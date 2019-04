FC Bayern München und Borussia Dortmund: Das Restprogramm in der Bundesliga

Gegen wen müssen der FC Bayern München und Borussia Dortmund in dieser Saison noch spielen? Das Restprogramm von FCB und BVB in der Bundesliga.

Endlich ist die Bundesliga wieder spannend! In den vergangenen Jahren war die Meisterschaft für den FC Bayern München fast schon ein Selbstläufer. In der aktuellen Saison haben die Bayern mit Borussia Dortmund einen echten Konkurrenten um die Schale!

Nach dem 29. Spieltag und einem Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf liegt der FC Bayern München wieder einen Punkt vor Borussia Dortmund. Die Borussen haben ihrerseits vor heimischem Publikum gegen Mainz auch drei Punkte geholt.

Nach 29 Spielen hat der FC Bayern München in der Bundesliga-Tabelle aktuell 67 Punkte, Borussia Dortmund hat 66 Punkte.

Wer spielt noch gegen wen? Hat der FC Bayern München im Bundesliga-Restprogramm noch die härteren Gegner? Oder stehen die Borussen vor den schwierigeren Begegnungen? So viel sei schon verraten: Weder für den FCB noch für den BVB wird es ein einfacher Weg zur Deutschen Meisterschaft. Nach dem Sieg der Bayern im Giganten-Duell in München stehen für beide Vereine noch sechs Spieltage an.

FC Bayern München: Das Restprogramm in der Bundesliga

FC Bayern München - Werder Bremen (20. April 2019, 30. Spieltag)

Für Werder Bremen gab es in den vergangenen Jahren gegen den FC Bayern eine Niederlage nach der anderen. Am 30. Spieltag müssen die Hanseaten in der Allianz Arena auflaufen. Dort bekamen sie zuletzt eine 4:2-Packung. Nach der Bundesliga-Begegnung treffen der FC Bayern München und Werder Bremen im Halbfinale des DFB-Pokals aufeinander. Am Mittwoch, den 24. April, steigt das Pokalspiel im Weserstadion.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 01.12.2018 Bundesliga Werder Bremen FC Bayern München 1:2 (1:1) 21.01.2018 Bundesliga FC Bayern München Werder Bremen 4:2 (1:1) 26.08.2017 Bundesliga Werder Bremen FC Bayern München 0:2 (0:0)

„Freut Euch auf die Bayern-Spiele“ - eine Einschätzung nach dem Werder-Sieg gegen Freiburg

1. FC Nürnberg - FC Bayern München (28. April 2019, 31. Spieltag)

Aktuell befindet der 1. FC Nürnberg sich voll im Abstiegskampf. Im Restprogramm des FC Bayern München sicher einer der leichteren Gegner. Im Max-Morlock-Stadion müssen die Bayern einen Dreier holen, um den Kurs in Richtung Meisterschaft zu halten. Wenn sie gegen den FC nicht die Punkte holen: gegen wen denn dann? Das Hinspiel gewannen die Bayern mit 3:0.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 08.12.2018 Bundesliga FC Bayern München 1. FC Nürnberg 3:0 (2:0) 08.02.2014 Bundesliga 1. FC Nürnberg FC Bayern München 0:2 (0:1) 24.08.2013 Bundesliga FC Bayern München 1. FC Nürnberg 2:0 (0:0)

FC Bayern München - Hannover 96 (4. Mai 2019, 32. Spieltag)

Nach dem 1. FC Nürnberg bekommt der FC Bayern München im Restprogramm der Bundesliga gleich den nächsten Verein aus dem Tabellen-Keller. Auch in diesem Fall sind die Bayern natürlich der haushohe Favorit. Ein Gegner, bei dem der FCB sich keinesfalls einen Ausrutscher erlauben darf, wenn der Verein die Meisterschaft klar machen will. Das Hinspiel in Hannover gewannen die Bayern mit 4:0. Das Rückspiel findet in der Allianz Arena statt. Noch Fragen?

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 15.12.2018 Bundesliga Hannover 96 FC Bayern München 0:4 (0:2) 21.04.2018 Bundesliga Hannover 96 FC Bayern München 0:3 (0:0) 02.12.2017 Bundesliga FC Bayern München Hannover 96 3:1 (1:1)

RB Leipzig - FC Bayern München (11. Mai 2019, 33. Spieltag)

Die Roten Bullen sind im Restprogramm des FC Bayern München sicher einer der härtesten Gegner. RB Leipzig will unbedingt in der Champions League mitspielen. Greifen die Leipziger in der Red Bull Arena vor heimischem Publikum nochmal in den engen Meisterschaftskampf zwischen dem FCB und dem BVB ein und ärgern die Bayern? Das Hinspiel in der Allianz Arena gewannen die Bayern mit 1:0.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 19.12.2018 Bundesliga FC Bayern München RB Leipzig 1:0 (0:0) 18.03.2018 Bundesliga RB Leipzig FC Bayern München 2:1 (1:1) 28.10.2017 Bundesliga FC Bayern München RB Leipzig 2:0 (2:0)

FC Bayern München - Eintracht Frankfurt (18. Mai 2019, 34. Spieltag)

Am letzten Spieltag empfangen die Bayern ausgerechnet den ehemaligen Verein von Trainer Niko Kovac. Im vergangenen Jahr verhagelte die SGE den Bayern das DFB-Pokalfinale mit 3:1. Kostet die Eintracht in dieser Saison den Bayern die Meisterschale? Oder wird es für den FC Bayern wieder eine Machtdemonstration wie im Hinspiel, als die Münchner die Frankfurter mit 3:0 zerlegten?

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 22.12.2018 Bundesliga Eintracht Frankfurt FC Bayern München 0:3 (0:1) 12.08.2018 Supercup Eintracht Frankfurt FC Bayern München 0:5 (0:2) 19.05.2018 DFB-Pokal (Finale) FC Bayern München Eintracht Frankfurt 1:3 (0:1)

Borussia Dortmund: Das Restprogramm in der Bundesliga

SC Freiburg - Borussia Dortmund (21. April 2019, 30. Spieltag)

Auch der SC Freiburg dürfte im Restprogramm von Borussia Dortmund eine lösbare Aufgabe darstellen. Die Breisgauer tummeln sich derzeit im Mittelfeld der Bundesliga. Das Hinspiel in Dortmund gewannen die Borussen mit 2:0. Seit 15 Spielen ist der BVB gegen Freiburg ungeschlagen - so lange wie gegen keine andere Mannschaft!

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 01.12.2018 Bundesliga Borussia Dortmund SC Freiburg 2:0 (1:0) 27.01.2018 Bundesliga Borussia Dortmund SC Freiburg 2:2 (1:1) 09.09.2017 Bundesliga SC Freiburg Borussia Dortmund 0:0 (0:0)

BVB-Zittersieg gegen Mainz: "Mannschaft hat Reaktion gezeigt

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 (27. April 2019, 31. Spieltag)

Der Pott-Klassiker im Restprogramm des BVB: Am viertletzten Spieltag empfängt Borussia Dortmund den FC Schalke 04. Die Königsblauen kämpfen derzeit um den Verbleib in der ersten Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Huub Stevens spielt derzeit nicht unbedingt auf Augenhöhe mit dem BVB. Die Borussen gewannen das Hinspiel auf Schalke mit 2:1.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 08.12.2018 Bundesliga FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1:2 (0:1) 15.04.2018 Bundesliga FC Schalke 04 Borussia Dortmund 2:0 (0:0) 25.11.2017 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 4:4 (4:0)

Werder Bremen - Borussia Dortmund (4. Mai 2019, 32. Spieltag)

Werder Bremen taucht sowohl im Restprogramm des FC Bayern München als auch im Restprogramm von Borussia Dortmund auf. Die Hanseaten dürften so etwas wie der Lieblingsgegner von Marco Reus sein: Elf Spiele, elf Tore und an 19 Toren beteiligt. Das Bundesliga-Hinspiel gewannen die Borussen mit 2:1. Im Achtelfinale des DFB-Pokals scheiterte der BVB hingegen mit 2:4 im Elfmeterschießen an Werder Bremen.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 05.02.2019 DFB-Pokal (Achtelfinale) Borussia Dortmund Werder Bremen 3:4 n.E. 15.12.2018 Bundesliga Borussia Dortmund Werder Bremen 2:1 (2:1) 29.04.2018 Bundesliga Werder Bremen Borussia Dortmund 1:1 (1:1)

Borussia Dortmund - Fortuna Düsseldorf (11. Mai 2019, 33. Spieltag)

Auch Fortuna Düsseldorf gehört zum Restprogramm sowohl des BVB als auch des FC Bayern. In der Bundesliga-Hinrunde kassierte der BVB in Düsseldorf die erste Saisonniederlage (1:2). Im Rückspiel müssen die Düsseldorfer im Signal Iduna Park ran. Der BVB ist in diesem Spiel der klare Favorit.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 18.12.2018 Bundesliga Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund 2:1 (1:0) 27.04.2013 Bundesliga Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund 1:2 (0:1) 27.11.2012 Bundesliga Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf 1:1 (1:0)

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund (18. Mai 2019, 34. Spieltag)

Am letzten Spieltag muss der BVB bei Borussia Mönchengladbach ran. Die Bayern spielen zeitgleich gegen Eintracht Frankfurt. Beides ziemlich harte Gegner. Borussia Dortmund gewann das Hinspiel daheim gegen Borussia Mönchengladbach mit 2:1.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 21.12.2018 Bundesliga Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1) 18.02.2018 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 0:1 (0:1) 23.09.2017 Bundesliga Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 6:1 (3:0)

