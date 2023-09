FC Bayern bei Angstgegner Gladbach heute im Live-Ticker: Chance für Müller?

Von: Christoph Gschoßmann

Folgenreiche Szene: Gladbachs Alassane Plea (li.) gerät nach einem Zweikampf mit Bayerns Dayot Upamecano ins Straucheln. © IMAGO/UWE KRAFT

Der FC Bayern ist am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Das Spiel im Live-Ticker.

3. Spieltag: Borussia Mönchengladbach – Bayern München, 18.30 Uhr

Musiala fehlt: Bayern muss den Nationalspieler ersetzen.

Angstgegner Gladbach: Der FCB verlor drei der letzten fünf Pflichtspiele und spielte zweimal Remis.

Perfekter Saisonstart möglich: Neun Punkte winken zum Auftakt für die Bayern.

Borussia Mönchengladbach – FC Bayern 0:0 (-:-)

München – Der perfekte Saisonstart ist möglich: Der FC Bayern München kann am dritten Bundesliga-Spieltag bei Borussia Möchengladbach den dritten Sieg im dritten Spiel einfahren. Der Patzer von Borussia Dortmund gegen Heidenheim dürfte die Münchner Profis zusätzlich beflügeln. Die Frage ist nur: Welchen Profis schenkt Trainer Thomas Tuchel sein Vertrauen? Es drängen namhafte Spieler wie Thomas Müller und Matthijs de Ligt vehement in die Startformation.

Müller drängt zurück ins Team - doch kein Palhinha-Transfer am Deadline-Day

Die Leistungsträger haben ihren Fitness-Rückstand aus der Saisonvorbereitung inzwischen aufgholt, müssen aber auch im Bundesliga-Topspiel am Samstag (Anstoß: 18:30 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach wieder mit einem Bankplatz rechnen. „Wir werden immer Härtefälle haben“, sagte Tuchel dazu. Jamal Musiala ist verletzt, also vor allem für Müller tut sich womöglich die Chance für einen Platz in der Aufstellung der Bayern in Gladbach auf.

Der 50 Jahre alte Tuchel schilderte vor der Partie im Borussia-Park seine Erwartungshaltung an die Reservisten. „Es werden immer Spieler auf der Bank sitzen bei Bayern, die starten könnten. So muss das sein! Wenn du bei Bayern einen Vertrag unterschreibst, musst du einfach immer bereit sein. Es können nicht immer alle starten, die es verdient hätten. Das wird sich nie ändern“, sagte Tuchel. Obwohl der FCB am Deadline-Day doch nicht Joao Palhinha verpflichten konnte, freut sich der Meistertrainer über einen top besetzten Kader.

Bayern-Angstgegner Gladbach: Nur vier Siege in den letzten 13 Spielen

„Nicht alle, die auf der Bank sitzen, haben es verdient, auf der Bank zu sitzen“, äußerte Tuchel zum harten Konkurrenzkampf. Der Trainer fordert trotzdem von jedem Akteur Einsicht und Teamgeist: „Das Ego muss immer hinten anstehen. Man muss nicht zum Egoisten werden und dem Gegenspieler etwas Schlechtes wünschen.“ Zugleich müssten die, die spielen, immer wieder darum kämpfen, dass sie in der Startelf bleiben, betonte Tuchel.

Die Münchener sind gefordert, denn zuletzt lief es gar nicht gut gegen Gladbach. Die Fohlen sind, was Bundesligisten angeht, der absolute Angstgegner des FCB in den letzten Jahren. Der letzte Bayern-Sieg liegt bereits fünf Pflichtspiele zurück, seitdem gab es drei Borussen-Erfolge und zwei Remis. Von den letzten 13 Vergleichen konnte Bayern nur vier gewinnen und verlor sieben. Auch das letzte Spiel entschieden die Rheinländer mit 3:2 für sich. Kurz darauf hatte Tuchel übernommen. (cgsc mit dpa)