancelo auch in der Bundesliga direkt von Anfang an ran?

FC Bayern: Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann heute live

Vorbericht: München – Der FC Bayern kann doch noch gewinnen. Im DFB-Pokal überrollte der Rekordmeister hilflose Mainzer mit 4:0. Jetzt soll nach drei Remis in Folge auch in der Bundesliga der erste Sieg des Jahres her – auswärts beim VfL Wolfsburg. Wie das gelingen soll und ob Neuzugang Joao Cancelo nach seinem Traum-Debüt auch in der Liga wieder ran darf, weiß Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der am Freitag um 13 Uhr auf der Pressekonferenz an der Säbener Straße Rede und Antwort steht.

Julian Nagelsmann Geboren am 23. Juli 1987 in Landsberg am Lech Größe: 1,90 m Bisherige Stationen als Profi-Trainer: TSG Hoffenheim, RB Leipzig, FC Bayern München (seit 2021) Titel als Trainer: Deutscher A-Jugend-Meister (2014), Deutscher Meister (2022), DFL-Supercup-Sieger (2021, 2022)

FC Bayern trifft auf Lieblingsgegner: Rekordmeister zu Gast in Wolfsburg

Dem FC Bayern droht am Wochenende der Verlust der Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga. Das liegt daran, dass der Rekordmeister erst am Sonntag (um 17.30, bei tz.de im Live-Ticker) den Spieltag beschließt. Somit können die Verfolger Union Berlin (ein Punkt Rückstand) und RB Leipzig (zwei Punkte Rückstand) einen Tag zuvor vorbeiziehen. Die Bayern müssen also nachziehen, sollte die Konkurrenz ihre Hausaufgaben erledigen.

Die Nagelsmann-Elf reist hierfür zum Lieblingsgegner nach Wolfsburg. Gegen keine andere Mannschaft aus der Liga weist der FC Bayern eine so hohe Siegquote (78 Prozent) und einen so hohen Punkteschnitt (2,49) wie gegen die Wölfe auf, seit über acht Jahren gab es keine Niederlage mehr. Zudem kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Trainer Niko Kovac, der vor dem Duell stichelte. Doch Joshua Kimmich wischte den Kovac-Spruch mit einem Satz weg.

Video: Nagelsmann lobt Cancelo: „Extrem gute Kreativität“

Joao Cancelo vor Bundesliga-Premiere: Lässt Nagelsmann Bayern-Neuzugang nach Traum-Debüt erneut ran?

Die Frage, die sich die meisten Bayern-Fans stellen, ist die nach einem Startelfeinsatz von Joao Cancelo. Der Außenverteidiger, der nur wenige Stunden nach seinem Transfer ein Traum-Debüt feierte, könnte nur vier Tage nach dem Mainz-Spiel gegen Wolfsburg seine Bundesliga-Premiere geben. Doch bei aller Euphorie ist auch Vorsicht angesagt: Ein Portugal-Insider warnt wegen Bayern-Neuzugang Joao Cancelo vor „komplizierten Situationen“.

Thomas Müller traut dem Braten noch nicht so ganz. Bringt der Sieg gegen Mainz nach der Ergebniskrise auch in der Bundesliga die Wende? „Ich bin auch lange genug dabei, um zu wissen, dass wir es uns in jedem Spiel wieder erarbeiten müssen. Es geht immer bei 0:0 los“, warnte der Bayern-Anführer. „Jetzt warten wir mal mit den großen Analysen.“ In der Liga sei man „absolut in der Bringschuld, das muss uns bewusst sein.“

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern: PK mit Nagelsmann heute im Live-Ticker

Bis auf die Langzeitrekonvaleszenten um Manuel Neuer, Lucas Hernandez, Noussair Mazraoui und Sadio Mané kann Trainer Julian Nagelsmann wohl aus dem Vollen schöpfen. Gut möglich, dass der 35-Jährige seiner Pokal-Truppe erneut das Vertrauen schenkt. Alternativen für eine Rückkehr in die Startelf wären Alphonso Davies und Leon Goretzka.

Keine Option mehr ist Mittelfeldspieler Marcel Sabitzer, der nach seinem Leihwechsel zu Manchester United in England verspottet wird. Verfolgen Sie die Pressekonferenz des FC Bayern mit Julian Nagelsmann heute ab 13 Uhr hier im Live-Ticker. (ck)