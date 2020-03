Müller sauer über die Leistung und schelmisch über sein Tor: „Ich bin ja so ein kleiner Klugscheißer ...“

Der FC Bayern München empfing am 25. Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg. Wir haben die Stimmen zur Partie.

Der FC Bayern musste am 25. Spieltag gegen den FC Augsburg antreten.

Nach einer behäbigen ersten Halbzeit siegte der Tabellenführer mit 2:0.

Thomas Müller war mit dem Auftritt nicht zufrieden.

Thomas Müller (FC Bayern) über...

das Spiel: „Wir haben nicht genug in die Läufe investiert, den Eindruck hatte ich. Wir haben uns verbal gepusht aber haben es nicht geschafft, uns zu quälen. Die Läufe in die Tiefe haben gefehlt. Dann tust du dich schwer. Vor der Pause hätte ich auf 1:0 stellen sollen. Nach der Pause haben wir zwingender gespielt. Die Killer-Mentalität haben wir aber vermissen lassen. Trotz drückender Überlegenheit müssen wir uns bei Manuel Neuer bedanken, dass es nicht 1:1 steht. Wir müssen tief durchatmen und wieder eine Schippe drauflegen. Das ist nicht das Niveau, was wir spielen wollen.“

... wie die Trainingswoche jetzt aussieht und ob über die Leistung gesprochen wird: „Gesprochen haben wir auf dem Platz genug. Wir müssen die Trainingswoche gut nutzen und den Kopf frei kriegen. Wir müssen uns körperlich und geistig wieder in die Spur bringen, auch wenn wir auf ganz hohem Niveau meckern. Das ist nicht das Gefühl, dass wir nach dem Spiel wollen.“

... das Tor und ob Boateng ein Sonderlob erhält: „Ich bin ja so ein kleiner Klugscheißer und da habe ich einen Spruch parat: Alles, was man kann, ist einfach. Boateng hat sowohl die Übersicht und das feine Füßchen für den Tiefpass. War ein schönes Tor. Da habe ich gemerkt, dass ich auch mal in diesen Lauf investiert habe.“

Andreas Luthe (Torwart FC Augsburg)

... warum es nicht zum Remis gereicht hat: „Am Ende ist es schon die Qualität von Bayern. Der Ball von Boateng, und die Qualität von Thomas Müller kennt man ja. Hinten raus können wir das 1:1 machen. Dann frisst du noch das 2:0, aber es war etwas drin.

... die behäbige erste Halbzeit der Bayern: „In der 1. Halbzeit bin ich fast eingeschlafen. Ich bin kalt geworden.“

... den Torwartwechsel: „Ich habe kurz vorm Spiel erfahren, dass ich zum Einsatz komme. Das hat mich sehr gefreut, ich spiele gerne mit den Jungs. Ich habe mich über Wochen und Monate im Training angeboten. Ich weiß nicht, ob ich drin bleibe.

Florian Niederlechner (FC Augsburg) über

... das Spiel und seine große Chance: „Es war eine Super-Leistung von uns. Wir wollten es lange offen halten und dann hatten wir die Chance zum Ausgleich. Den muss ich machen, das tut mir auch Leid. Der muss einfach in die Ecke.

... das Abseitstor: „Beim Abseitstor dachte ich ehrlich gesagt schon, dass es sehr knapp war. Schade.“

... den Abstiegskampf: „Die Leistung macht mut. Gladbach und Bayern waren schwere Spiele. Das gibt Selbstvertrauen, wir wollen unbedingt gegen Wolfsburg gewinnen.“

