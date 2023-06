Gefährdet Hainer mit diesem Satz Davies‘ Verlängerung?

Von: Melanie Gottschalk

Alphonso Davies ist mit seiner Rolle beim FC Bayern unzufrieden. Präsident Hainers Reaktion darauf könnte die anvisierte Vertragsverlängerung gefährden.

München - Die von Uli Hoeneß erhoffte Ruhe beim FC Bayern will einfach nicht so richtig eintreten. Nachdem die Last-Minute-Meisterschaft von der Entlassung des Vorstandsbosses Oliver Kahn und des Sportvorstands Hasan Salihamidzic überschattet wurde, hatte der Bayern-Patron vor wenigen Tagen am Rande eines Benefitsspiels am Tegernsee gegenüber Sky gesagt: „Der Verein hat sich befriedet, es ist total ruhig.“

Alphonso Davies Alter: 22 Jahre (2. November 2000) Vertragsende: 30. Juni 2025 Marktwert: 70 Millionen (Quelle: Transfermarkt.de)

Alphonso Davies unzufrieden mit Rolle beim FC Bayern

Kaum war der Satz ausgesprochen, kam auch schon die nächste Meldung hereingeflattert, diesmal im Mittelpunkt: Alphonso Davies. Der 22 Jahre alte Kanadier machte dem Frust über seine aktuelle Rolle beim FC Bayern Luft – und hofft auf eine Veränderung. Im Podcast „Say Less“ sagte er: „Ich wurde damals als Ersatz für Arjen Robben verpflichtet.“

Doch aufgrund einer Verletzung von David Alaba wurde Davies 2019 unter Trainer Niko Kovac zum Linksverteidiger umgeschult. Da er seine Sache so gut auf dieser Position machte, wurde daraus eine Dauerlösung. Zufrieden ist Davies damit nicht, sagte im Podcast: „Ich dachte, das wäre eine Übergangslösung – ich kann ihn Sachen fragen, eine neue Position lernen. Jetzt, drei, vier Jahre später, stecke ich da fest. Ich hoffe weiter auf meine Chance, vorne zu spielen.“

Alphonso Davies möchte beim FC Bayern wieder auf dem linken Flügel spielen. © Sven Simon/imago

Herbert Hainer kontert Kritik von Alphonso Davies

Davies Traum: Wieder auf dem linken Flügel eingesetzt werden: „Ich warte darauf: ‚Phonzy, komm, linker Flügel!‘ Ich würde Luftsprünge machen.“ Doch dort ist meist Kingsley Coman zu finden, der FC Bayern scheint darüber hinaus eine klare Vorstellung von Davies künftiger Position beim Rekordmeister zu haben.

Denn nach seiner Motz-Beichte im Podcast „Say Less“ konterte FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer in einem Interview mit der Bild: „Alphonso Davies ist bei uns zu Europas bestem Verteidiger gereift. Das ist eine enorme Leistung. So unwohl kann er sich auf der Position nicht fühlen.“

Gefährdet Hainer-Aussage die Vertragsverlängerung mit Davies?

Gefährdet ausgerechnet dieser Satz eine Vertragsverlängerung mit Davies? Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2025, der FC Bayern möchte den 22 Jahre alten Topstar darüber hinaus halten, auch Davies könnte sich das offenbar vorstellen.

Angesprochen auf die Frage, ob er eine ähnliche Karriere wie Thomas Müller anstreben könnte, sagte der 22-Jährige gegenüber TSNSport: „Wenn man darüber nachdenkt, warum nicht? Bayern ist einer der größten Klubs der Welt. Sie haben großartige Spieler. Wir haben gesehen, wie viele Legenden kommen und gehen. Es ist ein unglaubliches Gefühl, für einen solchen Klub zu spielen. In der Zukunft möchte ich ein Teil davon sein und alles für den Verein geben.“

Bleibt er jedoch weiterhin auf der Position des Linksverteidigers hängen, könnte das zu einem Umdenken bei „Phonzie“ führen. Das sollte Trainer Thomas Tuchel bei seinem Mannschaftspuzzle also berücksichtigen, um nicht Gefahr zu laufen, den 22-Jährigen zu verlieren. (msb)