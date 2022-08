Vir Topspiel gegen Gladbach: Union Berlin Tabellenführer, ziehen die Bayern vorbei?

FC Bayern gegen Gladbach JETZT im Live-Ticker: Intensiver Beginn - erste gute Chance für den FCB

Von: Antonio José Riether

Teilen

Lucas Hernández (Mitte) verteidigt heute neben Dayot Upamecano. © ULMER/imago

Der FC Bayern trifft im Topspiel auf Borussia Mönchengladbach. Mit dem vierten Sieg in Serie könnten die Münchner ihren bisher besten Bundesliga-Saisonstart veredeln. Die Partie im Live-Ticker.

7. Minute: Beide Trainer sehen weiterhin eine muntere Anfangsphase ihrer Teams. Die Bayern gehen die Gladbacher Defensive bereits früh an und holen sich so die Bälle.

5. Minute: Coman verliert den Ball auf der rechten Seite, doch Upamecano macht seinen Fehler wieder wett und grätscht Koné den Ball ab. Die Situation hätte sich durchaus zu einem gefährlichen Konter entwickeln können.

4. Spieltag: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 0:0 (-:-)

Aufstellung FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández, Davies - Kimmich, Sabitzer - Coman, Müller, Sané - Mané Aufstellung Gladbach: Sommer - Scally, Itakura, Elvedi, Netz - Koné, Kramer - Hofmann, Neuhaus, Plea - Thuram Tore:

Erste Bayern-Chance nach zwei Minuten: Sommer hält stark gegen Upamecano

2. Minute: Und die Ecke bringt die erste Chance! Upamecano steigt nach einer Kimmich-Ecke hoch und bringt den Ball aufs Tor, doch Sommer ist auf der Hut und klärt zur nächsten Ecke, die jedoch nichts einbringt.

1. Minute: Angefeuert von den Fans lassen die Bayern den Ball zunächst kurz in den eigenen Reihen kreisen, ehe es sofort nach vorne geht. Mané macht sofort Dampf und holt im Zweikampf mit Itakura die erste Ecke raus.

Update, 18.30 Uhr: Der Ball rollt in der Allianz Arena!

Update, 18.28 Uhr: Die organsierten Fans des FC Bayern haben eine große Choregraphie vorbereitet - heute feiert die Südkurve ihr fünfzigjähriges Bestehen! Das sollte die Mannschaft zusätzliche Motivation geben.

Update, 18.20 Uhr: Zehn Minuten noch bis zum Anpfiff des Topspiels. Holen die Bayern auch den vierten Sieg in Serie?

FC-Bayern-Coach Nagelsmann erklärt Musiala-Fehlen: Teenager mit „Problemen“ auf der Bank

Update, 18.08 Uhr: Jamal Musiala fehlt heute in der Aufstellung gegen Gladbach, sitzt allerdings auf der Bank. Gegenüber Sky kommentierte Bayern-Trainer Julian Nagelsmann die Abwesenheit des Teenagers in der Startelf. Musiala habe „Probleme“, so der Coach, der nicht ins Detail ging. Er könne jedoch noch ins Spiel kommen, sollte man ihn brauchen.

Update, 17.46 Uhr: Heute geht es für den FC Bayern um die Tabellenführung, vor dem Topspiel steht Union Berlin auf Rang eins. Referee Daniel Schlager aus Hügelsheim wird die Partie leiten, in einer Dreiviertelstunde gibt der 32-Jährige die Partie frei.

Update, 17.28 Uhr: Eine Stunde noch bis zum Anpfiff, nun ist auch die Aufstellung da. Julian Nagelsmann vertraut folgender Elf:

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernández, Davies - Kimmich, Sabitzer - Sané, Müller, Coman - Mané

Vir Topspiel gegen Gladbach: Union Berlin Tabellenführer, ziehen die Bayern vorbei?

Update vom 27. August, 17.06 Uhr: In einigen Minuten müsste die Startaufstellung von Julian Nagelsmann bekannt gegeben werden. Auf welche Akteure setzt der Chefcoach im Topspiel gegen die Borussia? Bis auf Leon Goretzka und Eric Maxim Choupo-Moting sind alle Mann an Bord.

Update vom 27. August, 16.47 Uhr: Noch etwas weniger als zwei Stunden bis zum Topspiel des vierten Spieltags in der Bundesliga, der FC Bayern empfängt Gladbach. Union Berlin, Bayern-Gegner in der kommenden Woche, führt aktuell mit 4:1 auf Schalke und ist somit der derzeitige Tabellenführer. Ab 18.30 Uhr können sowohl der FC Bayern als auch die Gladbacher theoretisch noch auf Platz eins springen.

Topspiel in der Allianz Arena: Der Tabellenführer empfängt den Tabellenzweiten

Erstmeldung vom 27. August:

München - Holt der FC Bayern den vierten Sieg im vierten Saisonspiel? Nach dem besten Saisonstart der Bundesliga-Historie mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 15:1 wartet mit Borussia Mönchengladbach ein harter Gegner. Der Tabellenzweite ist noch ohne Niederlage, sieben Punkte holten die Fohlen bislang. Ein furioses Schützenfest wie beim vergangenen Wochenende beim VfL Bochum (0:7) wird es für die Bayern also wohl nicht geben.

Am Samstagabend findet das 109. Spiel zwischen den beiden Traditionsvereinen statt. Seit der Saison 2011/12 traten die Bayern und die Gladbacher 22-mal gegeneinander, neunmal gab es jeweils einen Sieg, zudem gab es vier Remis. Damit ist die Borussia der Verein, der dem FC Bayern seitdem am meisten Punkte abringen konnte - sozusagen der Angstgegner. Beide Teams könnten ihre Serien fortführen. Der Rekordmeister ist seit acht Heimspielen ungeschlagen, die Gladbacher blieben wiederum in den letzten fünf Auswärtsspielen unbesiegt.

Nur zwei Ausfälle beim FC Bayern: Julian Nagelsmann kann aus dem Vollen schöpfen

Julian Nagelsmann zeigte sich vor der Partie zuversichtlich, der Bayern-Coach hat beinahe seinen gesamten Kader zur Verfügung. Lediglich Leon Goretzka und Eric Maxim Choupo-Moting fehlen, ansonsten kann der Trainer aus dem Vollen schöpfen. „Mit Ausnahme der zwei haben wir morgen die vollen Möglichkeiten“, sagte der 35-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Dennoch ließ er sich nicht in seine Startaufstellung für den heutigen Abend blicken.

Bei den Gästen sieht es ähnlich aus, lediglich Stefan Lainer fehlt, zudem wackelte Ramy Bensebaini vor der Partie. Ansonsten kann Trainer Daniel Farke auf alle seine Akteure zurückgreifen. „Wir fahren mit Respekt nach München, aber ohne Angst und mit der Überzeugung, wettbewerbsfähig zu sein, wenn wir in allen Bereichen ein gutes Spiel machen“, meinte Farke. Ob sein Team den Erwartungen des Trainers gerecht wird, zeigt sich am Abend. (ajr)