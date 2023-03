„Brazzo und Kahn nehmen das persönlich“: Effenberg über Konsequenzen für künftige Trainer nach Säbener-Chaos

Von: Andreas Knobloch

Nagelsmann stand beim FC Bayern unter ständiger Beobachtung von Boss Oliver Kahn, aber auch von Experten wie Stefan Effenberg. © Imago 2x Collage tz.de

Die Nagelsmann-Entlassung beim FC Bayern München hat auch Stefan Effenberg beschäftigt, der jetzt auch Druck bei den Bossen sieht.

München - Der Paukenschlag an der Säbener Straße beim FC Bayern München hält die Fußballwelt auch noch Tage danach in Atem. Julian Nagelsmann wurde gefeuert, Thomas Tuchel ist der Nachfolger. Auch ehemalige Spieler und Verantwortliche haben ihre Meinung zu dem Aus des Youngster-Coaches und dazu, wie die Sache abgelaufen ist.

Stefan Effenberg, einst Kapitän beim Rekordmeister, schrieb in seiner Kolumne bei t-online.de über die Situation in München und schloss sogar eine Rückkehr nicht aus. „Es war wahrscheinlich einfach noch zu früh für ihn“. Wenn allerdings eine gewisse Zeit vergangen sei, kann er sich „vorstellen, dass die Tür nochmal aufgeht“, erklärte Effenberg. Der erst 35-jährige Nagelsmann „könnte die Möglichkeit bekommen, vielleicht in zehn Jahren nochmal nach München zurückzukommen“.

Nagelsmann-Aus beim FC Bayern: „Langzeitprojekt ist gescheitert“

„Wenn in diesem Verein Entscheidungen getroffen werden, dann schnell, hart, und konsequent. Spiele auf Bewährung gibt es bei Bayern München nicht“, so Effenberg, der damit die Brazzo-Entscheidung nachvollziehen kann. Für die Zukunft hat auch die Chefetage ihre Lehren daraus gezogen, schätzt Effenberg: „Es wird keinen Fünfjahresvertrag mehr für einen Trainer bei Bayern geben“, glaubt der ehemalige Kapitän des Klubs. Effenberg weiter: „Nagelsmann war ihr Langzeitprojekt - und es ist gescheitert.“

„Druck bei den Bossen da“: Effenberg über die Lehren nach dem Aus

Dementsprechend sei „jetzt auch bei den Bossen Druck da. Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic nehmen das jetzt schon persönlich und ziehen sich diesen Schuh auch selbst an.“ Nagelsmanns Nachfolger Thomas Tuchel (49) sei nun „der richtige Trainer für Bayern. Er hat schon mit Chelsea bewiesen, dass er internationale Titel holen kann, war FIFA-Welttrainer, hat Auslandserfahrung gesammelt, die Stars von Paris St. Germain trainiert.“ Normalerweise gebe „ein Trainerwechsel den Spielern einen Push, und die Sensoren werden wieder ausgefahren“.

Tuchel könne „all das vollenden, was Nagelsmann vorbereitet hat“, meint Effenberg: „Es liegt jetzt an der Mannschaft. Bei dem Kader und Kaderwert, der fast bei einer Milliarde liegt, muss es auch der Anspruch sein, den Champions-League-Titel zu gewinnen.“ Die Mannschaft um Leon Goretzka („keine Risse mit ihm“) und Joshua Kimmich („wenig Liebe, wenig Herz“) verkraftete das Nagelsmann-Aus bei der Nationalmannschaft gegen Peru. Beide Nationalspieler waren offen und ehrlich am Mikrofon, was ihr Verhältnis zum Ex-Trainer anging. (ank mit SID)