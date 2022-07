RB Leipzig gegen FC Bayern heute im Live-Ticker: Das Schicksalsspiel des Konrad Laimer?

Von: Vinzent Fischer

Teilen

Konrad Laimer wird vom FC Bayern umworben. Das Supercup-Duell könnte sein letztes Spiel für RB Leipzig sein. © Frank Hoermann/imago-images

Heute Abend wird der erste Titel der Saison vergeben. Der Pokalsieger RB Leipzig empfängt den Meister FC Bayern. Das Duell um den Supercup im Live-Ticker.

DFL-Supercup : RB Leipzig - FC Bayern München | Samstag, 20.30 Uhr

: - | Samstag, 20.30 Uhr FC Bayern buhlt um Konrad Laimer : Der Österreicher läuft heute möglicherweise zum letzten Mal für RB Leipzig auf.

buhlt um : Der Österreicher läuft heute möglicherweise zum letzten Mal für RB Leipzig auf. Der Live-Ticker zum Duell um den Supercup wird laufend aktualisiert.

Leipzig - Saisonauftakt für den FC Bayern und RB Leipzig: Der Serienmeister duelliert sich mit dem Pokalsieger um den DFL-Supercup (so sehen das Spiel live im TV). Gegen den jungen Rivalen will sich der FCB keine Blöße geben und den ersten Titel der Saison einfahren. Doch die Roten Bullen um Trainer Domenico Tedesco hegen nach dem Pokalsieg über den SC Freiburg Ambitionen und wollen die Münchnern in der heimischen Arena ein Bein stellen.

Video: RB Leipzig gegen FC Bayern - Alle Infos zum DFL-Supercup 2022

Leipzig wird für die Bayern also mit Sicherheit kein leichter Gegner. Zwischen beiden Klubs gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Sticheleien. Nach zahlreichen Wechseln von Sachsen an die Säbener Straße - wie etwa dem von Trainer Julian Nagelsmann im vergangenen Sommer - ist der Frust bei RB groß. So wetterte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff im Transferpoker um Mittelfeld-Stratege Konrad Laimer gegen den FC Bayern - und kassierte prompt einen Konter von Bayern-Präsident Herbert Hainer.

Transferpoker um Konrad Laimer: Letzter Auftritt für RB Leipzig gegen den neuen Arbeitgeber?

Julian Nagelsmann erklärte die Fehde allerdings für beendet. „Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zum Oli (Mintzlaff, Anm. d. Red.) - nach wie vor. Wir telefonieren häufig. Alles in bester Ordnung“, so der Bayern-Coach auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie. Die Verhandlungen um Konrad Laimer sind zudem aktuell ins Stocken geraten. Sollte der Österreich heute tatsächlich zum Einsatz kommen, wird es zumindest mal ein merkwürdiges Aufeinandertreffen. Es könnte sogar der letzte Auftritt Laimers im RB-Trikot sein - und das womöglich gegen seinen zukünftigen Klub.

FC Bayern: Nach Lewandowski-Abgang - Nagelsmann tüftelt an neuem Wunder-Duo

Beim FC Bayern bricht eine neue Ära an. Torgarant Robert Lewandowski verließ den Rekordmeister nach sechs Jahren in Richtung FC Barcelona - und das nicht ohne Nebengeräusche. So teilte der Pole in einem Interview kräftig gegen seinen Ex-Arbeitgeber aus. Julian Nagelsmann wird das egal sein. Ihn beschäftigt viel mehr die Frage, wie er den Abgang Lewandowskis kompensieren kann.

Wer verdient wie viel? Gehaltstabelle des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Klar ist: Die Tore müssen zukünftig auf mehreren Schultern verteilt werden. Eine davon ist Star-Neuzugang Sadio Mané. Er könnte in einer Doppelspitze mit Serge Gnabry auflaufen und ein neues Sturmduo bilden. Ob Nagelsmann sich wirklich dafür entscheidet, ließ er vor dem Spiel noch nicht durchblicken. Viel hängt von der Formation ab, für die sich der Coach schlussendlich entscheidet.

RB Leipzig gegen FC Bayern: Duell um den DFL-Supercup im Live-Ticker

Am Samstag-Abend steht das Supercup-Duell zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern an. Anpfiff in der Leipziger „Red Bull Arena“ ist um 20:30 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (vfi)