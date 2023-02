FC Bayern in Gladbach heute live: Ärger vor Anpfiff bei Sommer-Rückkehr

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern ist bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Nach dem Erfolg in Paris unter der Woche, geht‘s heute in der Bundesliga um Punkte. Der Live-Ticker.

Update vom 18. Februar, 13.58 Uhr: In einer knappen halben Stunde kommt die Aufstellung des FC Bayern und von Gladbach rein! Wir sind gespannt, wie FCB-Coach Julian Nagelsmann aufstellen wird. Kingsley Coman wird wohl ausfallen. Gut möglich, dass auch Thomas Müller und Serge Gnabry dieses Mal eine Chance von Anfang an bekommen.

Borussia Mönchengladbach – FC Bayern München -:-

Borussia Mönchengladbach: - FC Bayern: - Tore: -

München/Mönchengladbach – Am 21. Spieltag reist der FC Bayern zum Auswärtsspiel zu Borussia Mönchengladbach. Nach dem Highlight-Spiel in der Champions League unter der Woche bei Paris Saint-Germain geht‘s nun in der Bundesliga wieder um Punkte.

Die Münchner wollen mit einem Dreier ihre Tabellenführung verteidigen. Womöglich bekommt ein Bayern-Star wieder die Möglichkeit von Anfang an. Die Fohlen aus Gladbach hingegen wollen selbst gewinnen, um den Anschluss an die Europapokalplätze nicht zu verlieren.

FC Bayern in Gladbach heute live: Sané-Ärger vor Anpfiff bei Sommer-Rückkehr.

FC Bayern in Gladbach heute live: Ärger vor Anpfiff bei Sommer-Rückkehr

Der Klassiker aus den 70er-Jahren bietet auch heute noch Spannung. Vor allem personell, denn es ist die Rückkehr von Yann Sommer in den Borussia-Park. Achteinhalb Jahre war er der Stammkeeper der Fohlen, ehe er im Januar zum Rekordmeister wechselte. Gibt‘s einen herzlichen Empfang von den Gladbach-Fans?

Für Aufsehen sorgte im Vorfeld der Partie Leroy Sané. Der Bayern-Star erschien wiederholt verspätet an der Säbener Straße. Die Bosse und Mitspieler beobachten dieses Verhalten offenbar ganz genau. Den Abflug nach Gladbach hat er aber pünktlich geschafft. (smk)