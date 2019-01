FC Bayern München: Winter-Transfergerüchte 2018/19 und aktuelle News

Transfergerüchte und aktuelle News zum FC Bayern München: Welche Spieler verpflichtet der deutsche Rekordmeister im Winter 2018/19? Wer verlässt München?

München - Wird der FC Bayern München im Winter 2019 aktiv und verstärkt seinen Kader? Im Sommer 2018 holte der Rekordmeister lediglich den an 1899 Hoffenheim ausgeliehenen Serge Gnabry und den an Swansea City abgegebenen Renato Sanches zurück und nahm Leon Goretzka ablösefrei unter Vertrag. Angesichts der alles andere als reibungslos verlaufenden Hinrunde stellt sich die Frage: Brauchen die Roten nun Verstärkungen im Winter?

Bereits kurz nach dem Ende der Sommer-Transferperiode kamen erste Spekulationen um potenzielle Zugänge auf. Vor allem die schwächelnde Innen- und die arg dünn besetzte Außenverteidigung sowie die mit den Klub-Ikonen Arjen Robben und Franck Ribery in die Jahre gekommene Flügelzange könnte frisches Blut gebrauchen, hieß es.

Transfergerüchte beim FC Bayern München: Wie könnte sich der Kader verändern?

Vor der Saison war beispielsweise der Ersatzmann für David Alaba verkauft worden. Juan Bernat schlug seine Zelte bei Paris Saint-Germain auf, nachdem er quasi vom Hof gejagt wurde. Offiziell führen die Roten nur drei Innenverteidiger im Kader. Mats Hummels, Jerome Boateng und Niklas Süle decken diesen Bereich ab.

Mit nur 22 Profis musste Trainer Niko Kovac durch die erste Saisonhälfte kommen. Im Sommer schien dieser Weg angesichts der Staransammlung sinnvoll - denn eine prominent besetzte Bank birgt enormes Konfliktpotenzial. Doch dann schlug das Verletzungspech gnadenlos zu: Kingsley Coman fiel ebenso wie der noch bis in die Rückrunde im Krankenstand befindliche Corentin Tolisso monatelang aus, auch Rafinha und James Rodriguez fehlten oder fehlen wochenlang.

In der Offensive könnte es auch abseits des Abschieds von Robbery einen gewaltigen Umbruch geben. Robert Lewandowskis Gemütszustand in Sachen Transfers gleicht einer Achterbahnfahrt, auch dessen Backup Sandro Wagner murrte bereits ob seiner Rolle. Zudem bräuchten die Münchner, die mit Gnabry und Coman lediglich über zwei weitere Außenstürmer verfügen, weiter Verstärkung. Als erster Winter-Zugang steht Alphonso Davies fest, der das rasante Flügelduo unterstützen könnte. Allerdings ist der FC Bayern die erste Station in Europa für den jungen Kanadier - entsprechend wird das einstige Flüchtlingskind Anlaufzeit benötigen.

Wir haben alle Winter-Transfergerüchte der Saison 2018/2019 und aktuellen News zum FC Bayern München zusammengefasst.

Wann darf der FC Bayern München Spieler verpflichten?

Im Winter 2019 hat der FC Bayern München einen Monat Zeit, um Transfers zu tätigen. Im Sommer kann sich der Klub dann wieder auf eine zweimonatige Wechselphase eingestellt werden.

Vom Dienstag, den 1. Januar 2019, bis Donnerstag, den 31. Januar 2019, dürfen Spieler transferiert werden.

Vertragslose Spieler könnten jederzeit zum FC Bayern München dazustoßen.

Der Sommer-Transferzyklus 2019 beginnt am 1. Juli und endet am 2. September - Grund für die Verlängerung ist der Umstand, dass der 31. August auf einen Samstag fällt und an diesem Tag in den Profiligen gespielt wird.

Wann kann der FC Bayern München Spieler verkaufen?

Da das Transferfenster von Land zu Land unterschiedlich ausfällt, kann der FC Bayern München auch abseits der genannten Phasen Spieler abgeben. Hier gibt es die wichtigsten Abweichungen zur deutschen Winter-Transferperiode im Überblick.

Italien: 3. Januar bis 18. Januar 2019

Portugal: 3. Januar bis 2 Februar 2019

Österreich: 7. Januar bis 6. Februar 2019

Schweiz: 16. Januar bis 15. Februar 2019

Russland: 23. Januar bis 22. Februar 2019

Aktuelle News zum FC Bayern München: Alle Transfergerüchte im Jahr 2019

Tor:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Odysseas Vlachodimos 26. April 1994 Deutschland Torhüter Benfica Lissabon 6 Millionen Euro

Abwehr:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Lukas Klostermann 3. Juni 1996 Deutschland Linksverteidiger RB Leipzig 12 Millionen Euro Milan Skriniar 11. Februar 1995 Slowakei Innenverteidiger Inter Mailand 50 Millionen Euro Matthijs de Ligt 12. August 1999 Niederlande Innenverteidiger Ajax Amsterdam 50 Millionen Euro Benjamin Pavard 28. März 1996 Frankreich Innenverteidiger Vfb Stuttgart 40 Millionen Euro Jean-Clair Todibo 30. Dezember 1999 Frankreich Innenverteidiger FC Toulouse 4 Millionen Euro Lucas Hernandez 14. Februar 1996 Frankreich Linker Verteidiger Atletico Madrid 80 Millionen Euro

Mittelfeld:

Angriff:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position Verein Marktwert* Krzysztof Piatek 1. Juli 1995 Polen Mittelstürmer FC Genua 15 Millionen Euro Timo Werner 6. März 1996 Deutschland Mittelstürmer RB Leipzig 60 Millionen Euro Luka Jovic 23. Dezember 1997 Serbien Mittelstürmer Eintracht Frankfurt 20 Millionen Euro Paulo Dybala 15. November 1993 Argentinien Hängende Spitze Juventus Turin 110 Millionen Euro



Transfergerüchte: Verlassen diese Spieler im Jahr 2019 den FC Bayern München?

Abwehr:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position gehandelte(r) Verein(e) Marktwert* Jerome Boateng 3. September 1988 Deutschland Innenverteidiger Paris Saint-Germain, Manchester United 40 Millionen Euro Mats Hummels 16. Dezember 1988 Deutschland Innenverteidiger Manchester United 55 Millionen Euro

Mittelfeld:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position gehandelte(r) Verein(e) Marktwert* James Rodriguez 12. Juli 1991 Kolumbien Offensives Mittelfeld Real Madrid 80 Millionen Euro Arjen Robben 23. Januar 1984 Niederlande Rechtsaußen FC Groningen, PSV Eindhoven 7 Millionen Euro Franck Ribéry 7. April 1983 Frankreich Linksaußen keiner bekannt 4 Millionen Euro Javi Martinez 2. September 1988 Spanien Defensives Mittelfeld SSC Neapel 40 Millionen Euro Thiago 11. April 1991 Spanien Zentrales Mittelfeld FC Barcelona, Manchester City 60 Millionen Euro Kingsley Coman 13. Juni 1996 Frankreich Linksaußen Karriereende 50 Millionen Euro

Angriff:

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position gehandelte(r) Verein(e) Marktwert* Robert Lewandowski 21. August 1988 Polen Mittelstürmer Real Madrid 80 Millionen Euro Sandro Wagner 29. November 1987 Deutschland Mittelstürmer VfB Stuttgart, West Ham United, Crystal Palace 12 Millionen Euro

Fixe Transfers: Wer kommt im Jahr 2019 zum FC Bayern München?

Spieler Geburtsdatum Nationalität Position abgebender Verein Marktwert* Alphonso Davies 2. November 2000 Kanada Linksaußen Vancouver Whitecaps 10 Millionen Euro

Klar ist: Die Marktwerte der Bayern-Stars haben in letzter Zeit gelitten. Zulegen konnten nur drei Spieler.

*Marktwerte laut transfermarkt.de (Stand: 13. Dezember 2018).

