FC Bayern bei Inter Mailand im Live-Ticker: Wechsel-Wirbel um Mittelfeld-Juwel Musiala

Auftakt in der Champions League

Jamal Musiala ist beim FC Bayern unter Trainer Julian Nagelsmann auf dem Sprung zum Stammspieler.

Der FC Bayern trifft in der Champions League auf Inter Mailand. Der Auftakt in der Königsklasse aus dem San Siro im Live-Ticker.

Mailand – Am Mittwochabend, um 21 Uhr, ist es endlich wieder so weit. Auch der FC Bayern startet in die Champions League. Zum Auftakt steht eine schwere Auswärtsfahrt nach Italien an. In San Siro wartet Inter Mailand.

Auftakt in die Champions League: FC Bayern bei Inter Mailand im Live-Ticker

Der FC Bayern München bekommt es zum Start also direkt mit einem schwierigen Gegner zu tun. Die CL-Gruppe des deutschen Rekordmeisters ist ohnehin tückisch. Die weiteren Gegner sind der wiedererstarkte FC Barcelona mit Ex-FCB-Torjäger Robert Lewandowski und der nicht zu unterschätzende tschechische Meister Viktoria Pilsen.

Die Bayern, die als Favorit auf den Champions-League-Titel gelten, wollen nach zuletzt zwei 1:1-Untentschieden in der Liga gegen Gladbach und bei Union Berlin gegen Inter wieder einen Sieg landen. „Wir schalten jetzt um auf Champions-League-Modus. Es ist wichtig, gut zu starten. Wir müssen versuchen, dem Gegner unser Spiel aufzudrücken und vor allem Tore machen“, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der einst in Italien für Juventus Turin spielte. „Bayern sollte immer Mitfavorit sein. Am Ende ist es wichtig, weniger darüber zu sprechen und mehr dafür zu tun“, erklärte Trainer Julian Nagelsmann am Dienstag auf der Pressekonferenz im legendären Giuseppe-Meazza-Stadion.

Wechsel-Wirbel um Jamal Musiala: Bayern-Juwel liebäugelt mit der Premier League

Wirbel gibt es vor dem Spiel um Shootingstar Jamal Musiala. In einem Interview schwört Musiala dem FC Bayern die Treue, nennt aber einen möglichen Zeitpunkt für einen Wechsel. Der Teenager liebäugelt mit einer Rückkehr nach England, um in der Premier League zu kicken. Bis dahin wird Musiala aber noch viele Spiele im FCB-Trikot machen und könnte auch in der Bayern-Aufstellung heute gegen Inter Mailand stehen.

Bei Inter fällt hingegen Top-Stürmer Romelu Lukaku verletzt aus. Ein Italien-Experte verrät, wer heute Abend der wichtigste Inter-Spieler ist. Die Nerazzurri haben am Wochenende das Mailänder Stadtderby gegen Meister Milan mit 2:3 verloren. Nach verkorkstem Saisonstart in der Serie A mit nur neun Punkten aus fünf Spielen und Tabellenplatz acht, will Inter die Tifosi mit einem Sieg versöhnen. In unserem Live-Ticker zum Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Inter Mailand, am Mittwoch um 21 Uhr, verpassen Sie nichts. (ck)