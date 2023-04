Sündteures Bayern-Paket für Haaland enthüllt: Es ging um eine Viertelmilliarde Euro

Von: Christoph Klaucke

Der FC Bayern ging für Erling Haaland offenbar bis an die Schmerzgrenze. Doch das Mega-Angebot wurde von Manchester City getoppt.

München/Manchester – Der FC Bayern München muss eine Tormaschine stoppen. Die Rede ist von Erling Haaland, der am Dienstagabend im Viertelfinale der Champions League mit Manchester City die Bayern empfängt. Dabei hätte der ehemalige BVB-Torjäger durchaus auch auf der anderen Seite stehen können. Der FC Bayern hatte offenbar alles daran gesetzt, um Haaland an die Säbener Straße zu locken.

Name: Erling Haaland Geburtsdatum: 21. Juli 2000 Verein: Manchester City Position: Mittelstürmer Marktwert: 170 Millionen Euro

FC Bayern wollte Erling Haaland um jeden Preis

Erling Haaland lieferte sich mit Robert Lewandowski zweieinhalb Jahre ein Duell um die Torjägerkanone in der Bundesliga. Vergangenen Sommer trennten sich die Wege der beiden Stürmer. Lewandowski suchte eine neue Herausforderung in Barcelona, für Haaland wurde Borussia Dortmund eine Nummer zu klein – der Norweger entschied sich für einen Wechsel zu Manchester City.

Der FC Bayern hatte zu diesem Zeitpunkt natürlich längst ein Auge auf Haaland als Lewy-Nachfolger geworfen. Schließlich schoss der 22-Jährige für den größten nationalen Konkurrenten Tore wie am Fließband – 86 in 89 Pflichtspielen, um genau zu sein. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte damals betont, dass der Klub seinen Job nicht richtig machen würde, wenn er sich nicht mit Haaland beschäftigen würde – doch das tat er offenbar intensiv.

Der FC Bayern wollte offenbar sein Gehaltsgefüge für Haaland sprengen. © Michael Weber/PA Images/Imago

Bayerns Mega-Angebot für Haaland enthüllt: Münchner wollten offenbar jegliche Gehaltsgrenzen sprengen

Die Bayern lieferten sich bis zum Schluss ein Transfer-Rennen mit Manchester City. Die Klubbosse um Brazzo und Oliver Kahn hätten laut Kicker für Haaland sogar den finanziellen Rahmen gesprengt. Demnach soll ein Mega-Gehalt in Höhe von rund 35 Millionen Euro möglich gewesen sein.

Zum Vergleich: Lewandowski soll als Spitzenverdiener beim FC Bayern auf rund 25 Millionen Euro Jahresgehalt gekommen sein. Haaland hätte mit einem Wechsel nach München somit jegliche Gehaltsgrenzen gesprengt. Bei einem Fünfjahresvertrag und einer festgeschriebenen Ablöse von 75 Millionen Euro hätte sich das Gesamtpaket auf rund 250 Millionen Euro belaufen.

Haaland pulverisiert Rekorde bei Manchester City – und schickt Seitfallzieher-Grüße nach München

Haaland entschied sich bekanntermaßen für das wohl noch bessere Angebot von Manchester City und hat seine Quote nochmal verbessert. Vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen die Bayern kommt der Stürmer auf beeindruckende zehn Tore in der Champions League und 30 Treffer in der Premier League – am Wochenende gab es die nächste sensationelle Haaland-Gala zu bestaunen. (ck)