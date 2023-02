FC Bayern erinnert an Katastrophe vor 65 Jahren: „Schwarzer Tag in der Geschichte des Fußballs“

Von: Marius Epp

Teilen

Manchester United 1955 mit den legendären „Busby Babes“. © IMAGO / Colorsport

Vor 65 Jahren trug sich in München eine Tragödie zu: Bei einem Flugzeugabsturz kamen die „Busby Babes“ von Manchester United ums Leben.

München – Der FC Bayern erinnert an ein furchtbares Ereignis im Jahr 1958. „Der 6. Februar 1958 ist ein schwarzer Tag in der Geschichte des Fußballs“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung des Vereins. Was ist an diesem Tag passiert?

Vor 65 Jahren riss ein Flugzeugunglück eine der besten Fußballmannschaften der Welt auseinander. Der British-European-Airways-Flug 609 war von Belgrad nach Manchester unterwegs, doch erreichte sein Ziel nie. Ein Auftankstopp in München wurde zum Verhängnis.

FC Bayern erinnert an Flugzeug-Tragödie 1958

Beim dritten Startversuch in München-Riem schoss die Maschine bei heftigem Schneetreiben über die Landebahn hinaus und explodierte. „Wir sind in ein Haus gekracht, und ich glaube, in ein paar andere Hindernisse“, erinnerte sich die damals mit an Bord sitzende Fußball-Legende Sir Bobby Charlton 60 Jahre später. 23 Menschen kamen ums Leben, darunter acht Profis von Manchester United.

Die nach ihrem Trainer Matt Busby benannten „Busby Babes“ waren damals eine der talentiertesten Mannschaften der Welt, die Zukunft lag ihnen zu Füßen. „Alle hatten unglaubliches Talent“, sagte Charlton. England verlor seine „Wundermannschaft“.

Die Chartermaschine des Typs „BEA-Elizabethan“, die 1958 in München verunglückte. © Klaus Heirler/dpa

FC Bayern und Stadt München trauern am Manchesterplatz

Seitdem sorgen sowohl der FC Bayern als auch die Stadt München dafür, dass die Tragödie nie in Vergessenheit gerät. Auch in diesem Jahr wird es wieder ein Gedenken am Manchesterplatz im Stadtteil Kirchtrudering geben, an dem unter anderem Bayern-Präsident Herbert Hainer, Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter und United-Klubbotschafter Bryan Robson teilnehmen.

Auch eine neue Erinnerungsvitrine wird enthüllt. Der englische Spitzenklub veröffentlichte am 6. Februar 2023 eine Mitteilung voller Anerkennung für den FC Bayern. „Insgeheim hat sich Bayern als unschätzbarer Verbündeter im immerwährenden Prozess des Gedenkens hier bei United erwiesen“, heißt es von den Red Devils.

„Hinter den Kulissen, ohne Selbstbeweihräucherung, ist Bayern München zum Mittelpunkt der Erinnerung an die Katastrophe von 1958 geworden.“ (epp)