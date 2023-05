Tuchel begründet Müller-Einsatz gegen Schalke: „Druck von euch wurde zu groß“

Von: Antonio José Riether

Thomas Tuchel zeigte sich vor dem Spiel locker, aber fokussiert. © Bernd Feil/imago

Der FC Bayern München empfängt am Samstag den FC Schalke 04. Die wichtigsten Stimmen zum wichtigen Heimspiel des Rekordmeisters.

München - Am drittletzten Spieltag dieser Bundesligasaison braucht der FC Bayern noch jeden Sieg. Im Heimspiel gegen Schalke 04 (hier im Live-Ticker) soll der erste Dreier gefeiert werden. Vor und nach der Partie äußern sich die Verantwortlichen und Spieler der beiden Teams. Alle wichtigen Aussagen von Sky sowie aus der Mixed Zone gibt es hier.

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern) vor der Partie bei Sky über ...

... seine Startaufstellung: „Der Druck von euch wurde so groß (auf Nachfrage wegen Müller, Anm.) . Sie ist einen Tick offensiver. Wir wünschen uns eine bisschen bessere Besetzung im Strafraum. Mit Thomas (Müller, Anm.) und Jamal (Musiala, Anm.) erhoffen wir uns eine einen Tick offensivere Ausrichtung und mehr Gefahr im Strafraum. (...) Es ist mir schwergefallen, Ryan draußen zu lassen, auch Leon. Sie sind nicht so prädestiniert, im Strafraum durchzulaufen.“

... den Gegner: „Sie spielen Mann gegen Mann über den ganzen Platz. Das ist mutig, so zu spielen. Sie spielen sehr laufintensiv, nehmen ihre Standards sehr ernst und sind da gefährlich.“

... Serge Gnabry: „Serge ist ein super Charakter, super Typ. Er hat Lust auf Training, ist extrem positiv. Er hat sich das verdient und hat in Bremen das Glück zurückbekommen.“



... den Titelkampf: „Nichts ist wichtiger als Siege in Folge. Das hilft, dass wir uns auf uns konzentrieren können. Wir brauchen Selbstvertrauen und das gibt es natürlich am meisten durch Siege.“