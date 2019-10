Alaba-Verletzung gegen Tottenham: Kann er am Samstag wieder spielen? Kovac spricht über Einsatzchancen

Bei seinem Comeback gegen Tottenham hat sich David Alaba wieder verletzt. Der Österreicher musste zur Halbzeit ausgewechselt werden. Reicht es für das Bundesligaduell gegen Hoffenheim?

Update vom 3. Oktober 2019, 16.24 Uhr: Leichte Entwarnung bei David Alaba. Wie Bayern-Trainer Niko Kovac am Donnerstag bestätigte, hat sich der österreichische Nationalspieler eine starke Rippenprellung zugezogen. Zunächst war ein -Bruch befürchtet worden. Am Donnerstag konnte der Linksverteidiger bereits leicht im Leistungszentrum trainieren. Doch reicht es für das Bundesligaduell gegen Hoffenheim?

Alabas Einsatz scheint fraglich, obwohl der 27-Jährige grünes Licht gibt: „Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Jeder, der schon mal eine Rippenverletzung hatte, weiß, wie schmerzhaft das ist. Wir müssen das abwägen. Allerdings hat er signalisiert, dass er bereit steht“, erklärte Kovac.

Alaba-Verletzung gegen Tottenham: Untersuchung bringt erstes Ergebnis

Update vom 2. Oktober 2019, 22.24 Uhr: Neben der Freude beim FC Bayern über den 2:7-Auswärtserfolg gegen Tottenham sorgte man sich nach Abpfiff auch um zwei Akteure: Sowohl David Alaba, als auch Jerome Boateng mussten verletzt ausgewechselt werden.

Alaba ging nach einer Szene mit einem Gegenspieler (siehe unten) schon in der Halbzeit mit Rippenschmerzen vom Platz: „Ich musste ziemlich beißen. Dann ging es nicht mehr“, zitiert ihn der Verein auf seiner Homepage. Jerome Boateng musste dann in Minute 72 mit Muskel-Problemen runter. Der FC Bayern kündigte Untersuchungen für den Mittwoch an.

Und genau nach diesen soll es nun vorsichtige Entwarnung geben. Laut Informationen der Sportbild hat sich David Alaba zumindest keinen Bruch zugezogen, sondern „nur“ eine schwere Prellung im Rippenbereich.

Und auch bei Boateng gibt es keine Schock-Diagnose, sondern leichte Entwarnung, wie tz.de* berichtet. Ob, beziehungsweise wie lange die beiden ausfallen, ist allerdings bislang nicht bekannt.

Verletzt ausgewechselt: Kovac gibt Auskunft - David Alaba meldet sich zu Wort

Update vom 2. Oktober 2019, 7.45 Uhr: Auf der Website des FC Bayern hat sich Alaba zu seiner Auswechslung im Champions-League-Spiel geäußert: „Ich musste ziemlich beißen. Dann ging es nicht mehr“, erklärte er. Laut Informationen der Deutschen Presse-Agentur besteht nach dem Zwischenfall mit Serge Aurier der Verdacht auf eine Rippenblessur. Weitere medizinische Untersuchungen sollen erfolgen, sobald die Mannschaft wieder in München ist. Die Aktion des Tottenham-Spielers hatte Niko Kovac als grobes Foulspiel bezeichnet.

Verletzt ausgewechselt: Kovac gibt Auskunft - So geht es David Alaba

Update vom 1. Oktober 2019, 23.37 Uhr: Nun ist klar, warum David Alaba beim Spiel gegen Tottenham Hotspur vorzeitig ausgewechselt wurde. In einem harten Zweikampf mit Serge Aurier landete der Londoner mit beiden Beinen auf den am Boden liegenden Österreicher. Niko Kovac sagte nach der Partie: „David hat einen Schlag auf die Rippen bekommen. Jetzt müssen wir schauen, ob das eine starke Prellung ist oder vielleicht auch mehr.“ „Mehr“, würde in diesem Fall wohl einen Rippenbruch und eine längere Pause für Alaba bedeuten.

Schock für die Bayern: Alaba gegen Tottenham ausgewechselt - nächste Verletzung?

Updaten vom 1. Oktober 2019, 22.10: Schlechte Nachrichten für den FC Bayern München. David Alaba, der am Dienstagabend nach einer längeren Verletzungspause gegen Tottenham wieder in der Startelf der Münchner stand, wurde zur Halbzeit - wahrscheinlich verletzt - ausgewechselt.

Dass Niko Kovac Alaba freiwillig vom Feld nimmt, scheint sehr unwahrscheinlich. Was war also passiert? Wahrscheinlich hatte ein Zusammenstoß mit Tottenham-Spieler Serge Aurier Folgen für Alaba. Dabei will der Bayern-Spieler einen Ball an der Seitenauslinie per Grätsche klären. Der Gegenspieler kommt, wie Alaba aus vollem Lauf und ist wegen der Grätsche nur zweiter Sieger im Sprintduell. Aurier versucht dann über den am Boden liegenden Österreicher zu springen. Allerdings schafft er dies nicht und landet mit beiden Beinen auf David Alaba. Absicht kann man dem Spurs-Spieler dabei nicht unterstellen. Dennoch: Möglich, dass der Österreicher hier eine Blessur davon getragen hat.

Nach der Halbzeit blieb Alaba zumindest in der Kabine. Ersetzt wurde er durch Thiago. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Später musste gegen Tottenham auch nochJerome Boateng verletzt runter.

Verletzter David Alaba trainiert wieder am Ball: Reicht es für Tottenham?

Update vom 25. September 2019, 14.43 Uhr: Der Heilungsverlauf bei David Alaba verläuft weiterhin nach Plan. Am Mittwoch stieg der Österreicher wieder ins Mannschaftstraining ein und absolvierte weite Teile der Einheiten mit dem Ball. Lediglich bei den abschließenden Spielformen musste der Linksverteidiger passen.

Damit rückt ein Comeback des Österreichers, der sich vor rund eineinhalb Wochen in der Vorbereitung auf das Bundesligaspiel bei RB Leipzig einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zugezogen hatte, näher. Ob Alaba am Samstag in Paderborn oder im zweiten Gruppenspiel der Champions League am Dienstag beim Vorjahresfinalisten Tottenham Hotspur wieder zum Bayern-Kader gehören kann, ist aber offen. Leon Goretzka und Fiete Arp werden definitiv passen müssen.

Update vom 24. September 2019, 11.41 Uhr: David Alaba macht weitere wichtige Schritte in Richtung Comeback. Schon bald könnte der Linksverteidiger wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Am Dienstagmorgen musste der Österreicher allerdings noch individuell trainieren.

Update vom 24. September 2019, 11.41 Uhr: David Alaba macht weitere wichtige Schritte in Richtung Comeback. Schon bald könnte der Linksverteidiger wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Am Dienstagmorgen musste der Österreicher allerdings noch individuell trainieren.

Auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße absolvierte Alaba eine Einheit ohne Ball, doch schon bald könnte der 27-Jährige wieder zum Team stoßen. Läuft alles nach Plan, soll Alaba gegen Tottenham wieder zur Verfügung stehen. Die Bayern gastieren am 1. Oktober bei den Spurs zum zweiten Spieltag der Champions League.

Update vom 21. September 2019, 19.35 Uhr: Der FC Bayern München ist in der Bundesliga wieder in der Spur. Nach dem 1:1 im Topspiel gegen Leipzig gab es zu Hause einen deutlichen 4:0-Sieg gegen den 1. FC Köln.

Update vom 21. September 2019, 19.35 Uhr: Der FC Bayern München ist in der Bundesliga wieder in der Spur. Nach dem 1:1 im Topspiel gegen Leipzig gab es zu Hause einen deutlichen 4:0-Sieg über den 1. FC Köln.

Die Fans dürften sich besonders über den Treffer von Philippe Coutinho und die Geste von Robert Lewandowski gefreut haben. Nach der Partie erklärte der Pole, warum der Neuzugang den Elfmeter treten durfte.

David Alaba: So ist der FC-Bayern-Plan nach der Verletzung

Bayern-Trainer Niko Kovac sprach nach der Partie auch über David Alaba. Er sagte auf der Pressekonferenz: „Er macht sehr gute Fortschritte. Wir müssen jetzt tagtäglich die Laufintensität erhöhen, bevor er mit dem Mannschaftstraining beginnen kann. Wir hoffen, dass er gegen Tottenham dabei sein kann.“

Am 1. Oktober werden die Münchner in London zu Gast sein und um den zweiten Sieg im zweiten Champions-League-Spiel kämpfen. An einen Alaba-Einsatz in der nächsten Bundesliga-Partie denkt Kovac eher nicht: „Paderborn ist vielleicht ein bisschen zu früh“, meint er.

Ein musikalisches Comeback der besonderen Art plant dagegen eine Kult-Band aus den 90ern: Tic Tac Toe wollen wieder auf die Bühne.

David Alaba: So ist der FC-Bayern-Plan nach der Verletzung

Gute Nachrichten für Niko Kovac: Bayern-Star startet nach Verletzung mit Lauftraining

Update vom 20. September 2019, 15.05 Uhr: Gute Nachrichten beim FC Bayern. Vor dem Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln entspannt sich die Personalsituation beim Rekordmeister zusehends. David Alaba hat am Freitag wieder mit dem Lauftraining begonnen. Der Linksverteidiger drehte einige Runden auf dem Rasen, ehe er sein individuelles Programm im Leistungszentrum der Säbener Straße fortsetzte. Alaba hatte sich vor der Partie in Leipzig einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen.

Gegen Aufsteiger Köln (wir berichten im Live-Ticker) reicht es für den Österreicher allerdings noch nicht. Er wird Niko Kovac ebenso wenig zur Verfügung stehen wie Leon Goretzka, der aufgrund einer Einblutung im Oberschenkel passen muss. Niko Kovac kann dennoch nahezu aus dem Vollen schöpfen, sodass sich die Frage stellt, wen der Coach gegen den Effzeh in die erste Elf beordert. Auf der Zehn muss sich der Kroate zwischen Philippe Coutinho und Thomas Müller entscheiden, in der Defensive hat er ebenfalls mehrere Alternativen. Am Ende könnte der FC Bayern mit dieser Aufstellung spielen.

David Alaba mit Muskelfaserriss - Kovac erklärt: So lange fällt er aus

Update vom 17. September 2019, 15.35 Uhr: Niko Kovac musste am Samstag kurzfristig umbauen - Linksverteidiger David Alaba hatte sich beim Aufwärmen verletzt. Wie lange wird der Österreicher ausfallen?

Kovac wurde auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Auftakt gegen Belgrad auf das Thema angesprochen. Er meinte: „Er wird in etwa zwei Wochen ausfallen. Drei maximal.“ Die komplette PK gibt es zum Nachlesen auf tz.de*.

Der FC Bayern hat am Dienstag auch sein neues Mannschaftsfoto veröffentlicht. Allerdings fiel das Bild bei einigen Fans wegen eines grafischen Details durch.

David Alaba beim Aufwärmen verletzt - Diagnose ist da, Österreicher könnte lange ausfallen

Update vom 15. September 2019, 12.33 Uhr: Neben Nationalspieler Leon Goretzka, der nach seiner OP das Spiel gegen RB Leipzig nur von der Couch aus ansehen konnte, musste auch David Alaba das Spiel verletzungsbedingt ausfallen lassen. Nun ist klar: Der Bayern-Abwehrspieler wird auch beim Champions-League-Auftakt gegen Belgrad nicht auf dem Platz stehen.

Der deutsche Rekordmeister gab bekannt, dass sich der Österreicher beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen Leipzig „einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels zugezogen“ hat. Je nach Schweregrad bedeutet ein Muskelfaserriss bis zu sechs Wochen Zwangspause. Wann wir den Linksverteidiger wieder für den FC Bayern auflaufen sehen, gab der FC Bayern bisher noch nicht bekannt.

Der #FCBayern muss vorerst auf @David_Alaba verzichten. #Alaba hat sich beim Aufwärmen vor #RBLFCB einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich des linken Oberschenkels zugezogen.



Gute Besserung, David! #MiaSanMia https://t.co/HopvWjQdzG — FC Bayern München (@FCBayern) September 15, 2019

Wer steht im ersten Champions-League-Spiel gegen Roter Stern Belgrad in der Startelf? Wir haben uns Gedanken über die mögliche Formation gemacht.

Schrecksekunde beim FC Bayern in Leipzig: Abwehr-Ass muss kurz vor dem Anpfiff passen

Leipzig - Verteidiger David Alaba vom FC Bayern musste nach dem Aufwärmen vor dem Spitzenspiel bei RB Leipzig (hier geht‘s zum Live-Ticker) mit Muskelproblemen in der Kabine bleiben. Ihn ersetzt Jerome Boateng.

Neuzugang Lucas Hernandez rückte dafür auf die Linksverteidigerposition. In der Mitte verteidigt Boateng mit Niklas Süle. Alaba sitzt zunächst auf der Bank.

Offensivmann Serge Gnabry wird wegen einer leichten Kapselreizung eine Manschette am Arm tragen.

Beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Tottenham Hotspurt kamen Fußball-Liebhaber auf ihre Kosten. DasTor-Festival lieferte Treffer am laufenden Band.

In den vergangenen beiden Jahren erlebte der FC Bayern während des Oktoberfests eine turbulente Zeit. 2018 gingen gleich drei Partien in die Hose. Kommt es für das Team von Niko Kovac wieder dicke?