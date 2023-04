Bayern-Boss Kahn und Matthäus zoffen sich vor BVB-Kracher live im TV: „Was meinst du damit, Lothar?“

Von: Alexander Kaindl, Antonio José Riether

Es ist das große Spiel in Fußball-Deutschland: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund. Wir fassen die Stimmen zum Klassiker zusammen

München - Fußballerherz, was willst du mehr? Endlich verspricht der Klassiker zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund (hier im Live-Ticker) wieder Spannung und Brisanz.

Der BVB stand vor dem großen Duell des 26. Spieltages (alle TV-Infos) einen Zähler vor dem Rekordmeister, der sich in der Länderspielpause von Trainer Julian Nagelsmann getrennt hatte. Die Bosse verpflichteten Thomas Tuchel als Nachfolger - in seinem ersten Spiel geht es direkt gegen den Ex-Klub.

Es gibt also genügend Gesprächsstoff zum Bundesliga-Gipfel. Wir fassen die Stimmen rund um die Partie zusammen.

Oliver Kahn (Vorstandsvorsitzender FC Bayern München) vor dem Spiel über ...

... Thomas Tuchel: „Ich habe die Diskussionen mitbekommen: Der Trainer ist irgendwie schwierig. Ich habe viele Trainer kennengelernt, jeder hat seine Art. Das ist normal. Ich habe bisher einen sehr, sehr offenen und ehrlichen Menschen erlebt.“

FC-Bayern-Boss Oliver Kahn rechtfertigte den Trainerwechsel. © Sven Hoppe/dpa

... die Trennung: „Wie es dann gelaufen ist, war eine Katastrophe. Das war nicht gut. Wir haben oft genug dazu Stellung genommen, es ist niemand vom FC Bayern gewesen. Es macht keinen Sinn, so eine Info zu leaken - damit schießen wir uns selber in den Fuß. Es war klar, dass Julian es als erstes erfahren sollte. Nach diesem Leak haben wir das auch so gemacht. Wir haben dann an der Säbener Straße mit Julian gesprochen und haben ihm die Gründe genannt, warum wir ihn freigestellt haben. Bevor man nicht die Zusage eines Trainers hat, können wir nicht irgendetwas besprechen. Wir haben mit Julian im Vorfeld gesprochen und ihn gebeten, an die Säbener Straße zu kommen. Es war für ihn aber nicht möglich. Bevor es irgendeine Zusage gab, gab es Kontakt mit Julian. Sie möchten doch nicht einem Trainer über das Telefon sagen, dass man sich trennt. Das ist nicht mein Stil und nicht der Stil des FC Bayern München. Und eines möchte ich euch sagen: Wenn du uns immer unterstellst, es gibt kein Mia-san-mia. Was meinst du damit, Lothar?“

Matthäus darauf: „Oliver, wir machen hier keinen Privatkrieg, du kannst mich immer anrufen. Ich kenne viele Leute beim FC Bayern, ich kenne Leute, die du vielleicht gar nicht kennst.“

Kahn kontert: „Aber das sind doch keine Argumente - ‚ich kenne Leute‘. Vielleicht leidet der eine oder andere an Erinnerungsverzerrung. Es gab auch zu unseren Zeiten früher Entscheidungen, die nicht einfach waren. Aber das wichtigste: die Entscheidungen wurden für den Erfolg getroffen, das ist nicht immer populär.“

Thomas Tuchel (Trainer FC Bayern München) vor dem Spiel über ...

... seine Gefühlslage: „Ja, ich bin angespannt heute. Ich würde gerne reingehen und die letzten Vorberietungen treffen. Also, ziehen wirs durch.“

... seine Prinzipien: „Sage ich nicht. Wir müssen das Fußballspielen nicht neu lernen. Es ging darum, sich zu fühlen, zu spüren. Wir haben ein paar Inhalte vermittelt, jetzt schauen wir, dass wir sie auf den Platz bekommen. Schauen wir mal, obs ein 4-2-3-1 wird.“



... Leroy Sané und Thomas Müller: „Wir brauchen Leroy Sané. Seinen Willen und dass er sich absolut dem verschreibt, was er erreichen kann. Es ist müßig, über sein Talent zu sprechen. Er braucht, was alle brauchen: Mal Kritik, vielleicht aber auch mal eine Umarmung. Aber das gilt für alle. Thomas Müller ist am besten, wenn er hinter der Spitze spielt. Er ist am besten, wenn er den Strafraum riecht.“

... den Kaltstart: „Es ist immer komplett anders, auch dieses Mal. Es ist ein bisschen verrückt, was wir gemacht haben. Aber wenn du drinsteckst, weißt du, wieso du es machst. Dieser Job ist ein Privileg und macht mich zu einem glücklicheren Menschen. Aber angespannt bin ich trotzdem.“

... eine Versöhnung mit dem BVB: „Die Schlichtung wurde ausgesprochen, mental war sie schon vollzogen. Wir haben einen Termin gesucht, aber ich hatte keine Zeit. Jetzt ist schon wieder etwas dazwischen gekommen.“

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund) vor dem Spiel über ...

... den Gegner: „Wir hatten wir vor zwei Jahren mal 2:0 geführt, aber die Qualität des Gegners hat uns erdrückt. Wir wollen heute aber mit voller Überzeugung in das Spiel gehen, egal, was der Gegner oder der Schiedsrichter macht.“

... eine Viererkette bei Bayern: „Die ist ja immer noch möglich. Das gute ist, dass wir schon weit sind in dieser Saison und gegen viele Systeme gespielt haben. Wir sind ja auch bereit, mit einer Dreier- oder Viererkette zu starten.“

... Emre Can: „Wir haben ein paar Jungs, die sich in Form gebracht haben. Bei Emre Can ist es der Faktor, dass er auf seiner Lieblingsposition spielt. Emre hat es auch bei der Nationalmannschaft gut gemacht und das brauchen wir heute.“

... die Ansprache vor dem Spiel: „Heute rede nur ich. Wenn ich wollen würde, dass ihr das mitbekommt, hätte ich es in der PK gesagt. Es gibt ein paar Sachen, die bleiben in der Kabine.“