FC Bayern München plant Transfer-Coup – Angreifer aus Italien im Anflug?

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München sucht einen neuen Angreifer und scheint eine Alternative zu Kane gefunden zu haben.

+++ 20.18 Uhr: Wunschkandidat des FC Bayern für den Sturm bleibt weiterhin Harry Kane von Tottenham Hotspur, doch ob ein Transfer des englischen Nationalspielers zum FC Bayern München wirklich realistisch ist, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen. Hasan Salihamidzic muss sich nach Alternativen umschauen und könnte womöglich ihn Italien fündig geworden sein. Seit geraumer Zeit wird der deutsche Rekordmeister mit Dusan Vlahovic in Verbindung gebracht. Das italienische Online-Portal Tuttomercatoweb berichtet nun, dass es zwei Interessenten gibt für den Angreifer: Manchester United und eben den FC Bayern.

Update vom Donnerstag, 9. März, 10:00 Uhr: Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München, traut seiner Mannschaft das Triple zu. „Wenn wir die maximale Gier und Emotionalität mit der Qualität paaren, die wir haben, dann können wir alles erreichen“, sagte er nach dem 2:0-Sieg gegen Paris Saint Germain.

Update vom Mittwoch, 8. März, 22.57 Uhr: Der FC Bayern das Duell gegen Paris Saint-Germain für sich entschieden und das Viertelfinale der Champions League erreicht. Nach dem 1:0 im Hinspiel gewannen der FCB das Rückspiel mit 2:0. Die Treffer erzielten der frühere PSG-Profi Eric Maxim Choupo-Moting (61. Minute) und der eingewechselte Serge Gnabry (89.).

Erstmeldung: München - Im Achtelfinale der Champions League stehen die Rückspiele an und der FC Bayern München empfängt Paris Saint Germain in der heimischen Allianz Arena. Nach dem 1:0-Sieg im Hinspiel will der deutsche Rekordmeister den Sack im Rückspiel zumachen und PSG aus dem Wettbewerb werden. Die Gäste aus Frankreich werden aber ein harter Brocken, der sich bis zur letzten Minute gegen das Ausscheiden wehrt.

„Wie man die Rollen einschätzt, darf jeder für sich entscheiden. In den Büchern steht, dass wir im Hinspiel 1:0 gewonnen haben. Ich sehe da einen Vorteil für uns. Wir haben ein Heimspiel, was ein starkes Pfund ist“, sagte Offensivspieler Thomas Müller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen PSG. „Beide Mannschaften brauchen die Grundtugenden. Ich bin sehr guter Dinge, dass wir diese auf den Platz bringen können. In so einem Topspiel brauchst du auch das Quäntchen Glück vom Spielverlauf. Es wird ein heißer Tanz“, so Müller weiter.

FC Bayern München gegen Paris Saint Germain: Wer schafft den Einzug ins Viertelfinale

Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München, erklärt, was es braucht für den Erfolg gegen PSG: „Wir müssen verhindern, dass wir lange brauchen, um in die Ordnung zu kommen. Ein Job ist, dass wir möglichst wenig Raum hinter der Kette haben. Es ist wichtig, Pässe auf Messi zu unterbinden, seine Drehungen zu unterbinden.“ Den Gegner hatte der FCB-Coach akribisch analysiert: „PSG hat eine klare Charakteristik, mit klaren Verhaltensweisen, die man nutzen kann. Die aber auch Gefahren von Kontern birgt, wenn man sie falsch nutzt.“

Der FC Bayern München trifft auf PSG. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Mit welcher taktischen Ausrichtung der FC Bayern München in die Partie gegen PSG gehen wird, verriet Nagelsmann natürlich noch nicht, seine Mannschaft ist für die Partie ab bestens eingestellt: „„Flexibilität hat in der Bundesliga nicht die Bedeutung wie in K.o.-Spielen. Wir machen den Switch zwischen Dreier- und Viererkette schon länger und sind für morgen für mehrere Dinge vorbereitet.“

Das Champions League-Match zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint Germain steigt am Mittwoch, 8. März 2023, um 21.00 Uhr in München. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

FC Bayern München gegen Paris Saint Germain: Champions League live im Free-TV?

Das Champions League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint Germain wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Champions League teilen sich derzeit die Streaminganbieter DAZN und Amazon Prime.

FC Bayern München gegen Paris Saint Germain: Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Champions League-Match zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint Germain im Live-Stream übertragen.

wird das Champions League-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Mittwoch, 08. März2023, um 20.30 Uhr mit den Vorberichten, um 21.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

