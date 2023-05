Feier-Plan beim FC Bayern: Auch ohne Meisterschaft soll es eine Party geben

Von: Melanie Gottschalk

Der FC Bayern hat den Gewinn der Deutschen Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand. Gefeiert wird trotzdem – mit oder ohne Schale.

München - So spannend wie in dieser Spielzeit war der Kampf um die Deutsche Meisterschaft schon lange nicht mehr. In den letzten Jahren konnten sich die Münchner meist schon Wochen vor dem letzten Spieltag zum Meister krönen, der FC Bayern war der Konkurrenz uneinholbar enteilt. Nun ist alles anders.

FC Bayern München Gründung: 27. Februar 1900 Präsident: Herbert Hainer Trainer: Thomas Tuchel Mitgliederzahl: Über 300.000

FC Bayern kann Meisterschaft nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen

Borussia Dortmund steht nach dem vergangenen Wochenende an der Spitze der Tabelle, der FC Bayern kann die Meisterschaft nicht mehr aus eigener Kraft gewinnen. Nur im Falle eines Patzers des BVB am letzten Spieltag zu Hause gegen Mainz hätte der Rekordmeister im Falle eines Sieges in Köln doch noch die Nase vorne. Nichts ist unmöglich, aber die erste titellose Saison seit 2012 wird für die Münchner immer wahrscheinlicher.

Das könnte auch Auswirkungen auf die Jobs von CEO Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic haben. Trotzdem soll es laut Informationen der Bild nach dem Spiel in Köln am kommenden Samstag eine Feier geben – mit oder ohne Schale. Stattfinden soll die Sause in der „Motorworld“ im Münchner Stadtteil Freimann, los geht es nach der Rückkehr der Mannschaft aus Köln gegen 21 Uhr.

Der FC Bayern ist auch in diesem Jahr ins Rathaus eingeladen. Ohne die Schale wird sich die Mannschaft allerdings nicht auf dem Balkon präsentieren. © Ulrich Wagner/imago

FC Bayern bei Münchens Oberbürgermeister eingeladen

Je nach Ausgang des Meisterschaftskampfes wird es aber einen großen Unterschied geben. Sollte der FC Bayern überraschend doch noch Deutscher Meister werden, wird es eine Party in Tracht geben, dann hätten die Münchner auch einen echten Grund zum Feiern. Ansonsten gibt es einen Saison-Abschluss, dann lautet der Dresscode laut Bild wohl „casual“. In diesem Fall dürfte die Stimmung eher gedrückt sein.

Für Sonntag (28. Mai) hat Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) dann ins Rathaus eingeladen, die Balkon-Feier auf dem Marienplatz wird es ohne die Schale aber definitiv nicht geben. In diesem Falle könnte es dann auch zu einem Umbruch beim FC Bayern kommen, Lothar Matthäus hat bereits „knallharte Konsequenzen“ gefordert. Doch bis dahin ist noch ein Spiel Zeit und es kann noch alles passieren. (msb)