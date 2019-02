Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus zu freizügig! TV-Eklat um Bayern-Spiel - Fans empört

Fans weltweit freuten sich auf das Spiel ihres FC Bayern München beim FC Augsburg. In einem Land wurde das Live-Bild im TV gekappt - wegen Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus.

München - Weltweit werden die Bundesliga-Spiele mittlerweile übertragen, die Partien des FC Bayern München sind dabei ganz vorne mit dabei. Fans auf der ganzen Welt verfolgen die Partien des deutschen Rekordmeisters - und haben sich mit Sicherheit auch auf das Duell am Freitag mit dem FC Augsburg (Ticker bei tz.de*: Wilder Ritt bei FC Augsburg gegen FC Bayern - aber große Sorgen um Coman) gefreut.

FC Bayern München: Spiel gegen FC Augsburg wegen Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus nicht im TV

In einem Land warteten die Anhänger des FC Bayern vor dem TV jedoch vergeblich auf ein Live-Bild. Denn: Das Spiel der Münchner in Augsburg wurde im Iran kurzfristig aus dem TV-Programm genommen. Was war passiert?

Nach iranischen Medienberichten zog das Staatsfernsehen IRIB kurz vor Spielbeginn die Reißleine. Grund: Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus.

Bibiana Steinhaus in kurzen Hosen bei Spiel des FC Bayern entspricht nicht den Vorgaben im Iran

Im iranischen Fernsehen gibt es nämlich strikte Vorgaben, wonach freizügig gekleideten Frauen nicht gezeigt werden dürfen. Bibiana Steinhaus freizügig auf dem Fußballplatz? Natürlich nicht, doch unter „freizügig“ gelten im Iran auch Sportlerinnen in kurzen Hosen.

Eine Alternative wäre gewesen - wie bei Filmen üblich - die jeweiligen Szenen zu zensieren. Beim Spiel des FC Bayern München beim FC Augsburg ist dies jedoch nicht umsetzbar gewesen, da Bibiana Steinhaus fast durchgehend im Bild war.

FC Bayern München und Bibiana Steinhaus: Fußball-Fans über Entscheidung im Iran empört

Fußball-Fans in ganz Deutschland sind über die Entscheidung im Iran empört. Bei Twitter äußern sie ihren Unmut darüber, das Spiel aus dem iranischen Fernsehen verbannt zu haben.

Hier wäre ein Statement der Clubs angebracht. Ich käme sonst auf den wirren Gedanken, sie würden in Zukunft auf #Steinhaus „verzichten", um des lieben Geldes Willen...

„Hier wäre ein Statement der Clubs angebracht. Ich käme sonst auf den wirren Gedanken, sie würden in Zukunft auf #Steinhaus „verzichten“, um des lieben Geldes Willen...“, schreibt ein Twitter-Nutzer. Ein anderer vermutet mit einem Augenzwinkern, dass Frauen „augenscheinlich eine verheerende Wirkung auf iranisch Männer haben“.

Frauen haben (augen)scheinlich eine verheerende Wirkung auf iranisch Männer.Die Welt ist total verrückt und die religiöse Welt dreht mal so richtig durch. #Steinhaus

Doch nicht nur deutsche Fußball-Fans äußern sich zu der Thematik, auch in anderen Ländern ist der TV-Eklat um Bibiana Steinhaus und den FC Bayern München ein großes Thema.

Im Training des FC Bayern München ereignete sich übrigens am Tag nach dem Sieg beim FC Augsburg ein Torwart-Drama. Jerome Boateng musste den Arzt wegen seines regungslos am Boden liegenden Kollegen holen.

