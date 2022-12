Bayern-Schreck als Neuer-Nachfolger? „Sommer-Wechsel im Winter würde Sinn ergeben“

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern benötigt Ersatz für den verletzten Torhüter Manuel Neuer. Der Gladbacher Yann Sommer könnte als Nachfolger schon im Winter nach München wechseln.

München – Wird der Bayern-Schreck plötzlich zum Heilsbringer? Der FC Bayern sucht für die Rückrunde fieberhaft nach einem neuen Torhüter. Stammkeeper und Kapitän Manuel Neuer wird in der laufenden Saison nach seinem Unterschenkelbruch wohl nicht mehr eingreifen können. Mit Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach könnten die Bayern ihre Probleme auf der Torwart-Postition mit einem Schlag lösen.

Yann Sommer Geboren: 17. Dezember 1988 (Alter 33 Jahre), Morges, Schweiz Position: Torwart Verein: Borussia Mönchengladbach Vertrag bis: 30.06.2023

Yann Sommer als Neuer-Nachfolger? Gladbach-Torwart wurde zum Bayern-Schreck

Dieses Spiel wird wohl in keinem Saisonrückblick fehlen. Am 27. August schrieb Gladbachs Torhüter Yann Sommer Bundesliga-Geschichte und stellte mit 19 Paraden einen neuen Rekord auf. Die Bayern fanden beim 1:1 im Schweizer Goalie ihren Meister, einzig Leroy Sané konnte den Schlussmann überwinden.

Im Nachhinein, etwas mehr als drei Monate später, könnte Sommers Weltklasse-Leistung in der Allianz Arena einem Bewerbungsschreiben gleichkommen. Denn die Bayern benötigen nun nach Neuers Ski-Unfall einen Ersatzmann, am besten mit Erfahrung und nicht zu teuer.

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann gratulierte Gladbach-Torwart Yann Sommer zu seiner historischen Leistung. © Imago

Neuer-Ersatz beim FC Bayern: „Sommer-Wechsel im Winter würde für alle Beteiligten Sinn ergeben“

Yann Sommer, der seit 2014 für Borussia Mönchengladbach spielt, ist seit Jahren einer der besten und vor allem beständigsten Bundesliga-Torhüter. Vorteil aus Bayern-Sicht: Sommers Vertrag läuft im Sommer aus. Der Schweizer möchte dem Vernehmen nach keinesfalls verlängern und wäre somit ablösefrei zu haben.

Kommt Sommer schon im Winter zum FC Bayern, könnte die Borussia noch eine Ablöse für einen Transfer kassieren. Allzu hoch dürfte diese aufgrund der geringen Restlaufzeit des Vertrags und eines Marktwerts von fünf Millionen Euro jedoch nicht ausfallen. „Bei längerem Nachdenken würde ein Sommer-Wechsel im Winter für alle Beteiligten Sinn ergeben. Die Bayern bekämen einen der besten Torhüter der Bundesliga, der die Liga bestens kennt, für einen Preis unter Marktwert“, schreibt etwa das Portal GladbachLive.

FC Bayern sorgt sich um Neuer: Sommer-Transfer könnte Nübel-Falle schließen

Der FC Bayern hat intern bereits über einen Transfer von Sommer diskutiert, wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet. Sollte der Wechsel klappen, hätte der Klub auf der Torhüter-Position mit einem Schlag Ruhe. Denn noch ist völlig offen, ob, wann und vor allem wie Manuel Neuer nach seiner schweren Verletzung zurückkehren wird.

Sommer wird zwar am 17. Dezember auch schon 34 Jahre alt, ist im Gegensatz des bald 37-jährigen Neuer aber noch deutlich jünger. Eine vorzeitige Rückkehr des an Monaco verliehenen Thronfolgers Alexander Nübel wäre mit dem Risiko verbunden, ihn in Folge eines Neuer-Comebacks zu verheizen. Sommer könnte im Fall der Fälle auch nach der Saison den Platz von Neuer behalten und Nübel dann in den folgenden Jahren übernehmen, sein Vertrag in München läuft noch bis 2025.

FC Bayern prüft Ersatzkandidaten für Neuer: Wird es ein kommender Weltmeister?

Bei allen Planspielen um Neuer, Sommer und Nübel machen sich die Bayern aber auch Gedanken um andere Optionen – und blicken dabei unter anderem auf die WM in Katar. Dort lässt „die Krake von Zadar“ die gegnerischen Angriffsreihen verzweifeln, namentlich handelt es sich hierbei um Kroatiens Torhüter Dominik Livakovic.

Von dessen Qualitäten ließen sich die Bosse sogar live vor Ort persönlich überzeugen, Oliver Kahn hatte das Spiel gegen Brasilien im Stadion verfolgt. Ein weiterer Kandidat als Ersatz für den verletzten Neuer ist der Costa Ricaner Keylor Navas vom kommenden Champions-League-Gegner Paris St. Germain. (ck)