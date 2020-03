Wildes Transfergerücht zum FC Bayern: Baggert Brazzo an einem Serie A-Verteidiger?

Der FC Bayern wird mit einem talentierten Innenverteidiger von Lazio Rom in Verbindung gebracht - das berichtet ein Medium aus Italien.

München - Verstärkt der FC Bayern erneut seine Abwehr? Angeblich sind die Münchner am Brasilianer Luiz Felipe von Lazio Rom interessiert. Das berichtet die italienische Seite „lalaziosiamonoi.it“.

Der Rekordmeister hätte sich demnach über Mittelsmänner nach dem 23-Jährigen erkundigt. Ob Sportdirektor Hasan Salihamidzic bei der abgerufenen Ablösesumme mitgeht, ist jedoch fraglich. Schließlich wird berichtet, die Römer würden rund 40 Millionen Euro für ihren Innenverteidiger verlangen. Außerdem strebt Lazio wohl eine Vertragsverlängerung an. Das Arbeitspapier des Talents läuft schon im Sommer 2022 aus.

FC Bayern München: Besteht Notwendigkeit auf der Innenverteidiger-Position?

Felipe absolvierte in der aktuell pausierenden Saison 19 Ligaspiele und erzielte dabei ein Tor. Außerdem wurde er für die brasilianische U23-Nationalmannschaft nominiert.

Die Bayern haben mit Niklas Süle, Jerome Boateng, Lucas Hernandez und Lars Lukas Mai derzeit vier gelernte Innenverteidiger im Kader. Außerdem können auch Benjamin Pavard und David Alaba, dessen Name derzeit ebenfalls in Transfergerüchten umgeht, im Abwehrzentrum spielen. Ob die Bayern also wirklich so viel Geld für einen weiteren Innenverteidiger ausgeben wollen, kann angezweifelt werden.

