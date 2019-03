Live-Ticker: Halbzeit! Bayern nach Neuer-Patzer zurück im Spiel

Der FC Bayern München trifft auf den FC Liverpool. Im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League hat Niko Kovac personelle Engpässe. Alle Infos im Live-Ticker.

FC Bayern München - FC Liverpool 1:1 (1:1)

FC Bayern München: 1 Neuer - 13 Rafinha, 4 Süle, 5 Hummels, 27 Alaba - 8 Martinez, 6 Thiago - 22 Gnabry., 11 James, 7 Ribéry - 9 Lewandowski Bank: 26 Ulreich, 17 Boateng, 18 Goretzka, 19 Davies, 20 Jeong, 29 Coman, 35 Sanches FC Liverpool: 13 Allisson - 66 Alexander-Arnold, 32 Matip, 4 van Dijk, 26 Robertson - 5- Wijnaldum, 14 Henderson (13. Minute: 3 Fabinho), 7 Milner - 11 Salah, 9 Firmino, 10 Mané

Bank: 22 Mignolet, 6 Lovren, 15 Sturridge, 18 Lallana, 23 Shaqiri, 28 Origi Tore: 0:1 Mané (26.), 1:1 Matip (39./ET) Schiedsrichter: Daniele Orsato (ITA)

45+2. Minute: Nachdem Ribérys Vorstoß gestoppt ist, stoppt Schiedsrichter Orsato Halbzeit eins und bittet zum Pausentee.

45+1. Minute: Zwei Minuten gibt‘s obendrauf, passiert noch was vor der Pause? Das Spiel hat deutlich Tempo aufgenommen!

45. Minute: Fast die Bayern-Führung! Hummels erobert den Ball bärenstark bei einem Konterversuch der Liverpooler und Gnabry spielt direkt in die Spitze auf Lewandowski, der an Alisson vorbeispitzelt. Der Ball rollt aber am Tor vorbei. Allerdings wäre Lewy wohl ohnehin im Abseits gewesen; die Fahne ging direkt nach der Möglichkeit hoch.

44. Minute: ...und Alaba versucht es mit einem Schlenzer! Alisson hat den Braten aber gerochen und fängt den Ball sicher.

FC Bayern: Eigentor bringt die Roten zurück ins Spiel

43. Minute: Fabinho grätscht James rüde um und sieht dafür Gelb. Gefährliche Freistoßposition vor dem Strafraum...

42. Minute: Martinez versucht es mit dem langen Ball auf Lewandowski, aber van Dijk hat aufegpasst. Am Ende landet der Ball bei Alisson.

39. Minute: Und da ist der Ausgleich! Ein langer Ball findet Gnabry, der ihn stark verarbeitet und nach innen bringt. Vor dem einschussbereiten Lewandowski kommt Matip an den Ball, lenkt ihn aber nur selbst ins Tor. Bayern ist zurück im Spiel!

37. Minute: Gnabry hat rechts den Ball und flankt scharf und flach nach innen, wo van Dijk vor Lewandowski blockt. Auch der zweite Ball von James landet nicht beim Polen, sondern im Toraus.

35. Minute: Nächste dicke Chance für Liverpool! Mané hat links viel zu viel Platz und bedient den durchstartenden Robertson. Aus spitzem Winkel hämmert der Linksverteidiger voll drauf und zwingt Neuer zur Faustabwehr. Es gibt eine Ecke, die nichts einbringt.

33. Minute: Drei Bayern können Salah auf links nicht stoppen, bis Martinez ihn ausbremst. Plötzlich kommt James herangeflogen und grätscht Ball und Spieler über den Haufen. Der Einsatz stimmt, aber das Ergebnis nicht.

31. Minute: Es ist genau das eingetreten, was beim FCB niemand wollte: Liverpool führt und die Bayern brauchen zwei Tore. Machen die Bayern jetzt auf und spielen mega-offensiv?

29. Minute: Die Bayern reagieren wütend und schieben aggressiv vorne drauf, wodurch hinten Lücken entstehen. Allerdings kommt Gnabry an den Ball und bedient Lewandowski, der abschließt. Der Ball wird noch abgefälscht und ist kein Problem für Alisson.

FC Bayern: Schock durch Neuer-Patzer

26. Minute: Und plötzlich führt Liverpool! Ein langer Ball und die Bayern sind verwirrt - zumindest Neuer. Der Keeper kommt raus, obwohl Rafinha ganz eng an Mané dran ist, wird von diesem aber ausgetanzt. Danach hat Mané keine Mühe in das verwaiste Tor einzuschieben.

25. Minute: Erster vielversprechender Abschluss für den FC Liverpool durch Firmino. Nach Salah-Bogenlampenpass fackelt der Ex-Hoffenheimer nicht lange und zieht aus der Distanz wuchtig ab. Neuer fleigt, muss aber nicht eingreifen, weil der Ball einige Meter am Tor vorbeifliegt.

23. Minute: Mané versucht sich nach einem Seitenwechsel am Steckpass in den Strafraum auf Firmino. Abnehmer ist am Ende aber Bayern-Keeper Manuel Neuer, weil Firmino gar nicht gestartet war.

21. Minute: Jetzt versuchen auch die Bayern mal vorne zu pressen, haben aber (noch) keinen durchschlagenden Erfolg. Am Ende muss Alaba Salah an dessen Trikot stoppen, Freistoß für Liverpool im Mittelfeld.

18. Minute: Das Konzept der Bayern geht bisher auf - zumindest defensiv. Liverpool hat das Tor des FCB bisher nur aus der Ferne gesehen. Nach vorne geht aber mit Ausnahme der Thiago-Chance auch noch nicht viel.

15. Minute: Matip foult Lewandowski von hinten, Thiago grätscht - man merkt, dass es für beide Mannschaften um extrem viel geht.

13. Minute: Henderson sitzt erneut auf dem Rasen, führ ihn geht es wohl nicht weiter. Fabinho macht sich draußen bereit und kommt direkt für den Kapitän in die Partie.

11. Minute: Großer Aufschrei in der Allianz Arena! Nach einem Zweikampf zwischen Lewandowski und van Dijk fordert das Stadion Elfmeter. weil der Niederländer den Bayern-Stürmer geschubst hat. Referee Orsato lässt aber weiterspielen. Knifflig!

9. Minute: Derweil ist Henderson mit Tapeverband zurück im Spiel.

8. Minute: In Überzahl kommt Bayern zur ersten Chance. Weil Wijnaldum einen Pass extrem schlampig am eigenen Strafraum querlegt, hat Thiago freie Bahn. Er schießt aber deutlich über das Tor der Gäste.

7. Minute: Erste kurze Unterbrechung, weil James Liverpools Kapitän Henderson am Fuß erwischt hat. Er scheint umgeknickt zu sein. Er muss kurz raus, Bayern in Überzahl.

5. Minute: Bayern versucht von Beginn an die Partie und den Ball zu kontrollieren, während Liverpool wie schon im Hinspiel vorne anläuft. Keiner will hier das erste Tor kassieren; das spürt man.

3. Minute: Bayern versucht gleich mal in den Strafraum zu kommen, aber Ribérys Ball von links gerät etwas zu lang, Alisson pflückt ihn runter.

1. Minute: Der Ball rollt! Bayern in rot spielt zunächst von rechts nach links gegen graue Liverpooler.

FC Bayern gegen FC Liverpool: Das tippt Franz Beckenbauer

20.59 Uhr: Nun sind die Bayern und der FC Liverpool auf dem Rasen und hören die Champions League-Hymne. Gleich geht‘s los!

20.56 Uhr: Auch die Bayern-Fans sind gut vorbereitet. Pünktlich zum Liverpool-Spiel testen die Anhänger des Rekordmeisters eine neue Technik, die den Sound verbessern soll, wie tz.de* berichtet. Ob das den FCB heute so richtig nach vorne peitscht?

20.52 Uhr: Auf jeden Fall wirkt Franz Beckenbauer am Sky-Mikrofon recht vital. Zuletzt hatte es Spekulationen um eine mögliche Krankheit des Kaisers gegeben.

20.47 Uhr: „Ich träume von einem 0:0 und davon, dass die Bayern im Elfmeterschießen gewinnen“, prognostiziert Beckenbauer anschließend. „Allerdings bin ich beim Tippen immer der Letzte.“ Schaun mer mal, ob der Kaiser am Ende Recht behält.

20.43 Uhr: Auch der Kaiser ist heute im Stadion und sieht sich den Kracher Bayern gegen Liverpool live an. Einen gewissen Optimismus strahlt Franz Beckenbauer definitiv aus. „Wenn sie Robert Lewandwoski mit Bällen aus dem offensiven Mittelfeld füttern, kann ich mir schon vorstellen, dass er trifft.“ Wir uns auch!

20.35 Uhr: „Wir müssen eine kontrollierte Offensive spielen, aber wir müssen auch den Weg nach vorne suchen“, sagt der Bayern-Trainer zur heutigen Ausrichtung und schickt eine Ansage hinterher. „Wir müssen dieses Spiel gewinnen, egal wie!“

20.33 Uhr: „Ich habe schon in der Kabine gesehen, dass die Jungs voll fokussiert sind. Das war heute schon einzigartig“, sagt Niko Kovac vor dem Spiel.

20.30 Uhr: Ein Bild, für das Fußball-Fans viel Geld zahlen würden. Einmal durch diesen Bogen in der Champions League in die Allianz-Arena einlaufen. Ach, wie wäre das schön!

FC Bayern: Ein Weltmeister nur auf der Bank - Liverpool-Fans von Aufstellung überrascht

20.16 Uhr: Kurzer Ausflug in die Statistik: Liverpool hat keines der letzten sieben Spiele in einem Achtelfinale verloren. Bayern ist seit acht Spielen in der Königsklasse ungeschlagen. Robert Lewandowski hat außerdem in den letzten 22 CL-Heimspielen 23-mal getroffen.

20.05 Uhr: Den Fans des FC Liverpool gefällt nicht, dass Jürgen Klopp Fabinho auf die Bank gesetzt hat. Viele wundern sich in den sozialen Medien über die Nicht-Nominierung des Brasilianers für die Startelf.

20.00 Uhr: Auch die Gäste haben ihre Aufstellung bekannt gegeben. Vorne beginnt das teuflische Trio bestehend aus Salah, Firmino und Mane, hinten bleibt Matip drin. Bitter für Fabinho: Der Allrounder, im Hinspiel noch zweiter Innenverteidiger, hat weder hinten noch im Mittelfeld einen Platz gefunden.

19.56 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da. Wie erwartet beginnt Rafinha auf der rechten Abwehrseite. Auch links offensiv keine Überraschung: Ribéry beginnt, Coman lauert auf der Bank auf seinen Einsatz.

19.43 Uhr: Am Stadion sind die Bayern schon gut angekommen.

19.33 Uhr: Laut Torben Hoffmann von Sky Sport News HD steht Franck Ribéry heute wohl in der Startelf. Das würde auf einen Bankplatz für Kingsley Coman hindeuten.

19.30 Uhr: Ab sofort wird an dieser Stelle weitergetickert. Alle Infos, die sich im Laufe die sich im Laufe des heutigen Tages angesammelt haben, können Sie bei tz.de* nachlesen.

+++ Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zum Kracher-Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool! Anpfiff des Krachers ist am Mittwoch, 13. März 2019, um 21 Uhr in der Allianz Arena.

FC Bayern München - FC Liverpool: Champions League im Live-Ticker

München - Im Rückspiel des Achtelfinals der Champions League muss Niko Kovac auf Joshua Kimmich und Thomas Müller verzichten. Jürgen Klopp kann dagegen wieder auf Virgil van Dijk bauen, der nach seiner Sperre zurück ist. Wie lässt Kovac gegen die konterstarken Liverpooler im heimischen Stadion spielen? Die Rechtsverteidiger-Position ist vakant, ebenso wie der linke Offensivflügel.

Kimmich und Müller (der von einer LFC-Legende gelobt wurde) fallen beide gesperrt aus. Dazu musste David Alaba beim VfL Wolfsburg zusehen. Welche Viererkette wählt Kovac also? Im Hinspiel brillierten Niklas Süle und Mats Hummels zusammen in der Innenverteidigung. Alaba spielte links und kehrte am Sonntag nach seiner Sehnenreizung ins Mannschaftstraining zurück. Es deutet darauf hin, dass der Österreicher spielen kann. Als offensichtliche Lösung gilt Rafinha. Doch auch Jerome Boateng wäre eine Möglichkeit. „Ich hätte damit kein Problem, wenn ich der Mannschaft auf dieser Position helfen kann, bin ich bereit.“ Fakt ist, dass Boateng in seinen jungen Jahren vor allem bei der Nationalmannschaft den Aushilfs-Außenverteidiger gab.

Logischer wäre der Einsatz von Rafinha, da die Gäste über die Schnelligkeit ins Spiel kommen. Offensiv ist Boateng limitierter. Fragt sich bloß, ob Alaba wirklich 100 Prozent fit ist.

Wie Alaba ist auch Coman am Sonntag wieder ins Training eingestiegen. Gegen Wolfsburg bestach allerdings sein Landsmann Franck Ribéry, der von Dietmar Hamann attackiert wurde (tz.de* berichtete), mit einigen Vorlagen. Wahrscheinlicher ist der Einsatz des Altmeisters. Im Mittelfeld bekam Javi Martinez (ausgewechselt) nach 55. Minuten eine Pause. Zusammen mit Thiago und James wird er wohl die Mitte bilden. Leon Goretzka muss wohl vorerst neben Renato Sanches und Co. auf der Bank Platz nehmen.

Übrigens: Wegen des großen Interesse am Rückspiel Bayern gegen Liverpool greift der Pay-TV-Sender Sky nun zu einer ungewöhnlichen Maßnahme.

Champions League: Voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München

Manuel Neuer - Rafinha, Mats Hummels, Niklas Süle, David Alaba - Javi Martinez, Thiago, James - Serge Gnabry, Robert Lewandowski, Franck Ribéry

Champions League: Voraussichtliche Aufstellung des FC Liverpool

Alisson - Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson - Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Fabinho - Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mané

FC Bayern München - FC Liverpool: Die letzten fünf Duelle

Saison Datum Wettbewerb Begegnung Ergebnis 2018/2019 19.02.2019 Champions League, Achtelfinale FC Liverpool - FC Bayern München 0:0 (0:0) 2017/2018 01.08.2017 Audi Cup FC Bayern München - FC Liverpool 0:3 (0:2) 2001/2002 24.08.2001 UEFA-Supercup FC Bayern München - FC Liverpool 2:3 (0:2) 1980/1981 22.04.1981 Champions League, Halbfinale FC Bayern München - FC Liverpool 1:1 (0:0) 1980/1981 08.04.1981 Champions League, Halbfinale FC Liverpool - FC Bayern München 0:0 (0:0)

