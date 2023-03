Nagelsmann legt gegen Maulwurf nach – Völler über DFB-Nominierung: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“

Von: Stefan Schmid

Der FC Bayern München ist am 25. Spieltag der Fußballbundesliga zu Gast bei Bayer Leverkusen. Wir haben die Stimmen zum Spiel.

Leverkusen/München - Kehrt der FC Bayern nach dem Spiel gegen Bayer Leverkusen zurück an die Tabellenspitze der Bundesliga? Nach dem Schützenfest in Augsburg bekommen es die Münchner mit der Werkself zu tun, die mit Rückenwind aus der Europa League antritt.

Bayer Leverkusen gegen FC Bayern: Dortmund vorerst vor den Bayern

Mit einem furiosen 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln übernahm Borussia Dortmund am Samstagabend vorerst die Tabellenspitze vom Rekordmeister aus München. Mit einem Sieg heute in Leverkusen kann der FCB die Kräfteverhältnisse aber wieder geraderücken. Julian Nagelsmann äußert sich zu dem Maulwurf im Verein und DFB-Sportdirektor Rudi Völler äußert Verständnis für die Nominierungen von Hansi Flick. Wir fassen für Sie die Stimmen zum Spiel Bayern gegen Leverkusen an den Mikrofonen von DAZN zusammen.

Rudi Völler und Julian Nagelsmann gaben vor dem Spiel ihre Meinung zu durchaus brisante Themen ab. © IMAGO / Treese und IMAGO/Mladen Lackovic

Julian Nagelsmann (Trainer FC Bayern) vor dem Spiel über...

... das CL-Los Manchester City: „Hab ja schon bei der PK gesagt, dass es ein anspruchsvolles Los ist. Aber das gilt aus City-Sicht auch, die werden sich auch nicht unbedingt freuen, was die Stärke des Gegners angeht. Wenn du am Ende sehr weit kommst, vielleicht ins Finale kommst, vielleicht den Titel holst, dann keiner sagen, dass der FC Bayern Losglück hatte. In so einem K.o.-Spiel gibt es glaube keinen Favoriten, das ist viel Tagesform, das habe ich auch schon vor PSG gesagt. Es sind zwei Top-Teams, da entscheiden Kleinigkeiten.“

... Kontakt zu Pep Guardiola: „Ne, es gab keinen.“

... die Aufstellung gegen Leverkusen: „Sehr ähnlich wie in den letzten Wochen auch, dass wir versuchen mit einer Doppelspitze zu spielen. Das hat uns in den letzten Wochen gutgetan. Defensiv haben wir immer ein bisschen eine andere Grundordnung als offensiv. Liegt auch immer ein bisschen daran, was Leverkusen macht. Wir können es nicht zu 100 Prozent vorhersagen. Kann sein, dass es auch eine Dreierkette wird, könnte aber auch eine Viererkette werden. Je nachdem werden wir es offensiv anpassen.“

... den Bankplatz von Jamal Musiala: „Jamal hat extrem viel gespielt, war ein bisschen muskulär angeschlagen im Training, hat auch bei der Aktivierung heute über Rückenschmerzen geklagt. Er hat auch beim DFB jetzt auch zwei Spiele vor sich im Gegensatz zu Leroy (Sané, Anm. d. Red), da muss er jetzt fit durchgehen. Das ist einfach ein Belastungsthema.“

Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Spieler war, geht gegen null.

... den Maulwurf im Verein: „Ja, wenn wir diesen Maulwurf nicht finden, dann kann es keine Konsequenzen geben. Generell war es skurril, dass nach der PK jeder von einem Spieler gesprochen hat, ich hab nicht einmal das Wort Spieler in den Mund genommen. Das ist so interpretiert worden. Ich hab nie Spieler gesagt, ich hab immer von einer Person gesprochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Spieler war, geht gegen null. Es muss eine Person gewesen sein, die allein in dem Raum war. Für die Person, die es weitergegeben hat, ist das mehr als grenzwertiges Verhalten. Dann finde ich auch, das hat nichts mehr mit Sport zu tun, wenn ich als Journalist das veröffentliche. Ich kann es ein Stück weit verstehen, wenn ich es habe, dass ich dann heiß darauf bin, es zu veröffentlichen. Trotzdem muss man da ein bisschen drüber nachdenken, man schadet ja nicht nur den Klub in der Bundesliga, sondern man schadet auch den Klub international. Find es einfach ein Unding, so lange nachzubohren, bis ich irgendeinen finde, der mir sowas schickt und es dann noch zu veröffentlichen. Das ist für mich der völlig falsche Weg und hat mit Sportjournalismus nichts mehr zu tun.“

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen) vor dem Spiel über…

… das Wiedersehen mit dem FC Bayern: „Das wichtigste ist auf dem Platz, sind die Spieler. Heute haben wir ein Top-Top-Spiel, für uns nach Europa ist es immer schwer, aber wir werden es probieren und wollen gut spielen. Nach dem Spiel haben wir Zeit für alles andere.“

… das Gerücht, dass der FCB ihn vor einigen Jahren als Co-Trainer wollte: „Ja, es ist passiert vor einiger Zeit, aber jetzt bin ich hier glücklich in Leverkusen. Das ist eine gute Erfahrung und Entwicklungschance in meinem Job und das ist alles.“

… seine Arbeit seit seinem Beginn bei Leverkusen: „Wir haben mehr Stabilität und bessere Balance. Das ist sehr wichtig für jedes Spiel in der Bundesliga und auch in Europa. Die letzten Monate waren gut, wir haben noch zwei Monate Vollgas in der Bundesliga vor uns, in Europa werden wir sehen.“

… die Aufstellung von Bayer 04 Leverkusen: „Es ist unser fünftes Spiel in zwei Wochen. Wir mussten etwas wechseln, auch für frische Beine. Das wichtigste ist: viele Spieler haben eine gute Phase im Moment und die brauchen die Spiele. Und heute gegen Bayern brauchen wir eine perfekte Leistung, um eine Chance zu haben.“

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor) vor dem Spiel über...

… die Wichtigkeit von Florian Wirtz für den DFB: „Er hat jetzt auch in den letzten Spielen nach seiner schweren Knieverletzung gezeigt, was er für ein wunderbarer Fußballer ist. Es gibt ja nicht nur ihn, es gibt Musiala auch noch, der ein Wahnsinns-Kicker ist, Kai Havertz gibt es auch noch. Der deutsche Fußball ist auf dieser Position gar nicht so schlecht gestellt.“

… den Bankplatz von Jamal Musiala: „Er hat ja auch die letzten Wochen permanent gespielt, aber er hatte jetzt mal keine englische Woche. Aber klar, beim FC Bayern musst du ja auch die Spieler, die vielleicht nicht so oft zum Einsatz gekommen sind, zufriedenstellen. Die, die jetzt für ihn spielen, sind ja immer noch Weltklasse.“

Wenn man jetzt nicht was probiert, wann dann?

… die umstrittene DFB-Kadernominierung von Hansi Flick: „Ist ja das gute Recht eines Bundestrainers, dass du nach einer sicherlich nicht guten Weltmeisterschaft was Neues ausprobierst. Wenn jetzt ein paar prominente Namen fehlen, die normalerweise dabei sind, die kommen ja normal wieder dazu. Das ist jetzt einfach nur eine Phase der Vorbereitung. Wenn man jetzt nicht was probiert, wann dann? Jetzt einfach mal ein Zeichen zu setzen, junge Spieler mitzunehmen und denen für die U21-Europameisterschaft im Juni einen zusätzlichen Schub zu geben.“

… das Vorgehen von DFB-Trainer Hansi Flick: „Ich kann euch nochmal versichern, Hansi Flick hat mit allem gesprochen, die nicht dabei sind und die werden fast alle in den nächsten Monaten wieder dazu kommen. Wir können aber nicht immer diskutieren, dass wir keine jungen Spieler haben, wir müssen ihnen auch die Chance geben, sich zu zeigen.“

… die Ambitionen von Marc-André ter Stegen als DFB-Stammtorhüter: „Das ist total legitim, dass ein Klassetorhüter wie ter Stegen natürlich Stammspieler werden will. Natürlich ist der Kapitän Manuel Neuer, der im Moment eine schwere Verletzung hat. Ich habe mit ihm letzte Woche vor dem Spiel gegen Paris gesprochen: Er sieht das total realistisch, er weiß genau woran er ist, er schätzt auch seine Konkurrenten. Er stellt sich natürlich den Konkurrenzkampf, im Moment hat natürlich ter Stegen die Nase vorn.“ (sch)