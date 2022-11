FC Bayern bei Schalke 04 im Live-Ticker: Was passiert mit Choupo-Moting?

Von: Florian Schimak

Am letzten Spieltag der Bundesliga im Jahr 2022 ist der FC Bayern bei Schalke 04 zu Gast. Der Rekordmeister will den nächsten Sieg. Die Partie im Live-Ticker.

FC Schalke 04 - FC Bayern München -:- (-:-) , Samstag, 18.30 Uhr

, Samstag, 18.30 Uhr Stanisic und Ulreich verlängern! Gibt‘s am Samstagabend noch eine Kader-News?

Gibt‘s am Samstagabend noch eine Kader-News? Dieser Live-Ticker wird fortlaufend aktualisiert

FC Schalke: - FC Bayern: - Tore: -

FC Schalke – FC Bayern -:-

München – Beim FC Bayern ist Mitte November die Welt in bester Ordnung. Kurz vor der WM-Pause grüßt der Rekordmeister von der Tabellenspitze in der Bundesliga. Und wird diese auch bis ins kommende Jahr verteidigen. Zum Jahresabschluss geht es für Elf von Julian Nagelsmann in Gelsenkirchen gegen den FC Schalke 04.

Eric Maxim Choupo-Moting und Julian Nagelsmann klatschen ab. Trifft der Angreifer auch gegen Schalke 04? © IMAGO / Michael Weber

Im Vorfeld gab es schon zwei wichtige Meldungen aus München. Josip Stanisic und Sven Ulreich haben ihre Verträge an der Säbener Straße verlängert. WM-Fahrer Stanisic hat nun einen Kontrakt bis 2026, Neuer-Vertreter Ulreich bis 2024.

FC Bayern bei Schalke 04 im Live-Ticker: Nächste Kader-Nachrichten vor dem Spiel?

Die wirklich dringliche Frage, die sich viele Bayern-Fans stellen: Was ist mit Eric Maxim Choupo-Moting? Der neue, alte Top-Stürmer des FCB hat auch nur noch ein Arbeitspapier, das bis kommenden Sommer läuft. Vielleicht gibt es vor oder nach der Schalke-Partie Neuigkeiten.

Im letzten Spiel vor der WM 2022 geht es für den FC Bayern darum, die gute Leistung der Nationalspieler zu konservieren – und darauf zu achten, dass sich möglichst keiner verletzt. Sieben FCB-Stars stehen im DFB-Kader von Hansi Flick, alle dürften eine wichtige Rolle beim Turnier in Katar einnehmen.

Bevor es aber so weit ist, geht es für die Bayern auf Schalke ein letztes Mal um Punkte in der Bundesliga. Im Live-Ticker verpassen Sie kein Highlight. (smk)