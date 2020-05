FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Wirbel um Rekord-Transfer Lucas Hernandez

Kann der FC Bayern München seinen Vorsprung nach dem Sieg über den BVB unter der Woche weiter ausbauen? Am Samstagabend ist Fortuna Düsseldorf in der Allianz Arena zu Gast.

FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr

Am 29. Spieltag bestreitet der FC Bayern* das Top-Spiel der Bundesliga* in der Allianz Arena*

das Top-Spiel der in der Mit einem Sieg kann der Rekordmeister seinen Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen

15.37 Uhr: Drei Stunden sind es noch, dann wird in der Allianz Arena wieder Fußball gespielt. Der FC Bayern München empfängt die Fortuna aus Düsseldorf im Samstagabendspiel am 29. Spieltag. Die vier Spiele um 15.30 Uhr laufen bereits und auch hier lohnt sich für Bayern-Fans der Blick in die anderen Stadien. So hat es beim FC Schalke 04 tatsächlich einen erneuten Wechsel auf der Torwartposition gegeben. Alexander Nübel, der ja bekanntlich im Sommer an die Isar wechselt, kehrt zurück zwischen die Pfosten und bekommt wieder die Chance sich zu beweisen. In unserem Live-Ticker können Sie den Auftritt des Bayern-Neuzugangs verfolgen.

FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf: Lob kommt auch von Bundestrainer Löw

13.16 Uhr: Sonderlob von ganz oben: Bundestrainer Joachim Löw hat sich vor dem Duell des FC Bayern München gegen Fortuna Düsseldorf gemeldet. Er sei sich sicher, dass sich die Bayern die Meisterschaft nicht mehr nehmen lassen würden.

„Und jetzt unter Hansi Flick sind sie zu einem Team geworden, das Stärke und Selbstbewusstsein ausstrahlt“, lobte Löw seinen einstigen Assistenten bei der Nationalmannschaft, der jetzt Chefcoach der Münchner ist. „Daher glaube ich, dass die Meisterschaft entschieden ist“, betonte Löw. Der jüngste 1:0-Sieg der Bayern gegen den BVB mit einem „wunderbaren Tor“ von Nationalspieler Joshua Kimmich sei „schon ausschlaggebend“ gewesen.

FC Bayern München - Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Auch zweite Mannschaft am Samstag im Einsatz

12.14 Uhr: Während der Corona-Pause haben die Bayern einige Verträge verlängert. Auch der von Thiago sollte unterschrieben werden - doch der Zauberfuß überlegte es sich plötzlich anders.

Währenddessen wird es für den FC Bayern II langsam ernst. Heute geht es in der 3. Liga wieder rund.

10.54 Uhr: Hin und Her auf Schalke: Erst Alexander Nübel, dann Markus Schubert, dann wieder Alexander Nübel, dann Markus Schubert - und jetzt wieder Alexander Nübel? Offenbar steht der künftige Bayern-Keeper heute im Schicksalsspiel gegen Bremen im Kasten.

Update vom 30. Mai, 8.17 Uhr: Macht der FC Bayern München heute den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft? Wir sind gespannt. In rund zehn Stunden geht es in der Allianz Arena los.

FC Bayern - Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Münchner „voll konzentriert“ im Training

Update vom 29. Mai, 19.45 Uhr: Die Bayern absolvierten am Freitagabend ihr Abschlusstraining vor dem Bundesliga*-Duell gegen Fortuna Düsseldorf. Wie der Verein auf der Homepage schreibt, sollen die Spieler bei der letzten Einheit „voll konzentriert zur Sache“ gegangen sein und „wollten auch beim Torabschluss jede Kugel versenken“.

Die Münchner scheinen also bereit für die Partie in der Allianz Arena* zu sein. Der Fußballtempel der Bayern wird am Wochenende 15 Jahre alt, weshalb Uli Hoeneß ein großes Interview zum Thema Allianz Arena gab*. Die Bayern-Ikone erinnert sich außerdem an eine bewegende Schweinsteiger-Anekdote.

FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Läuft Leihspieler Perisic am Samstag auf?

Update vom 29. Mai, 18.20 Uhr: Wird Ivan Perisic im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf eine Rolle spielen?Der Linksaußen könnte auch in der nächsten Saison noch beim FC Bayern spielen, obwohl man die erste Frist verstreichen ließ. Dies ließ Inter Mailands Sportdirektor verlauten.

Bei der Aufstellung für Samstag hat Hansi Flick* die Qual der Wahl und Robert Lewandowski trifft auf seinen persönlichen Angstgegner.

Update vom 29. Mai, 11.20 Uhr: Was läuft da beim FC Bayern München mit Lucas Hernandez? Nach tz-Informationen wurde der Rekord-Transfer bei Manchester City und Inter Mailand angeboten. Dort sind mit Leroy Sané und Ivan Perisic (aktuell vom FCB ausgeliehen) zwei Spieler gebunden, an deren Verpflichtungen die Bayern interessiert sind.

Möglicherweise wird sich Trainer Hansi Flick auf der Pressekonferenz dazu äußern. Den Live-Ticker gibt es bei tz.de*.

FC Bayern gegen Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Kampfansage von Gäste-Coach Rösler

Update vom 28. Mai, 16.41 Uhr: Auch wenn die Fortuna aus Düsseldorf aktuell auf einem Relegationsplatz liegt, reist das Team von Uwe Rösler durch den 3:1-Sieg am Mittwochabend über den FC Schalke mit Selbstvertrauen nach München.

„Mit unserem Willen und unserer Moral können wir es auch den Bayern schwer machen. Wir werden einen Schlachtplan entwickeln, der uns hilft, eine Überraschung zu schaffen. Wir werden Energie auf den Platz bringen. Wir werden wieder rotieren, haben einige Blessuren“, sagte Trainer Rösler am Donnerstag. „Wir sind in unserer Verfassung schwer zu bespielen.“

Update vom 28. Mai, 12.53 Uhr: Während der FC Bayern am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf weiter schnurstracks in Richtung achter Meistertitel in Folge marschieren will, ist beim BVB seit dem vergangenen Dienstag eine Trainer-Diskussion entbrannt. Lucien Favre scheint in Dortmund keine große Zukunft mehr zu haben - doch wen könnte der BVB als dessen Nachfolger verpflichten?

FC Bayern - Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Mittelfeld-Star fällt aus

Erstmeldung vom 27. Mai: München - Wirklich feiern kann der FC Bayern seinen Erfolg im Bundesliga-Kracher über den BVB nicht, denn schon am Samstag (18.30 Uhr)* geht es für den Tabellenführer gegen Fortuna Düsseldorf wieder weiter. Durch das sensationelle Traumtor von Joshua Kimmich (der nicht nur deshalb der Bayern-Kapitän der Zukunft ist) und den damit verbundenen 1:0-Sieg im Spitzenspiel hat der FC Bayern nun sieben Punkte Vorsprung in der Tabelle. Vermutlich mehr als eine kleine Vorentscheidung in Sachen Meisterschaft.

Nicht nur die internationale Presse feierte den Auftritt der Münchner, auch Thomas Müller hatte ein kleines Highlight zu bieten. Allerdings erst nach dem Spiel in Dortmund, wo BVB-Coach Lucien Favre offenbar vor dem Aus steht. Auch WM-Held und Ex-Bayern-Star Mario Götze hat bei Borussia Dortmund keine Zukunft mehr.

FC Bayern - Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Fokus nach Sieg über BVB

Der FC Bayern würde mit einem Sieg gegen die Fortuna den Vorsprung zumindest bis zum Sonntag auf zehn Punkte ausbauen, weil der BVB seine Partie am 29. Spieltag in Paderborn erst am Sonntagmittag absolviert. Die Truppe von Hansi Flick* aber dürfte gut daran tun, den Fokus auf sich, respektive auf den nächsten Gegner zu richten.

A very important win and a 7-point lead @Bundesliga_EN. Congrats to the team and the staff! Nevertheless, we need to show the same attitude in the next matches as well ⚪ @FCBayern #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter pic.twitter.com/e3qfqbi8Qr — Oliver Kahn (@OliverKahn) May 27, 2020

Die Gäste aus Düsseldorf * stehen aktuell zwar auf einem Relegationsplatz, doch unterschätzen darf der FC Bayern die Fortuna nicht. Man erinnere sich an die Partie aus der Vorsaison, als der Rekordmeister* nicht über ein 3:3 hinauskam.

FC Bayern - Fortuna Düsseldorf im Live-Ticker: Mittelfeld-Star fällt aus

Unter Trainer Flick* wirkt der FC Bayern allerdings wesentlich gefestigter und kann auch wichtige Ausfälle, wie den von Mittelfeld-Star Thiago, verkraften. Der Spanier wird aufgrund von Adduktorenbeschwerden auch die Partie gegen die Rheinländer verpassen.

+ Der FC Bayern siegte im Hinspiele gegen Fortuna Düsseldorf klar und deutlich. © dpa / Federico Gambarini

Trotz der kurzen Verschnaufpause für den FC Bayern*, sind keine großen personellen Wechsel für die Partie gegen Düsseldorf zu erwarten. Jerome Boateng*, der gegen den BVB in der 85. Minute mit leichten muskulären Probleme vom Platz musste, dürfte fit sein.

Darüber hinaus gibt es ein neues Detail in der Transfer-Saga um Leroy Sané*, was einen möglichen Wechsel des Nationalspielers zum FC Bayern immer konkreter werden lässt.

