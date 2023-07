FC Bayern gegen Kawasaki Frontale im Live-Ticker: Heiß ersehntes Debüt – nächste Ohrfeige für Goretzka?

Von: Marius Epp

Joshua Kimmich gibt beim FC Bayern im Mittelfeld den Ton an. © IMAGO/ATSUSHI TOKUMARU

Der FC Bayern trifft im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung auf den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale. Das Spiel im Live-Ticker.

Testspiel: FC Bayern München - Kawasaki Frontale | Samstag, 12 Uhr (TV-Infos zum Spiel)

- | Samstag, 12 Uhr (TV-Infos zum Spiel) Freude aufs Debüt: Bayern-Neuzugang Kim wird zum ersten Mal auflaufen

wird zum ersten Mal auflaufen Dieser Live-Ticker zum Spiel in Tokio (Anstoß 12 Uhr) wird laufend aktualisiert.

FC Bayern München - Kawasaki Frontale -:- (-:-)

Aufstellung FC Bayern: Sommer - Mazraoui, Kim, Pavard, Davies - Kimmich, Laimer - Gnabry, Musiala, Sané - Tel Aufstellung Kawasaki Frontale: Tore:

Update vom 29. Juli, 11.17 Uhr: Der FC Bayern hat die Aufstellung bekanntgegeben! Erneut lässt Tuchel Neuzugang Konrad Laimer neben Joshua Kimmich in der Zentrale auflaufen. Ist das die nächste Ohrfeige für Leon Goretzka? Wie angekündigt steht Neuzugang Minjae Kim in der Startelf. Rechts hinten darf Noussair Mazraoui ran. Im Sturm erhält Mathys Tel seine nächste Chance. Sven Ulreich fehlt mit Hüftproblemen, Abwanderungskandidat Yann Sommer steht im Tor.

In der Aufstellungs-Meldung gab der FC Bayern außerdem bekannt, dass Sadio Mané aufgrund eines bevorstehenden Wechsels fehlt.

Erstmeldung vom 29. Juli: Tokio – In Japan müssen die Stars des FC Bayern ganz schön schwitzen: Trainer Thomas Tuchel zeigt sich während des Trainingslagers in Fernost unnachgiebig. Training am Freitag, Training am Samstagmorgen, Testspiel am Samstagmittag gegen Kawasaki Frontale – keine Zeit zum Ausruhen.

„Ich glaube, dass das nötig ist“, rechtfertigte Tuchel auf der Pressekonferenz vor dem Test-Kick gegen den japanischen Erstligisten seine harte Gangart. „Wir wollen Dinge einfordern und auch streng sein. Man muss sich immer daran anpassen, was die Mannschaft braucht“, erklärte Tuchel.

Freude aufs Debüt: Bayern-Neuzugang Kim wird zum ersten Mal auflaufen

Der FCB-Coach teilte am Freitag aber auch frohe Kunde: Neuzugang Minjae Kim wird zum ersten Mal für den FC Bayern auflaufen. „Wenn im Training nichts passiert“, fügte Tuchel an. Der Südkoreaner war für kolportierte 50 Millionen Euro von der SSC Neapel an die Säbener Straße gewechselt.

Nach dem Test gegen Kawasaki Frontale führt die Asien-Tour den Bayern-Tross weiter nach Singapur. „Kawasaki-Experte“ ist Serge Gnabry – der Flügelflitzer verbrachte schon seinen Sommerurlaub in Japan und trainierte sogar schon bei dem Klub. „Ich hatte eine sehr coole Zeit hier“, sagte er auf der Pressekonferenz.

Er bekannte sich zum FC Bayern und durfte kurz darauf einer Lobeshymne von Thomas Tuchel lauschen. Gegen die Japaner kann er das Vertrauen zurückzahlen. Anstoß ist am Samstag um 12 Uhr, mit unserem Live-Ticker verpassen Sie keine Spielminute. (epp)