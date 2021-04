FC Bayern beim VfL Wolfsburg: Folgt eine Reaktion der Flick-Elf auf das Champions-League-Aus gegen PSG?

Auswärtsspiel am 29. Bundesliga-Spieltag

+ © Christian Kolbert/imago-images Auch auf Leroy Sané ruhen nach den Ausfällen in der Bayern-Offensive die Hoffnungen im Angriffsspiel. © Christian Kolbert/imago-images

Der Vorsprung des FC Bayern München auf RB Leipzig könnte weiter schmelzen, sollte die Partie beim starken VfL Wolfsburg nicht gewonnen werden.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München -:- (-:-), Samstag, 15.30 Uhr

Die Bayern gastieren nach dem Aus in der Königsklasse beim Tabellendritten aus Niedersachsen.

Am Samstag könnte der FCB einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Der Live-Ticker.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München -:- (-:-), Samstag, 15.30 Uhr

Aufstellung VfL Wolfsburg: Aufstellung FC Bayern: Tore:

Update vom 16. April, 21.30 Uhr: Vor dem Spiel in Wolfsburg ist in München einiges los. Hansi Flick steht vor dem Abgang: Der FC Bayern muss sich wohl schleunigst einen neuen Trainer suchen. Immer öfter wird Ralf Rangnick als Kandidat* genannt. Es gibt prompt einen Haken.

VfL Wolfsburg - FC Bayern im Live-Ticker: Der deutsche Rekordmeister wirkt angeschlagen

Update vom 16. April, 17.15 Uhr: Der FC Bayern tritt schwer angeschlagen beim Bundesliga-Dritten VfL Wolfsburg an. Im Interview mit tz.de* und Merkur.de* spricht „Wölfe“-Mittelfeldmann Yannick Gerhardt über die unverhoffte Chance gegen den Rekordmeister, die Sekunden vor einem Konter und an der Mittellinie parkende Stürmer.

Erstmeldung vom 16. April: München/Wolfsburg - Die Saison geht in die entscheidenden letzten sechs Spieltage. Im Kampf um die Meisterschaft setzte sich der FC Bayern* zwar etwas ab, durch ein Remis gegen Union Berlin und das Ausscheiden in der Champions League musste die Mannschaft von Hansi Flick aber jüngst zwei Rückschläge einstecken.

Nun sind die Münchner ausgerechnet bei den starken Wölfen gefordert und wollen nach den kürzlichen Enttäuschungen mit einem Dreier wieder in die Spur finden.

FC Bayern beim VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Lewandowski entschied das Hinspiel mit Doppelpack - nun fehlt der Pole

Im Hinspiel Mitte Dezember ging der VfL sogar in der Allianz Arena* in Führung, musste sich nach einem Doppelpack von Robert Lewandowski allerdings mit 1:2 geschlagen geben. Für die Tore müssen nach der Verletzung des polnischen Torjägers jedoch andere FCB-Profis sorgen, auch Serge Gnabry fehlt in der Offensive weiterhin nach seinem zweiten Corona-Infektion. Der Fokus wird wieder auf Akteuren wie Kingsley Coman, Leroy Sané oder Eric Maxim Choupo-Moting liegen.

Auf Seiten der Wolfsburger ist Wout Weghorst gefragt, der 1,97-Meter-Stürmer wird gegen die Bayern-Defensive seine Chancen suchen. Der Niederländer kommt in seinen 28 Saisonspielen auf starke 18 Tore und acht Vorlagen. Auch in der Abwehr des Rekordmeisters fällt mit Niklas Süle ein wichtiger Spieler aus, Flick wird jedoch eine schlagkräftige Hintermannschaft auf den Platz schicken können.

FC Bayern beim VfL Wolfsburg im Live-Ticker: Lässt sich der verwundbare FCB ärgern? VfL kassierte zehn Tore weniger

Sollten die Bayern am Samstagnachmittag in der VW-Arena keine Punkte mitnehmen, könnte RB Leipzig bei einem Sieg über Hoffenheim am Freitagabend bis auf zwei Punkte herankommen. Die Meisterschaft sei laut Hansi Flick „das Minimalziel“, nun muss seine Mannschaft nachziehen und zeigen, was im Saison-Endspurt ihr steckt. Der Trainer ist angesichts seiner unklaren Zukunft ebenfalls unter Druck, kürzlich meldete sich sogar Franz Beckenbauer zur Flick-Thematik*.

In Wolfsburg wird auch angesichts der angespannten Situation kein torreiches Spiel erwartet, die Niedersachsen stellen mit 26 Gegentreffern die zweitstärkste Defensive der Bundesliga* nach den Leipzigern - die Bayern kassierten satte zehn Tore mehr. Alle Anzeichen deuten auf eine interessante Partie zwischen dem verwundbaren Triple-Sieger und den stabilen Wölfen hin. (ajr) *tz.de und Merkur.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA