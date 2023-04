Leroy Sané: Bilder zeigen seine dicke Lippe vom Mané-Schlag

Von: Andreas Knobloch

Die Lippe von Leroy Sané sieht deutlich mitgenommen aus. © IMAGO / MIS

Es läuft nicht rund beim FC Bayern München. Beim Spiel gegen Hoffenheim stand die Lippe von Leroy Sané sinnbildlich für die letzten Wochen.

München - Das war wieder nichts. Thomas Tuchel hat in vier Spielen beim FC Bayern München nur ein Sieg geholt. Der neue Trainer des Rekordmeisters profitierte dabei von einem Unentschieden der Dortmunder bei VfB Stuttgart, um an der Tabellenspitze zu bleiben. Viel zu tun für den Coach, der nach dem DFB-Pokal-Aus auch in der Champions League vor dem Ende steht. Angeschlagen sind die Roten - sinnbildlich dafür steht die Lippe von Leroy Sané.

Leroy Sané: Lippe dick - für Tuchel wie ein „reinigendes Gewitter‘“

Schlagen tun sich die Bayern derzeit selbst, sportlich, wie auch in der Kabine. Nicht nur die Fehler von Dayot Upamecano beim Hinspiel in Manchester (0:3), sondern auch die Auseinandersetzung zwischen Leroy Sané und Sadio Mané in den Katakomben bereiten Kopfzerbrechen an der Säbener Straße.

Eine Prügelei, bei der Sané eine dicke Lippe davongetragen hat. Wie die Bilder beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim beweisen, hat der Deutsche einstecken müssen.

Leroy Sanés Lippe stand im Fokus diese Woche. © IMAGO / Sven Simon / MIS

Sané vs. Mané: Sache scheint ausgeräumt - wie reagiert der FCB gegen Man City?

Glaubt man den Worten von Thomas Tuchel ist alles ausgeräumt. „Ich kenne ihn und sein Umfeld seit Jahren. Ich glaube nicht, dass was hängen bleibt. Es hat sich wie ein reinigendes Gewitter angefühlt. Es ist die symbolische Strafe, die dazu gehört. Regeln und ein Verhaltenskodex gehören aber dazu“, so der Trainer im Rahmen des Hoffenheim-Matches. Auch Sané selbst soll bei der Chefetage vorstellig geworden sein und für den Übeltäter Mané ein gutes Wort eingelegt haben.

In München versucht man die Wogen zu glätten nach den turbulenten Wochen, doch die Risse sind deutlich sichtbar - nicht nur an der Lippe von Leroy Sané. Und am Mittwoch wartet mit Manchester City und dem großen Rückstand eine Monster-Aufgabe. Ein Spiel, das durchaus richtungsweisend für die nächsten Wochen sein kann, sollte das Unmögliche geschafft werden. Die Lippe von Sané wird heilen, die Ergebnisse bleiben - und daran wird sich nicht nur Thomas Tuchel messen lassen müssen, sondern auch Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. (ank)