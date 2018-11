Bayern gegen BVB: Erinnern Sie sich noch? Diese Spiele blieben in Erinnerung

Kung-Fu-Kahn, Heulsusen und Finals

+ © dpa / Andreas Gebert 31.03.2018, Bayern, München: Bundesliga, Bayern München - Borussia Dortmund, 28. Spieltag in der Allianz Arena in München (Bayern). James Rodriguez (l) von München und Lukasz Piszczek von Dortmund kämpfen um den Ball. Am Samstag treffen die Bundesligisten in Dortmund aufeinander. © dpa / Andreas Gebert

Am Samstag steigt in der Bundesliga der Klassiker zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern. In den vergangenen Jahren gab es bereits viele denkwürdige Momente in den Duellen beider Teams.