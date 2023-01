Bundesliga-Topspiel in Allianz Arena

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Florian Schimak schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der FC Bayern will den ersten Sieg in 2023 einfahren. Am Samstagabend ist Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena zu Gast. Der Live-Ticker zum Topspiel.

FC Bayern München – Eintracht Frankfurt -:- (-:-) , Sa., 18.30 Uhr

, Sa., 18.30 Uhr Wie stellt Nagelsmann auf? Musiala und Gnabry droht im Topspiel die Bank

auf? droht im Topspiel die Bank Weiter Ärger! Nun äußert sich Hermann Gerland zur Tapalovic-Debatte

Der Live-Ticker zum Topsiel des FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt wird fortlaufend aktualisiert

FC Bayern – Eintracht Frankfurt -:- (-:-)

FC Bayern: - Eintracht Frankfurt: - Tore: -

München – Der FC Bayern wartet Ende Januar noch immer auf den ersten Sieg des Jahres 2023. Am Samstagabend ist nun Eintracht Frankfurt zu Gast in der Allianz Arena.

+ Julian Nagelsmann hat beim FC Bayern vor dem Duell mit Eintracht Frankfurt aktuell viele Baustellen. © IMAGO/Oryk HAIST

Dort will das Team von Trainer Julian Nagelsmann den ersten Dreier einfahren. Ansonsten drohen ungemütliche Zeiten an der Säbener Straße.

FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt live: Ärger kurz vor Anstoß vom Topspiel

Als wäre es noch nicht hektisch genug, gab‘s am Freitag auf der Pressekonferenz einen kuriosen Zwischenfall. Zudem sorgte Serge Gnabry mit seinem Paris-Trip für Aufsehen. Dann machten sich der Rekordmeister mit der Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic selbst ein Fass auf.

Zu dieser Personalie hat sich nun Bayern-Legende Hermann Gerland geäußert. „Tapa ist menschlich und fachlich überragend“, sagte der Tiger, der mehr als ein Jahrzehnt mit Tapalovic zusammenarbeitete und vom 42-Jährigen sagt: „Er ist ein Vollprofi auf allerhöchstem Niveau“, der „einen super Charakter“ habe sowie „sehr fleißig, top vorbereitet und bei uns immer ein Teamplayer“ gewesen sei.

FC Bayern: Aufstellung gegen Eintracht Frankfurt? Musiala droht Bank

Auch die Personalie Gnabry köchelt noch weiter. Gegen die viertplatzierten Hessen dürfte sich der DFB-Star am Samstagabend auf der Bank wiederfinden. Für ihn wird Kingsley Coman beginnen, über den es auch eine interessante Geschichte zu erzählen gibt. Auch Jamal Musiala könnte eine Pause bekommen. Darf für ihn Thomas Müller ran?

Eins steht fest: Für das Seelenheil des FC Bayern wäre ein Sieg im Topspiel gegen die Eintracht ein wichtiger Schritt für die restliche Rückrunde. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak

Rubriklistenbild: © IMAGO/Oryk HAIST