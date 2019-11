Nach der CL-Gala empfängt der FC Bayern München Bayer 04 Leverkusen am Samstagabend zum Topspiel der Bundesliga. Wir begleiten die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen -:- (-:-), Samstag, 18.30 Uhr

Die Bayern sind unter Hansi Flick bärenstark: Vier Spiele, vier Siege, 16:0 Tore.

Die Bilanz gegen die Werkself spricht eindeutig für den Rekordmeister.

Schiedsrichter: Guido Winkmann (Kerken)

12.38 Uhr: Der FC Bayern München hat heute Abend Bayer 04 Leverkusen zu Gast. Drückt Robert Lewandowski dem Spiel wieder seinen Stempel auf? Ex-Präsident Uli Hoeneß überschüttete den Ausnahmestürmer nun mit Lob. Währenddessen gehen die Spekulationen rund um die Trainer-Position beim FCB weiter. Nun gibt es offenbar einen Konkurrenten beim Favoriten von Sportdirektor Hasan Salihamidzic.

FCB gegen Leverkusen im Live-Ticker: Nach der Gala in Belgrad folgt das Topspiel

München - Mit einem 6:0 sowie dem vorzeitig erreichten Gruppensieg im Gepäck kamen die Bayern aus Belgrad zurück. Die Münchner präsentierten sich auch im vierten Spiel unter Trainer Hansi Flick in überragender Form und ließen dem Gegner keine Chance. Und dann haben sie mit Robert Lewandowski wohl den derzeit besten Stürmer in ihren Reihen. Der Pole erzielte in Belgrad einen Viererpack in 14:32 Minuten. Es ist der schnellste Viererpack in der Geschichte der Champions League.

FC Bayern München: Am Samstagabend kommt es zum Topspiel mit Bayer 04 Leverkusen

Nach der Gala in der Königsklasse kommt mit Bayer 04 Leverkusen nun ein weitaus stärkerer Gegner. Die Rheinländer gewannen unter der Woche mit 2:0 bei Lokomotive Moskau und überwintern damit mindestens in der Europa League. Das Erreichen des Achtelfinales in der Champions League können sie aus eigener Kraft noch schaffen. In der Vorwoche kam Leverkusen nicht über ein 1:1 gegen Freiburg hinaus, trotz einiger Hochkaräter, die teilweise leichtfertig vergeben wurden.

#Flick über den Gegner: "Leverkusen ist eine spielstarke Mannschaft, die sehr gut in den Positionen steht und besetzt. Sie spielen sehr aggressiv und verteidigen nach vorne - ähnlich wie wir."#FCBB04 #packmas pic.twitter.com/dm6vGb2IZs — FC Bayern München (@FCBayern) November 29, 2019

Die Bayern sind gewarnt, wie auch Hansi Flick auf der PK zugab: „Die Teamsitzung dauerte länger als sonst. Das ist auch ein Zeichen, dass wir uns mit dem Gegner mehr beschäftigt haben.“ Beide Teams spielen Ballbesitzfußball und setzen den Gegner früh unter Druck. Der FCB-Coach ist sich sicher, dass „wir ein spannendes Spiel erleben werden.“

Hansi Flick kann gegen Leverkusen aus dem Vollen schöpfen. Welcher Star muss auf die Bank? Hier geht es zu den voraussichtlichen Aufstellungen.

FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen: Die Werkself ist ein willkommener Gast

Aktuell belegt Leverkusen den 9. Platz - das ist natürlich zu wenig für den Champions-League-Anwärter. Bayern ist punktgleich mit RB Leipzig Dritter und hat nur einen Punkt Rückstand auf Tabellenprimus Borussia Mönchengladbach. Mit einem Sieg wollen die Münchner die Fohlenelf natürlich unter Druck setzen. Karl-Heinz Rummenigge äußerte nach dem Belgrad-Spiel den Wunsch, dass man an Weihnachten Tabellenführer ist. Doch dieses Ziel ist für Hansi Flick „erst einmal zweitrangig“. Der Trainer kann bis auf die Langzeitverletzten Süle, Hernandez und Arp aus dem Vollen schöpfen.

Die Heimbilanz des FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen spricht ganz klar für die Münchner. Von 43 Heimspielen konnten die Bayern sage und schreibe 34 für sich entscheiden. Sechsmal trennte man sich unentschieden, nur drei Mal konnte Leverkusen die Punkte mit nach Hause nehmen. Die letzte Heimniederlage setzte es im Oktober 2012 beim 1:2 - danach holten die Bayern das Triple.