Kane-Überraschung? Tuchels brisanter Aufstellungsplan gegen RB Leipzig

Von: Florian Schimak

Steht Harry Kane im Supercup gegen RB Leipzig bereits im Kader des FC Bayern? Wie stellt Thomas Tuchel sein Team auf? Die voraussichtlichen Aufstellungen.

München – Am Freitagvormittag waren alle Augen nach London und Oberpfaffenhofen gerichtet. Am Ende stieg Harry Kane aber doch nicht in den Flieger, um beim FC Bayern seinen Medizincheck zu absolvieren. Die Gründe? Letztlich kein finales Go der Tottenham Hotspur. Erst am späten Nachmittag ging‘s für den 30-Jährigen dann in Richtung bayrische Landeshauptstadt.

Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 (49 Jahre) Aktueller Verein: FC Bayern München (seit 2023) Bisherige Vereine: 1. FSV Mainz 05 (2009-2014), BVB (2015-2017), PSG (2018 - 2020), FC Chelsea (2021-2022) Bevorzugte Formation: 4-2-3-1

FC Bayern ohne Harry Kane gegen RB Leipzig – Mega-Transfer weiterhin nicht fix

Damit besteht weiterhin die leise Hoffnung, dass der designierte Mega-Neuzugang bereits am Samstag im Supercup gegen RB Leipzig (Anstoß 20.45 Uhr) sein Debüt im Bayern-Dress geben wird. Doch auch ohne Kane wollen die Münchner den ersten Titel der Saison holen.

„Unsere Ziele sind ganz klar, wir wollen Meister werden, wollen den Pokal gewinnen und in der Champions League weit kommen“, sagte Thomas Tuchel am Freitagmittag bei der Pressekonferenz an der Säbener Straße. Die Partie gegen Pokalsieger RB bezeichnete er dabei als „guter Test“.

Thomas Tuchel trifft mit dem FC Bayern im Supercup auf RB Leipzig mit Coach Marco Rose (r.) © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Bayern-Aufstellung im Supercup: Mathys Tel und Konrad Laimer in der Startelf

Wie der Bayern-Trainer diesen „Test“ personell angehen wird, wollte er wie üblich nicht direkt verraten. Allerdings war zwischen den Zeilen zu lesen, dass Youngster Mathys Tel nach ordentlicher Vorbereitung am Samstagabend in der Allianz Arena in der Startelf stehen dürfte.

„Er hat die Chance genutzt und arbeitet weiter hart im Training, was er auch muss“, sagte Tuchel, gestand aber auch: „Ihm fehlen Tore, obwohl das eigentlich seine Stärke ist.“ Vorstellbar, dass Tel beginnt und Kane, sollte der Transfer bis Samstag, 15 Uhr fix sein, als Joker den Fans in seinem neuen Wohnzimmer präsentiert wird.

Tuchel muss zwischen Goretzka und Kimmich entscheiden

Ebenfalls in der Startelf stehen wird Konrad Laimer, was der Tuchel durchblicken ließ. „Konni hat bis jetzt jedes Spiel begonnen und hat es sehr gut gemacht. Es ist ein Spieler voller Energie und voller Lust“, sagte der Coach über den Österreicher. „Er hatte die Nase vorn im Mittelfeld.“Das würde einen Bankplatz für Leon Goretzka bedeuten – oder für Joshua Kimmich? Beim letzten Testspiel am Montag gegen Monaco saß der Vize-Kapitän aus Gründen der Belastungssteuerung auf der Bank.

Im offensiven Mittelfeld wird Jamal Musiala beginnen, der eine starke Pre-Season absolviert hat. „Ich mag Jamal sehr, weil er hochtalentiert ist, weil er spezielle Sachen in unser Spiel bringt, mit seinen Drehungen, seine langen Schritte“, so der Trainer: „Ich bin sehr glücklich, dass er hier ist.“

Im Tor wird Sven Ulreich stehen, das ist ebenfalls klar. Nach dem verschobenen Comeback von Manuel Neuer und dem Verkauf von Yann Sommer (zu Inter Mailand) suchen die Bayern aktuell noch nach einem Keeper – und stehen vor einem Dilemma. Das Anforderungsprofil ist klar. „Wir suchen jemand, der das Potenzial und die Möglichkeit hat, für den FC Bayern zu spielen und wenn Manuel zurückkommt, dann seinen Stolz schlucken kann und Teamplayer genug ist, Manu als Nummer eins zu akzeptieren.“

Wer steht gegen RB Leipzig in der Startelf: Leon Goretzka oder Joshua Kimmich? © IMAGO

FC Bayern gegen RB Leipzig: Wie besetzt Tuchel die Viererkette?

Spannend wird die Besetzung der Viererkette. Dort hat Tuchel die Qual der Wahl. Links wird Alphonso Davies aktuell gesetzt sein, da Neuzugang Raphael Guerreiro mit einem Muskelbündelriss noch länger ausfallen wird. Der Rest ist noch gänzlich offen.

Gut möglich, dass die Bayern gegen die offensivstarken Leipziger die etwas defensivere Variante wählen und Benjaim Pavard anstelle von Noussair Mazraoui als Rechtsverteidiger bringen. Matthijs de Ligt und Neuzugang Minjae Kim würden dann die Innenverteidigung bilden.

Thomas Müller könnte gegen RB Leipzig immerhin im Kader stehen

Auf den Flügeln wird Tuchel vermutlich die letzten Trainingseindrücke miteinfließen lassen. Hier muss sich der 49-Jährige zwischen aus dem Trio Kingsley Coman, Serge Gnabry und Leroy Sané für zwei Stars entscheiden.

Immerhin einen Platz im Kader winken Thomas Müller und Eric Maxim Choupo-Moting. Beide hatten fast die komplette Vorbereitung verletzungsbedingt verpasst. „Choupo und Thomas waren heute im Training. Sie hatten aber nur drei Einheiten mit dem Team zuletzt, aber immerhin sind sie beschwerdefrei“, sagte Tuchel: „So sind sie Kandidaten für den Kader, aber mal sehen.“ (smk)

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern gegen RB Leipzig

Ulreich - Pavard, de Ligt, Kim, Davies - Laimer, Kimmich - Sané, Musiala, Gnabry - Tel (Kane)