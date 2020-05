FC Bayern gegen Düsseldorf: Gleich fünfmal die Bestnote nach Gala-Auftritt in München 

Hansi Flick und der FC Bayern München marschieren weiter. In der Allianz Arena gewinnt der deutsche Rekordmeister mit 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Die Spielernoten zur Gala gibt es hier.

Update vom 30. Mai 21.02 Uhr: Es war ein Klassenunterschied zwischen dem FC Bayern München und Fortuna Düsseldorf. Am Ende siegten die Gastgeber deutlich mit 5:0.

Hier haben wir die Noten zur Bayern-Gala gegen die Fortuna aus Düsseldorf.

Spieler Note Manuel Neuer 2 Benjamin Pavard 1 Lucas Hernandez 3 David Alaba 2 Alphonso Davies 2 Joshua Kimmich 1 Leon Goretzka 2 Thomas Müller 1 Kingsley Coman 3 Robert Lewandowski 1 Serge Gnabry 1 Michaël Cuisance o.B. Ivan Perisic o.B. Alvaro Odriozola o.B. Joshua Zirkzee o.B Oliver Batista-Meier o.B.



Update vom 30. Mai, 18.11 Uhr: Hansi Flick hat sich vor der Partie zu seiner Aufstellung geäußert: „Heute ist es nochmal entschiedet, dass wir nachlegen, daher habe ich wenige Wechsel vorgenommen“, so der Trainer des FC Bayern: „Ich habe auf Jerome verzichtet, weil er angeschlagen war. Daher kommt heute Lucas Hernandez zum Zug. Für ihn ist es auch wichtig, dass er Minuten sammelt.“

Update vom 30. Mai, 17.30 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist auch raus! Coach Hansi Flick ändert im Vergleich zum Sieg beim BVB am Dienstag nur eine Position. Rekord-Transfer Lucas Hernandez darf von Beginn an ran, dafür muss Jerome Boateng auf die Bank.

FC Bayern: Neuer - Pavard, Alaba, Hernandez, Davies - Kimmich - Goretzka, Müller - Coman, Lewandowski, Gnabry

Die Gäste aus Düsseldorf starten mit der Startelf aus der Partie gegen den 1. FC Köln. Dort führte die Fortuna lange mit 2:0, ehe sie noch spät den Ausgleich kassierten.

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Zimmermann, Zanka, Hoffmann, Gießelmann - Bodzek - Stöger, Morales - Skrzybski, Thommy - Karaman

FC Bayern gegen Düsseldorf: Auf wen setzt Flick? Coach hat die Qual der Wahl

Erstmeldung vom 29. Mai: München - Der FC Bayern* holte bislang das Maximum an Punkten aus den Geisterspielen in der Bundesliga, erst am Dienstag überzeugten die Münchner noch im Topspiel gegen Borussia Dortmund und führen die Tabelle nun mit einem Vorsprung von sieben Punkten an. Am Wochenende empfangen die Bayern Fortuna Düsseldorf, die derzeit auf dem Relegationsplatz stehen. Doch unterschätzen sollte man die abstiegsbedrohte Fortuna nicht, blieb die doch zuletzt sechsmal in Folge ungeschlagen. So sehen Sie das Spiel live im TV.

Aufstellung des FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf: Neuer wie gewohnt im Tor

Der Rekordmeister* darf sich keinen Fehler im Meisterschaftsendspurt erlauben, denn der BVB tritt nur einen Tag später beim Tabellenschlusslicht Paderborn an. Hansi Flick* meinte, man wolle „die Big Points jetzt vergolden“, dafür braucht es nun auch einen Dreier gegen die Fortuna. Doch auf welche Bayern-Stars* setzt der Erfolgscoach* des FC Bayern*, wenn die Düsseldorfer den Tabellenführer in der Allianz Arena* zum Duell fordern? Einige Ausfälle sind bereits einkalkuliert, wie Flick auf der Pressekonferenz am Freitag bekannt gab.

Nach seiner Vertragsverlängerung um drei Jahre und seinem starken Auftritt im Topspiel gegen den BVB wird Kapitän Manuel Neuer selbstverständlich auch am Samstag zwischen den Pfosten stehen. Der Nationalkeeper blieb beim 1:0-Sieg der Bayern in Dortmund zum zwölften Mal im 28. Saisoneinsatz ohne Gegentor.

Aufstellung des FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf: Pause für Weltmeister? Zeit für den Rekordeinkauf?

Flicks Viererkette steht im Prinzip: Linksverteidiger Alphonso Davies ist auf seiner Position derzeit die unangefochtene Nummer eins im Bayern-Kader. Auch Abwehrchef David Alaba dirigierte seine Nebenmänner gegen den BVB in gewohnt abgeklärter Manier und wird voraussichtlich auch gegen Düsseldorf verteidigen.

Ob Weltmeister Jerome Boateng, der zuletzt muskuläre Probleme beklagte, eine Pause bekommt, ist noch unklar. Der 31-Jährige stieg am Donnerstag zwar wieder ins Mannschaftstraining ein, jedoch könnte ihn Lucas Hernandez entlasten und in die Mannschaft rücken. Der Rekordeinkauf tastete sich zuletzt mit zwei Kurzeinsätzen wieder an das Team heran. Rechtsverteidiger Benjamin Pavard ist eine der großen Konstanten in der Bayern-Defensive und wird wohl auch am Samstag auflaufen.

+ Ob Jerome Boateng auch gegen Düsseldorf aufläuft, ist noch unklar. © dpa / Federico Gambarini

Aufstellung des FC Bayern beim BVB: Im Mittelfeld weiter ohne Thiago - Lewandowskis Angstgegner

Im Mittelfeld wird sich wohl nicht viel im Vergleich zum Spitzenspiel ändern. Siegtorschütze Joshua Kimmich läuft auf der Sechs auf, sein Nationalmannschafts-Kollege Leon Goretzka wird wahrscheinlich neben ihm für offensive Impulse setzen. Mittelfeld-Ass Thiago wird hingegen länger ausfallen. „Thiago steht nicht bereit. Das wird noch eine Weile dauern“, ließ Flick bei der PK verlauten. Im Zentrum wird Thomas Müller mit seinem Offensivdrang erneut auf weitere Tore und Assists lauern.

Im Sturmzentrum der Bayern* ist die Angelegenheit recht klar, denn Robert Lewandowski* spielt eine rekordverdächtige Saison. In 26 Liga-Einsätzen gelangen dem Polen 27 Treffer*, doch der 31-Jährige trifft am Samstag auf seinen persönlichen Angstgegner. In sechs Pflichtspielen gegen die Fortuna konnte Lewandowski nicht einen Treffer erzielen.

️ #Flick zur Düsseldorf-Bilanz von @lewy_official: „Robert weiß genau um die Statistik, dass er noch nicht gegen Düsseldorf getroffen hat. Er will wie immer ein Tor schießen. Für uns ich zuerst wichtig, dass wir gut stehen und uns Chancen kreieren können." #FCBF95 #packmas pic.twitter.com/T8X1VLeRms — FC Bayern München (@FCBayern) May 29, 2020

Aufstellung des FC Bayern beim BVB: Wer beackert diesmal die Außenbahnen?

Auf den Außenbahnen hat Hansi Flick* ein echtes Luxusproblem, denn bis auf Coutinho sind alle Offensivkräfte fit: Serge Gnabry*, Ivan Perisic und Kingsley Coman stehen Flick zur Verfügung. Eine finale Entscheidung trifft Flick jedoch erst am Samstag. „Morgen Früh heißt es anschwitzen und dann werde ich meine Mannschaft im Kopf haben“, so der Coach.

Zum 15-jährigen Jubiläum sprach Uli Hoeneß ausführlich über die Allianz Arena*.

