FC Bayern jagt wohl Peps Triple-Held – Kumpel im Münchner Team als Extra-Argument?

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Der FC Bayern fahndet nach neuen Akteuren. Nun taucht ein weiterer Name in den Medien auf: Kyle Walker von Manchester City soll ein Thema sein.

München – Der Transfersommer beim FC Bayern München könnte ein besonders heißer werden. Zahlreiche Namen kursieren nach einer durchwachsenen Saison, die mit dem Gewinn der Meisterschaft immerhin noch ein positives Ende fand, rund um die Säbener Straße.

Kyle Walker Geboren: 28. Mai 1990 (Alter 33 Jahre) in Sheffield, Vereinigtes Königreich Vereine im Profibereich: Sheffield United, Northampton Town (Leihe), Tottenham Hotspur, Queens Park Rangers (Leihe), Aston Villa (Leihe), Manchester City Bei Manchester City seit: Juli 2017 Vertrag bei Manchester City bis: Juni 2024

FC Bayern: Ersatz für Pavard und Hernandez gesucht

Ein neuer Angreifer steht ebenso auf der Liste der Münchner wie ein Sechser, bei Declan Rice (West Ham United) geht man aller Voraussicht nach leer aus. Aber auch die Defensive steht vor einem Umbruch, sowohl Lucas Hernandez als auch Benjamin Pavard könnten den Münchnern den Rücken kehren.

Als potenzielle Nachfolger für die Innenverteidigung gibt es verschiedene Optionen. So werden Kim Min-jae (SSC Napoli) und Pau Torres (FC Villarreal) gehandelt, bei Leipzigs Josko Gvardiol soll sich laut Sky Manchester City in der Pole Position befinden. Auch Micky van de Ven (VfL Wolfsburg) und Allessandro Bastoni (Inter Mailand) wurden bereits mit einem FCB-Wechsel in Verbindung gebracht.

Der FC Bayern um Trainer Thomas Tuchel (re.) soll ein Auge auf ManCity-Star Kyle Walker (li.) geworfen haben. © Imago Images / sportphoto24; Imago Images / MIS

FC Bayern wohl mit Interesse an Kyle Walker

Darüber hinaus sollen die Münchner auch einen Triple-Sieger genauer beobachten. Nach Informationen von Sky und Sport Bild ist Kyle Walker ein Kandidat. Vor wenigen Tagen gewann der Rechtsverteidiger, der auch als Innenverteidiger eingesetzt werden kann, mit Manchester City die Champions League.

Beim Team von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola kam der englische Nationalspieler, der sowohl in einer Dreier- als auch in einer Viererkette agieren kann, 2022/23 in 39 Pflichtspielen zum Einsatz und verbuchte einen Assist. Sein Vertrag bei ManCity läuft noch bis 2024 – wollen die „Skyblues“ mit dem 33-Jährigen noch eine Ablöse erzielen, müssten sie ihn in diesem Sommer verkaufen. Die Situation ähnelt also der von Pavard beim FCB.

Laimer, Keita, Sesko, Grimaldo und Co.: Top-Transfers der Bundesligisten zur Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

FC Bayern: Leroy Sane als Argument für FCB-Wechsel von Kyle Walker?

Wie die Sport Bild erfahren haben will, sind die Bayern-Verantwortlichen bereits an das Management des Spielers herangetreten. „Konkrete Verhandlungen“ wurden demnach aber noch nicht geführt.

Ein Argument für einen Walker-Wechsel nach München könnte zudem ein Akteur sein, der vor drei Jahren ebenfalls aus Manchester in die bayerische Landeshauptstadt ging: Leroy Sané. Mit dem Offensivspieler ist Walker wohl gut befreundet, beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in England. (masc)