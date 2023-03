Julian Nagelsmann mit Erklärung am DAZN-Mikro: Musiala „muskulär angeschlagen“

Von: Stefan Schmid

Teilen

Julian Nagelsmann verzichtet gegen Leverkusen auf den leicht angeschlagenen Musiala. © IMAGO/Mladen Lackovic

Der FC Bayern ist am 25. Spieltag der Fußballbundesliga zu Gast bei Bayer Leverkusen. Wir haben die Stimmen zum Spiel.

Leverkusen/München - Kehrt der FC Bayern nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen zurück an die Tabellenspitze der Bundesliga? Nach dem Schützenfest in Augsburg bekommen es die Münchner mit der Werkself zu tun, die mit Rückenwind aus der Europa League antritt.

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern: Dortmund vorerst vor den Bayern

Mit einem furiosen 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln übernahm Borussia Dortmund am Samstagabend vorerst die Tabellenspitze vom Rekordmeister aus München. Mit einem Sieg heute in Leverkusen kann der FCB die Kräfteverhältnisse aber wieder geraderücken. Was sagen die Verantwortlichen vor dem Spiel? Wie blicken sie nach dem Spiel auf das Ergebnis? Wir fassen für Sie die Stimmen zum Spiel Bayern gegen Leverkusen an den Mikrofonen von DAZN zusammen.

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über...

... das CL-Los Manchester City: „Hab ja schon bei der PK gesagt, dass es ein anspruchsvolles Los ist. Aber das gilt aus City-Sicht auch, die werden sich auch nicht unbedingt freuen, was die Stärke des Gegners angeht. Wenn du am Ende sehr weit kommst, vielleicht ins Finale kommst, vielleicht den Titel holst, dann keiner sagen, dass der FC Bayern Losglück hatte. In so einem K.o.-Spiel gibt es glaube keine Favoriten, das ist viel Tagesform, das habe ich auch schon vor PSG gesagt. Es sind zwei Top-Teams, da entscheiden Kleinigkeiten.“

... Kontakt zu Pep Guardiola: „Ne, es gab keinen.“

... die Aufstellung gegen Leverkusen: „Sehr ähnlich wie in den letzten Wochen auch, dass wir versuchen mit einer Doppelspitze zu spielen. Das hat uns in den letzten Wochen gutgetan. Defensiv haben wir immer ein bisschen eine andere Grundordnung als Offensiv. Liegt auch immer ein bisschen daran, was Leverkusen macht. Wir können es nicht zu 100 Prozent vorhersagen. Kann sein, dass es auch eine Dreierkette wird, könnte aber auch eine Viererkette werden. Je nachdem werden wir es Offensiv anpassen.“

... den Bankplatz von Jamal Musiala: „Jamal hat extrem viel gespielt, war ein bisschen muskulär angeschlagen im Training, hat auch bei der Aktivierung heute über Rückenschmerzen geklagt. Er hat auch beim DFB jetzt auch zwei Spiele vor sich im Gegensatz zu Leroy (Sané, Anm. d. Red), da muss er jetzt fit durchgehen. Das ist einfach ein Belastungsthema.“

... den Maulwurf im Verein: „Ja, wenn wir diesen Maulwurf nicht finden, dann kanns keine Konsequenzen geben. Generell war es skurril, dass nach der PK jeder von einem Spieler gesprochen hat, ich hab nicht einmal das Wort Spieler in den Mund genommen. Das ist so interpretiert worden. Ich hab nie Spieler gesagt, ich hab immer von einer Person gesprochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Spieler war, geht gegen null. Es muss eine Person gewesen sein, die allein in dem Raum war. Für die Person, die es weitergegeben hat, ist das mehr als grenzwertiges Verhalten. Dann finde ich auch, das hat nichts mehr mit Sport zu tun, wenn ich als Journalist das veröffentlicht. Ich kann es ein Stück weit verstehen, wenn ich es habe, dass ich dann heiß darauf bin, es zu veröffentlichen. Trotzdem muss man da ein bisschen drüber nachdenken, man schadet ja nicht nur den Klub in der Bundesliga, sondern man schadet auch den Klub international. Find es einfach ein Unding, so lange nachzubohren, bis ich irgendeinen finde, der mir sowas schickt und es dann noch zu veröffentlichen. Das ist für mich der völlig falsche Weg und hat mit Sportjournalismus nichts mehr zu tun.“(sch)