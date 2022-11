„Arsenal München“ und Premiere bei Auswärtstrikot? Erste Leaks zu neuen Bayern-Outfits

Von: Korbinian Kothny

Jedes Jahr stellen sich die Fans des FC Bayern dieselbe Frage: Wie sieht das Trikot des Rekordmeisters aus? footyheadlines veröffentlicht jetzt erste Leaks.

München – Aktuell ist nicht viel geboten an der Säbener Straße. Der Großteil der Profis des FC Bayern weilt bei der WM 2022 - wenn auch bislang nicht gerade erfolgreich – in Katar, während sich die Daheimgebliebenen noch bis zum 10. Dezember im regen Trainingsbetrieb befinden, bevor es in den verdienten Weihnachtsurlaub geht.

FC Bayern München Cheftrainer: Julian Nagelsmann Präsident: Karl Hopfner 32-facher Deutscher Meister, 20-facher DFB-Pokal-Sieger Spielstätte: Allianz Arena

FC Bayern München: Drei neue Trikots im Sommer

Das Transfergerücht um WM-Entdeckung Cody Gakpo war da schon die letzte nennenswerte Meldung bezüglich des deutschen Rekordmeisters. Der Niederländer soll im Fokus des FC Bayern stehen und erste Gespräche sind demnach für nach der WM geplant.

Realistisch scheint ein Transfer allerdings frühestes im Sommer. Dann wird die Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann auch wieder in neuen Trikots auf Punktejagd gehen. Bereits seit mehreren Spielzeiten stellt Ausrüster Adidas im Sommer drei neue Trikots für die kommende Saison vor.

Das neue Home-Trikot soll an das der Saison 2003/04 erinnern. © Imago images

FC Bayern München: Ungewöhnliche Farbkombination bei Auswärtstrikot

Jetzt hat die Online-Seite footyheadlines erste Leaks zum neuen Auswärtstrikot des FC Bayern für die Saison 2023/24 veröffentlicht. Besonders die Farbkombination dürfte für Bayern-Fans ungewohnt sein.

„Das Adidas Bayern München 23–24 Auswärtstrikot hat eine ungewöhnliche Farbkombination für den bayrischen Klub – es kombiniert eine schwarze Grundfarbe mit grün und lila“, beschreibt die Seite das neue Trikot.

FC Bayern München: Auch Informationen zu Home-Trikot geleakt

Wie das Design genau ausschaut und in welcher Ordnung die Farben auf dem Trikot vertreten sind, ist dabei noch unklar. Eine Premiere wäre das neue Dress aber auf jeden Fall: ein Trikot mit diesen drei Farben gab es beim FC Bayern noch nie.

Bereits letzte Woche hatten die Macher der Seite erste Informationen zum neuen Home-Dress des Rekordmeisters bekannt gegeben. Die Farbe der Ärmel soll dabei unterschiedlich zu der des Brustbereiches sein. Allerdings soll das neue Trikot klassisch in rot-weiß gehalten sein.

FC Bayern oder doch Arsenal München?

Die Fans in den sozialen Netzwerken diskutieren natürlich schon fleißig über die neuen Trikots des FC Bayern. Viele Anhänger loben das klassische Design des neuen Home-Trikots, während sich einige daran stören, dass das Dress dem vom englischem Top-Klub Arsenal London zu ähnlich ist. „Arsenal München oder was?“, war nur einer der wenigen Kommentare in diese Richtung.

Ganz gleich, in welchen Trikots der deutsche Rekordmeister in der kommenden Saison auflaufen wird, werden Julian Nagelsmann & Co. nach der WM erstmal alles daran setzen, eine erfolgreiche Restsaison zu spielen. (kk)