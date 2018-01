Tor-Spektakel bei Bayern-Test: Ribéry schnürt Dreierpack

Der FC Bayern München hat sich im letzten Test vor dem Rückrundenstart schwerer getan als gedacht. Doch am Ende macht Franck Ribéry den Unterschied gegen einen Drittligisten.

München - Fußball-Rekordmeister Bayern München hat drei Tage vor dem Auftakt der Bundesliga-Rückrunde noch einige Reserven. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes kam im Test gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach zu einem wenig überzeugenden 5:3 (1:1). Zumindest Franck Ribéry glänzte mit drei Toren. Am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport Player und ZDF) bei Bayer Leverkusen müssen die Münchner vor allem defensiv ganz anders auftreten.

"Dieser Gegner war nicht so stark, aber man muss jeden Gegner respektieren. Wir müssen uns in diesen Tests die Form für Leverkusen holen", sagte Ribéry bei FC BAYERN.tv: "Gegen Leverkusen wird es eine schwere Partie. Dort müssen wir alles geben, um zu gewinnen."

Drei Ribéry-Treffer binnen elf Minuten

Ribéry zeigte sich spielfreudig und erzielte nach seiner Einwechslung im zweiten Durchgang die Tore zum 3:2 (59.), 4:3 (63.) und 5:3 (70.). Das zwischenzeitliche 2:1 von Thomas Müller (50.) bereitete der 34-jährige Franzose vor, dessen Vertrag im Sommer ausläuft und der sich in den nächsten Monaten für eine Weiterbeschäftigung empfehlen will.

"Ich habe immer Hunger, ich will immer hundert Prozent, egal wann. Es ist natürlich immer schön, wenn man so spielt", meinte Ribéry, dessen Landsmann Kingsley Coman (33.) den FC Bayern in Führung gebracht hatte. Kurz darauf glich Saliou Sane (41.) per Foulelfmeter für Großaspach aus. Nationalspieler Jerome Boateng hatte Gäste-Stürmer Timo Röttger im Strafraum zu Fall gebracht. Für die Württemberger trafen außerdem Pascal Sohm (56.) und Mario Rodriguez (61.).

„Das Spiel war so lala“, resümierte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. „Es muss natürlich besser werden, was wir gemacht haben. Es wird auch besser, da bin ich mir sicher.“ Salihamidzic zeigte sich ob des Trainingslagers in Katar aber sehr optimistisch für den Start in die Rückrunde. „Wir wollen genau da weitermachen, wo wir vor Weihnachten aufgehört haben“, kündigte er an.

Freier Eintritt für Fans

Insgesamt war die Probe für den Ernstfall, zu der die Fans in der Allianz Arena freien Eintritt hatten, ein launiges Scheibenschießen, aber zugleich ein Muster ohne Wert. Heynckes ließ Neuzugang Sandro Wagner im Sturmzentrum beginnen, im Tor stand zunächst Sven Ulreich, der später von Tom Starke abgelöst wurde. Zur Pause tauschte Bayern-Coach Heynckes komplett und brachte auch einige Nachwuchsakteure. Rückschlüsse ließ daher die Aufstellung ebenfalls nicht zu. Salihamidzic sagte über Zugang Wagner: „Er ist ein super Junge mit einer sensationellen Mentalität. Er wird seine Arbeit schon richtig machen,“

Positive Nachrichten gab es am Dienstag von Robert Lewandowski und auch Abwehrchef Mats Hummels. Beide absolvierten am Vormittag Teile des Mannschaftstrainings. Während der polnische Torjäger 45 Minuten der Einheit mitmachte, setzte Abwehrchef Hummels nach dem Aufwärmen sein Programm individuell fort. Lewandowski plagen seit einer Weile Probleme an der Patellasehne, Hummels schmerzen die Adduktoren. Beide hatten deshalb im Trainingslager in Doha/Katar nur abseits der Mannschaft arbeiten können.

Joshua Kimmich nahm nach überstandener Erkältung zunächst an der kompletten Trainingseinheit teil, stand dann aber wegen leichter Rückenbeschwerden gegen Großaspach aber nicht im Kader. „Es sind alle auf einem guten Weg. Wir können aber noch nicht sagen, wer dabei ist und wer nicht“, sagte Salihamidzic über das Trio.

