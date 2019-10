FC Bayern: Top-Talent aus Frankreich im Visier? Seine Zahlen sprechen Bände

Der FC Bayern soll an Victor Osimhen vom OSC Lille dran sein.

Die Scouts des FC Bayern arbeiten mit Hochdruck. Nun soll ein Top-Talent vom OSC Lille weit oben auf der Agenda der Münchner stehen.

München - Für den FC Bayern geht es in der zweiten Runde des DFB-Pokals nach Bochum. Doch wie immer gibt es auch jede Menge Themen, die abseits des Tagesgeschäfts an der Säbener Straße für Aufmerksamkeit sorgen: zuletzt zum Beispiel die Personalie Thomas Müller. Darüber hat sich Sportdirektor Salihamidzic nun mit deutlichen Worten geäußert.

Derweil kommt ein möglicher Transfer-Hammer des deutschen Rekordmeisters für die Zukunft ans Licht: Demnach soll der FC Bayern einen Ex-Bundesliga-Stürmer im Visier haben.

FC Bayern: Ex-Bundesliga Stürmer Victor Osimhen soll Interesse in München geweckt haben

Wie das Portal Soccer Link berichtet, sollen die Bayern an Victor Osimhen vom OSC Lille dran sein. Der Nigerianer, der von 2017 bis 2018 beim Bundesligisten VfL Wolfsburg unter Vertrag stand, könnte dem Bericht zufolge die Offensive des FC Bayern verstärken.

Wie das Portal berichtet, sollen Scouts der Münchner an dem Top-Talent aus der französischen Liga dran sein. Doch es gibt Konkurrenz: Auch der AC Mailand soll ein Auge auf den 20-Jährigen geworfen haben.

Victor Osimhen zum FC Bayern? Top-Talent begeistert in Frankreich

Victor Osimhen steht derzeit bei dem Champions-League-Teilnehmer unter Vertrag und hat einen fulminanten Start in die Saison hingelegt: Mit sieben Toren und zwei Vorlagen in nur elf Spielen konnte das Top-Talent in der noch jungen Spielzeit glänzen. Wie Soccer Link weiter berichtet, liegt der aktuelle Marktwert des Nigerianers bei 13 Millionen Euro.

Der FC Bayern München ist weiterhin auf der Suche nach einer Verstärkung für die Offensive. Der Transfer um Leroy Sané hat dabei immer noch höchste Priorität. Trotzdem wäre die Verpflichtung eines jungen Nachwuchsstars eine echte Verstärkung für den deutschen Rekordmeister.

lso