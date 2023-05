Nächster Titel wohl futsch: Bayern-Star nennt Kabine nach Leipzig-Debakel „tot“

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern hat Borussia Dortmund die deutsche Meisterschaft auf dem Silbertablett serviert. Ein Bayern-Star schildert nach dem Spiel die Stimmung in der FCB-Kabine.

München – Thomas Tuchel ist noch keine zwei Monate als Trainer des FC Bayern München im Amt, insofern hätte es noch gar nicht so viele Möglichkeiten geben dürfen, dass sich der Coach von seiner Mannschaft hätte enttäuscht zeigen dürfen.

Matthijs de Ligt Geburtsdatum: 12. August 1999 (23 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Innenverteidiger Marktwert: 75 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern verliert gegen RB Leipzig: Thomas Tuchel ist völlig ratlos

Da in dieser Saison an der Säbener Straße aber alles gänzlich anders ist und die Münchner in dieser Spielzeit auch Partien verlieren, die sie in den Vorjahren nie und nimmer verloren hätten, erlebte man Tuchel am Samstag nach der 1:3-Pleite seiner Mannschaft gegen RB Leipzig zum wiederholten Male mehr als ratlos.

Zum ersten Mal war dies nach der Niederlage in Mainz (ebenfalls 1:3) Ende April der Fall gewesen. Damals wie heute fand der Bayern-Trainer keine Erklärung für die Leistung seiner Mannschaft, die abermals nach einem unnötigen Gegentreffer völlig einbrach.

Bayern-Stars können sich Leipzig-Niederlage nicht erklären: „Schwer zu sagen“

„Wenn man so weit unter seinem eigenen Level spielt und das konstant sinkt, dann tust du dich schwer, Spiele zu gewinnen“, sagte der 49-Jährige sichtlich angefressen nach dem Leipzig-Spiel bei Sky. Warum das Level sinke? „Weiß ich nicht“, sagte Tuchel.

Selbst bei der anschließenden Pressekonferenz redete sich Tuchel teilweise in Rage und fand doch keine Antwort auf das Warum. Auch seine Spieler wirkten in den Katakomben der Arena ratlos. „Keine Ahnung“, „schwer zu erklären“ oder „schwer zu sagen“ war da zu hören.

Nächster Titel wohl futsch: Bayern-Star de Ligt nennt Kabine nach Leipzig-Debakel „tot“

Matthijs de Ligt schilderte kurz nach Schlusspfiff in der Mixed Zone die Gemengelage in der Bayern-Kabine. „Die Stimmung ist sehr schlecht“, sagte der Niederländer, ebenfalls perplex, ob der Leistung der Bayern in der zweiten Hälfte: „Es ist nicht einfach zu sagen. Natürlich. Tot.“

Dass nach solch einer Niederlage die Bayern-Stars niedergeschlagen sind, ist allemal verständlich. Die Tuchel-Elf hat Borussia Dortmund diedeutsche Meisterschaft auf dem Silbertablett serviert und eine kleine Schleife drum gebunden. „Die Spieler sind super enttäuscht und stellen sich viele Fragen“, sagte Oliver Kahn im Bauch der Allianz Arena.

Matthijs de Ligt nannte die Stimmung in der Bayern-Kabine nach dem Leipzig-Spiel „tot“. © IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Selbst eine Wiederbelebung der Kabine wird den FC Bayern in dieser Spielzeit nicht zum Meister küren

Der Vorstandvorsitzende trat bemerkenswerterweise als Erster den Weg in die Mixed Zone an. Auch der CEO will sich in den kommenden Tagen auf die Suche nach dem Warum begeben. „Wir müssen diese Fragen beantworten, warum uns das passiert“, so Kahn: „Aber noch viel mehr müssen wir die Frage beantworten, warum wir dann (nach dem 1:1-Ausgleich, Anm. d. Red.) nichts mehr entgegenzusetzen hatten.“

Selbst eine Wiederbelebung der Kabine wird den FC Bayern in dieser Spielzeit nicht zum Meister küren, wenn der BVB am Sonntagabend beim FC Augsburg, der seit diesem Spieltag so gut wie sicher gerettet ist, den zu erwartenden Sieg einfährt.

Allerdings hat diese Saison ja bereits gezeigt, dass dieses Mal alles anders ist. Vielleicht macht das ja noch ein wenig Hoffnung. (smk)

Aus der Allianz Arena berichtet Florian Schimak