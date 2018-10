Im Pokal auf der Bank - jetzt findet Arjen Robben bei Amazon deutliche Worte: „Fußballerisch sind wir...“

„Es gab natürlich mal Zeiten, in denen es einfacher lief“, so Arjen Robben über die derzeitige Situation des FC Bayern.

Gegen Viertligisten SV Rödinghausen saß Arjen Robben auf der Bank. Jetzt findet er deutliche Worte über die Form des FC Bayern.

München - Arjen Robben sieht seinen Verein FC Bayern München momentan nicht in Topform. „Fußballerisch sind wir gerade nicht in unserer besten Phase“, sagte der Niederländer „Amazon Music“. Es gebe nicht den einen Grund dafür, dass wir uns gerade etwas schwer tun, meinte der 34-Jährige. Das habe aber nichts „mit Motivation oder Einstellung“ zu tun.

Arjen Robben: Star vom FC Bayern München spricht Klartext

„Wir gehen jedes Spiel mit sehr viel Ernst an. Wir müssen grundsätzlich selbstkritisch sein, aber auch ganz ruhig bleiben“, sagte Robben. „Es gab natürlich mal Zeiten, in denen es einfacher lief. Das spüren wir Spieler gerade auch selbst und es ist keine Schande, das in der aktuellen Situation zuzugeben.“ Nach dem knappen DFB-Pokal-Erfolg über den SV Rödinghausen war Thomas Müller sichtlich angefressen.

Bundesliga: FC Bayern München trifft am Samstag auf SC Freiburg

Beim mühevollen Zweitrundensieg der Bayern im DFB-Pokal beim Viertligisten SV Rödinghausen am Dienstagabend hatte Robben wegen einer Rückenblockade pausieren müssen. In der Bundesliga geht es für den Rekordmeister und Rekordpokalsieger am Samstag im eigenen Stadion gegen den SC Freiburg weiter. „Das ist ein Spiel, das wir gewinnen müssen“, sagte Robben. „Vielleicht können wir in den Partien gegen Freiburg und Athen wieder einen Schritt nach vorne machen und uns Selbstvertrauen für das Spiel gegen Dortmund holen“, sagte Robben.

Vor dem Bundesliga-Topspiel gegen Dortmund am 10. November geht es für die Bayern in der Champions League noch gegen AEK Athen.

dpa

