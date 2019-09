Live-Ticker: FC Bayern empfängt Köln zum Wiesn-Heimspiel - Kurioses Oktoberfest-Video von Müller

Der FC Bayern München empfängt am fünften Spieltag der Bundesliga den 1. FC Köln. Gegen den Aufsteiger sind die Roten Favorit, haben aber mit Störfeuern zu kämpfen. Die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern München - 1. FC Köln -:- (-:-), Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr

Aufstellung FC Bayern: - Bank: - Aufstellung 1. FC Köln: - Bank: - Tore: - Schiedsrichter: Patrick Ittrich (Hamburg)

Update vom 21. September 2019, 13.25 Uhr: Samstag, früher Nachmittag - traditionell ist zu dieser Uhrzeit in München schon sehr viel los, wenn der FC Bayern München zu einem Bundesliga-Spiel in der heimischen Allianz Arena antritt.

An diesem 21. September ist in der bayerischen Landeshauptstadt aber sowieso Ausnahmezustand: Die Wiesn hat begonnen. Natürlich ist man auch beim FC Bayern schon in Feststimmung.

Thomas Müller zapfte schon mal an. Ob er heute von Beginn an ran darf? Ginge es nach Uli Hoeneß, dann würde ein anderer Spieler wohl auf jeden Fall von Anfang an auf dem Platz stehen: Benjamin Pavard. Der Franzose sei der beste Transfer, den der FCB jemals gemacht habe. So oder so: In unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Spiel verpassen Sie heute Nachmittag nichts. Und auch für Oktoberfest-Freunde haben wir etwas: Bei tz.de* können Sie die ersten Stunden der Wiesn verfolgen.

Apropos verfolgen: Bei der EM 2024 wird es gar nicht so einfach, die Spiele zu sehen. Ein Streaming-Anbieter hat sich wohl die Rechte gesichert, ARD und ZDF gehen leer aus. Dafür gab es heftige Kritik in den sozialen Medien. Währenddessen gibt es wieder Diskussionen um Thomas Tuchel - wird er vom FC Bayern beobachtet?

FC Bayern München - 1. FC Köln: Live-Ticker - Ist der FCB schon in Oktoberfest-Stimmung?

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln. Anstoß der Partie des fünften Spieltags ist am Samstag um 15.30 Uhr in der Allianz Arena +++

Der FC Bayern ist gegen den Aufsteiger natürlich der klare Favorit, alles andere als ein Sieg wäre eine herbe Enttäuschung. Nach zwei Unentschieden gegen Hertha BSC (2:2) und RB Leipzig (1:1) steht die Kovac-Elf derzeit auf Rang vier, zwei Punkte hinter Spitzenreiter Leipzig.

Dass seine Mannschaft bei formstarken Sachsen nicht zwingend gewinnt, sei für Trainer Niko Kovac in Ordnung, das Auftaktremis gegen die Berliner ärgert den Kroaten dagegen immer noch: „Mich wurmt immer noch das Spiel gegen die Hertha, diese Punkte fehlen uns“, sagte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Köln-Spiel.

FC Bayern München - 1. FC Köln: Hoeneß-Wutrede im Fokus

Vor dem fünften Bundesligaspieltag gerät bei den Münchnern das Sportliche unterdessen etwas in den Hintergrund. Für Schlagzeilen sorgen trotz Champions-League-Sieg gegen Belgrad vielmehr die Klubbosse als die Spieler auf dem Rasen.

Insbesondere Uli Hoeneß steht im Fokus. Der Präsident machte seinem Ärger über die Torwart-Debatte im DFB-Kasten am Mittwochabend Luft, stellte sich bedingungslos hinter Manuel Neuer und kritisierte DFB, Medien sowie Marc-André ter Stegen. Der Rundumschlag schlug hohe Wellen. Beeinflusst er auch das Auftreten der Roten auf dem Rasen?

FC Bayern München - 1. FC Köln: Qual der Wahl - Wie stellt Kovac gegen den Effzeh auf?

Niko Kovac will sich nicht zu sehr mit der Debatte beschäftigten: „Ich habe es schon beantwortet und brauche dazu nichts mehr zu sagen. Manuel ist ein absoluter Führungsspieler, ein starker Charakter. Er hat auf und neben dem Platz gezeigt, dass er ein toller Mensch und ein toller Star ist.“

Vielmehr Kopfzerbrechen bereit dem Coach ohnehin die Aufstellung gegen den 1. FC Köln. Der Coach hat auf mehreren Positionen mehrere Möglichkeiten. So etwa auf der Zehn und der Frage nach Philippe Coutinho oder Thomas Müller. Letztlich könnte Kovac ein wenig rotieren und mit dieser Aufstellung spielen.

FC Bayern München - 1. FC Köln: Nach dem Spiel auf das Oktoberfest: „Wir machen da abends ein Teamevent“

Gegner Köln kann in der aktuellen Spielzeit bislang einen Sieg aufweisen, am dritten Spieltag besiegte die Elf von Achim Beierlorzer den SC Freiburg mit 2:1. Dem gegenüber stehen drei Niederlagen gegen Wolfsburg, Dortmund und Borussia Mönchengladbach.

Durch das 0:1 im Derby gegen den Rivalen aus Gladbach wurde die Stimmung am Rhein zuletzt etwas getrübt, gegen die Münchner wolle man nun allerdings wieder „mutig und entschlossen“ auftreten - damit es später auf dem Oktoberfest etwas zu feiern gibt. Denn unabhängig vom Ergebnis wird es nach dem Spiel einen Besuch auf der Wiesn geben. „Wir machen da abends ein Teamevent. Das soll uns zusammenschweißen“, erklärte Beierlorzer.

In den vergangenen beiden Jahren erlebte der FC Bayern während des Oktoberfests eine turbulente Zeit. 2018 gingen gleich drei Partien in die Hose. Kommt es für das Team von Niko Kovac wieder dicke?

as