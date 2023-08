Lewandowski wird 35: Bayern-Fans reagieren mit Kane-Vergleich

Robert Lewandowski feiert seinen 35. Geburtstag. Der FC Bayern gratuliert, die Fans stellen Vergleiche zu Harry Kane an.

München – Das war ein Einstand nach Maß. Harry Kane lässt den FC Bayern direkt im ersten Bundesliga-Spiel jubeln. Der Torjäger erzielte beim 4:0-Auftaktsieg in Bremen seinen ersten Treffer. Grund zur Freude hat auch Kanes Vorgänger im Bayern-Sturm Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski Geboren: 21. August 1988 (Alter 35 Jahre), Warschau, Polen Vereine: FC Barcelona, FC Bayern, Borussia Dortmund Gehalt: 23 Millionen EUR (2022) Ehepartnerin: Anna Lewandowska (verh. 2013)

Robert Lewandowski wird 35: FC Bayern gratuliert zum Geburtstag

Robert Lewandowski wird 35. Der Pole, der am 21. August 1988 in Warschau das Licht der Welt erblickt hat, feiert an diesem Montag Geburtstag. Sein ehemaliger Arbeitgeber, der FC Bayern München, ließ die Gelegenheit nicht verstreichen und schickte bayrische Geburtstagsglückwünsche nach Katalonien.

„Ois Guade zum 35. Geburtstag, Robert Lewandowski!“ lautet die Botschaft des deutschen Rekordmeisters an Lewandowski auf X, ehemals Twitter. Auf dem dazugehörigen Foto küsst das Geburtstagskind den Henkelpott. Dazu postet der FC Bayern passend einen Pokal und ein Kleeblatt als Emoji und wählt die Hashtags „Mia San Mia“ und „FC Bayern“.

Harry Kane tritt beim FC Bayern in die Fußstapfen von Robert Lewandowski. © Laci Perenyi/Ricardo Larreina Amador/Imago

Harry Kane tritt beim FC Bayern in Lewandowskis Fußstapfen

Nach Lewandowskis Abschied vor einem Jahr zum FC Barcelona soll nun Harry Kane für Tore beim FC Bayern sorgen – und nicht nur das. „Er ist ja nicht nur ein guter Spieler, sondern bringt auch eine Persönlichkeit mit, das Mia san mia“, sagte Matthäus bei Sky90 und sieht in Kane sogar „fast einen zweiten Thomas Müller“.

Vergleichen muss sich der Rekordzugang der Münchner natürlich auch mit Lewandowski stellen. So reagierten einige Bayern-Fans neben zahlreichen Glückwünschen für den Jubilar mit Kane-Vergleichen.

Harry Kanes Vorgänger: Legendäre Neuner des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC Bayern gratuliert Lewandowski zum 35. Geburtstag – Fans reagieren mit Kane-Vergleich

„Ich vermisse ihn“, schreibt beispielsweise ein FCB-Anhänger. „Bayern-Legende, danke für alles Lewy“, meint ein anderer. Allerdings heißt es in den Kommentaren auch oft: „Kane ist besser“.

Als Beweis teilt ein User ein Jubel-Bild des Engländers nach seinem ersten Tor im Bayern-Trikot gegen Bremen. Kane brauchte nicht lange, um das erste Ausrufezeichen setzen, schon nach weniger als vier Minuten brachte er den Führungstreffer von Leroy Sané mit einem direkten Pass in die Spitze auf den Weg. Und Lewandowski?

Fernduell zwischen München und Barcelona: Kane legt gegen Lewandowski vor

Beim Barca-Stürmer, einst in Diensten des FC Bayern, steht in dieser Saison noch die Null. Immerhin gelang Lewandowski am Sonntag beim mühsamen 2:0 gegen Cadiz in der Nachspielzeit die Vorlage zum Endstand, im Spiel zuvor hatte es ein 0:0 beim FC Getafe gegeben. Manch ein FCB-Fan staunte angesichts des fortgeschrittenen Alters des Polen nicht schlecht. Ob Lewandowski mit 35 Jahren noch immer zu weiteren Torrekorden fähig ist, müssen die nächsten Monate zeigen.

Kane, der diesen Sommer 30 geworden ist, hat jedenfalls trotz aller Vergleiche mit seinem Start den ersten Schritt gemacht, um Lewandowski in München vergessen zu machen. Dennoch leistete sich Kane beim Auftaktsieg des FC Bayern einen kuriosen Regelbruch.