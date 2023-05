FC-Bayern-PK heute live: Trainer Tuchel über die Lage als neuer Tabellenführer

Von: Christoph Wutz

Nach dem Sieg gegen Hertha BSC sind die Bayern zurück an der Tabellenspitze – und wollen in Bremen nachlegen. Die PK mit Trainer Tuchel zum Nachlesen.

Update, 11.33 Uhr: Tuchel startet mit einem Update zur Situation von Eric Maxim Choupo-Moting: „Klar, diese klare Nummer neun, mit Rücken zum Tor, haben wir nicht. Er spürt das Knie, was ihm kein Gefühl von Sicherheit gibt. Im Gegenteil, er fühlt sich unsicher. Die Physios sind dran, es fühlt sich an, als wäre seine Rückkehr eine Angelegenheit von den Tagen. Aber es zieht sich hin. Die Spiele werden ja nicht mehr, es wird eng.“

Update, 11.30 Uhr: Die PK beginnt pünktlich um halb zwölf.

Update vom 5. Mai, 11.16 Uhr: In einer Viertelstunde beginnt die Pressekonferenz mit Thomas Tuchel vor dem Auswärtsspiel in Bremen. Werder möchte den Bayern-Fluch endlich brechen, die Münchner hingegen einen großen Schritt in Richtung Deutsche Meisterschaft machen.

Erstmeldung vom 5. Mai:

München – Seit dem letzten Sonntagabend ist die Welt beim FC Bayern München wieder halbwegs in Ordnung. Die Münchner nutzten den Patzer von Meisterschaftskonkurrent Borussia Dortmund in Bochum aus und holten sich die Tabellenführung in der Bundesliga zurück. Nach dem 2:0-Heimsieg der Bayern gegen Hertha BSC wartet nun am Samstag mit dem SV Werder Bremen der nächste Abstiegskandidat. Am Freitagmittag äußert sich Trainer Thomas Tuchel zur aktuellen Situation beim Rekordmeister.

FC Bayern: PK mit Thomas Tuchel heute live – Rekordmeister zu Gast bei schwankenden Bremern

Die Münchner wollen Platz eins beim Abendspiel in Bremen festigen. Die Vorzeichen für einen Auswärtssieg an der Weser stehen gut: Werder hat keines der letzten 26 Duelle mit den Bayern gewonnen, ist die heimschwächste Mannschaft dieser Saison und ging nur aus einem der vergangenen acht Spiele in der Bundesliga als Sieger vom Platz. Und auch im Hinspiel sah Bremen kein Land, als der FC Bayern mit 6:1 in der Allianz Arena siegte.

Tuchels Team hat die Meisterschaft nun wieder in der eigenen Hand – und möchte am Samstagabend ab 18.30 Uhr in Bremen im Titelrennen vorlegen. Mit einem Dreier könnten die Bayern Borussia Dortmund zumindest für einen Tag auf vier Punkte distanzieren. Der BVB, aktuell mit 61 Zählern einen Punkt hinter den Bayern, empfängt erst am Sonntagabend um 17.30 Uhr den VfL Wolfsburg.

Will mit seiner Mannschaft in Bremen die Tabellenführung sichern: Bayern-Trainer Thomas Tuchel. © Imago / Sven Simon

FC-Bayern-Pressekonferenz mit Thomas Tuchel heute live: Trainer schildert personelle Lage

Auf der Presserunde wird Tuchel voraussichtlich auf die momentane Ausgangslage vor den vier verbleibenden Partien im Rennen um die elfte Meisterschaft in Folge eingehen. Außerdem wird der Coach personelle Updates geben und mögliche Ausfälle in seiner Mannschaft schildern – und dabei auch über ein nahendes Trainings-Comeback von Bayern-Torwart Manuel Neuer sprechen. Sicher nicht in Bremen dabei sein wird Mittelstürmer Eric Maxim-Choupo-Moting. Er fehlt den Bayern wohl bis Saisonende aufgrund von Kniebeschwerden.

Womöglich äußert sich Tuchel bei der PK auch über Leon Goretzka. Der Mittelfeldmann monierte zuletzt die mediale Berichterstattung über den Rekordmeister. In Bremen wird er nicht auf dem Platz mitwirken, er sah am Sonntag gegen die „Alte Dame“ seine fünfte Gelbe Karte und ist daher gesperrt. Den dadurch vakanten Platz in der Bayern-Aufstellung könnte Ryan Gravenberch einnehmen. (wuc)