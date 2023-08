„Bayern hat dich nicht verdient“ - Tottenham-Fan prangt FCB-Verhandlungstaktik an

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Tottenham-Fan appelliert in einem emotionalen offenen Brief an Harry Kane, seinem Klub treu zu bleiben. Für Bayern hagelt es Kritik und Spott.

München – Es ist die große Transfer-Saga des Sommers beim FC Bayern: Harry Kane und sein möglicher Wechsel nach München. Geld spielt eine Rolle und natürlich die Aussicht, Champions League zu spielen. Doch ein Tottenham-Fan appellierte nun an etwas anderes: An Kanes Herz. Der Spurs-Supporter Gary Pearson teilte auf dem Portal Fansided einen offenen Brief an den Stürmer, welcher seinen Weg in die sozialen Medien fand. Pearson appelliert an das Spurs Idol: „Bayern München hat dich nicht verdient.“

Harry Kane Geboren: 28. Juli 1993 (Alter 29 Jahre) in Walthamstow Vertrag bei Tottenham Hotspur bis: Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de): 90 Millionen Euro Position: Mittelstürmer

Mangelnde Wertschätzung für Harry Kane? Tottenham-Fan prangt Bayern an

Die wiederholten niedrigen Gebote zeugen laut Pearson von mangelnder Wertschätzung für Kane: „Bayerns völlig unterdurchschnittliche, unterbewertete Angebote kommen einem Maultier gleich, das auftaucht, um einen Deal mit Pablo Escobar um Hunderte Pfund leichter zu machen.“ Escobar war ein berüchtigter Drogenboss. Bayerns Verhalten sei für den Fan mehr als respektlos. Der FCB mache sich nicht einmal die Mühe, „ein Angebot abzugeben, das deinem Marktwert nahekommt. Wenn sie dich wirklich schätzen, zeigen sie es ganz bestimmt nicht.“

Anders sei es bei seinem Klub Tottenham, wo Kane Legendenstatus hat. Der freiberufliche Medienschaffende Pearson schreibt: „Du bist unbezahlbar - jeder, der versteht, was du für deinen Verein geopfert hast, wird zustimmen.“

Er merkt auch an, dass ein möglicher Premier-League-Titel viel bedeutsamer wäre, als nur eine weitere Meisterschale des FCB: „Du kannst mir nicht sagen, dass dir der Gewinn einer Trophäe mit den Bayern, die lächerliche elf Bundesliga-Titel in Folge gewonnen haben, mehr Freude bereiten wird, als eine einzige Trophäe mit Tottenham zu gewinnen“, so Pearson. Auch Mario Götze hatte sich kürzlich zu einem möglichen Kane-Wechsel geäußert.

Harry Kane wird bei den Fans von Tottenham Hotspur wie ein Idol verehrt. © IMAGO/John Walton

„Kunst der Bratwurstherstellung erlernen“ - Tottenham-Fan schießt gegen Bayern

Kane solle sich folgendes Szenario vorstellen: „Du gehst, um die Kunst der Bratwurstherstellung zu erlernen, und siehst, wie dein Verein, Tottenham, eine Trophäe gewinnt, ohne dass du ihn anführst. Das ist ein unvorstellbarer Gedanke, eine groteske Möglichkeit.“ Er spielt hierbei vermutlich auf FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und seine Bratwurstfirma an. Hoeneß war beim Thema Kane ins Fettnäpfchen getreten.

„Jetzt ist nicht die Zeit, zu gehen“, appelliert der Fan. Kane könne mit Tottenham Geschichte schreiben und Rekordtorschütze der Premier League werden. Das solle er sich nicht entgehen lassen, für einen Klub, der ihn nicht wertschätze. (cgsc)