Live-Ticker zum Test in Houston: FC Bayern peilt gegen Real Madrid ersten Sieg an

Zweiter Test in den USA: Der FC Bayern trifft in Houston auf Real Madrid.

Im zweiten Spiel im Rahmen des International Champions Cup tritt der FC Bayern gegen Real Madrid an. Holen die Roten ihren ersten Sieg? Wir begleiten das Spiel im Live-Ticker.

FC Bayern – Real Madrid -:- (-:-), Anstoß: Sonntag, 2.00 Uhr (MEZ)

FC Bayern (erste Hälfte): FC Bayern (zweite Hälfte): Real Madrid (erste Hälfte): Real Madrid (zweite Hälfte): Tore: ---

+++ Hallo und herzlich willkommen zum Live-Ticker zur Partie zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Anpfiff des Spiels im Rahmen des International Champions Cup ist am Sonntagmorgen um 2 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit in Houston - vor Ort ist es dann 19 Uhr.

FC Bayern München: Testspiel gegen Real Madrid in Houston

Der zweite Auftritt beim International Champions Cup 2019 beschert dem FC Bayern ein Wiedersehen mit Toni Kroos. Im NRG Stadium von Hosuton bekommen es die Roten mit Real Madrid zu tun. Die Arena ist eigentlich die Heimat der Houston Texans aus der US-Football-Liga NFL. Vor zweieinhalb Jahren wurde auf dem Rasen der Super Bowl - das größte Einzelsportereignis der Welt - ausgetragen.

Im ersten Test während der Audi Summer Tour hatten sich die Bayern dem FC Arsenal mit 1:2 geschlagen geben müssen. Für den einzigen Treffer des Teams von Trainer Niko Kovac hatte in Los Angeles Robert Lewandowski gesorgt. Der Coach schenkte aber auch diversen Nachwuchsspielern Einsatzzeit. Dagegen blieb Renato Sanches nur die Zuschauerrolle, wie tz.de* thematisiert. Insgesamt haben 25 Akteure die Reise in die USA mitgemacht. Zum Abschluss der Tour steht noch ein Vergleich mit dem AC Mailand in Kansas City auf dem Programm.

FC Bayern München: Auch rund um Spiel gegen Real Madrid wird nach Verstärkungen geforstet

In München geblieben ist Sportdirektor Hasan Salihamidzic, der die dringend benötigten Verstärkungen an Land ziehen soll. Immer mehr Namen werden als mögliche Transfers gehandelt - wir haben die wichtigsten in einer großen Übersicht gesammelt.

Auf einem anderen Kontinent war jüngst Franck Ribéry unterwegs. Wie tz.de* berichtet, erlebte der Ex-Bayern-Profi den Triumph der Algerier beim Afrika Cup in Ägypten vor Ort mit und feierte anschließend in der Kabine mit dem Team. Zudem stellt das Portal den US-Verantwortlichen für den FC Bayern, Rudi Vidal, vor. Ein in den USA lebender weiblicher Bayern-Fan verrät, welche Rolle Gerd Müller bei der Entscheidung für ihren Lieblingsklub spielte.

