El Clásico im Live-Ticker: Barca gegen Real im Gigantentreffen

Am Mittwochabend steht (mindestens) Europas Fußball-Welt Kopf: Die punktgleichen Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid treffen im ersten El Clásico der Saison aufeinander. Hier gibt‘s den Live-Ticker.

FC Barcelona - Real Madrid -:- (-:-), 20.00 Uhr

Am Mittwochabend findet in der spanischen La Liga ein Nachholspiel statt.

statt. Im Camp Nou steigt der Kracher zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid.

FC Barcelona: - Real Madrid: - Tore: - Schiedsrichter: -

Barcelona - Am Mittwoch ab 20 Uhr ist es wieder soweit: In der spanischen Metropole kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die zu dem größten gehören, was der Weltfußball zu bieten hat. In einer Nachholpartie des 10. Spieltages duellieren sich dann die spanischen Erzrivalen FC Barcelona und Real Madrid.

FC Barcelona gegen Real Madrid: Politischer Beigeschmack

So ausgeglichen wie diesmal waren die Vorzeichen des Schlagerspiels schon lange nicht mehr: In der Liga sind beide Mannschaften punktgleich (35), es geht also um nicht weniger als die Tabellenspitze. Den Platz an der Sonne nehmen die Katalanen ein, weil die Tordifferenz um zwei Treffer besser ist als die des Gegners.

+ Können Toni Kroos und Kollegen den FC Barcelona um Superstar Lionel Messi stoppen? Am Mittwoch steht der „Clasico“ auf dem Programm. © Enrique de la Fuent e/gtres/dpa Ursprünglich hätte das prestigeträchtige Match am 26. Oktober stattfinden sollen. Aufgrund der politischen Unruhen in Katalonien und damit verbundener Gerichtsurteile gegen Separatistenführer wurde es jedoch verschoben. Nichtsdestotrotz wollen Aktivisten der Unabhängigkeitsbewegung erstmals den „El Clásico“ zum Anlass nehmen, um für ihre Zwecke Partei zu demonstrieren. Die Planung beinhaltet Barrikaden in Stadionnähe und eine Blockade des Teambusses von Real Madrid. Über 20.000 Demonstranten haben sich hierfür angekündigt, dem entgegenstehen mehr als 4000 Polizeibeamte, die dem Geschehen Einhalt gebieten.

Generalprobe vor El Clasico: Last-Minute-Remis für Real Madrid

Die Generalprobe verlief auf beiden Seiten mittelprächtig: Der FC Barcelona musste sich bei Verfolger San Sebastian mit einem 2:2 begnügen, auch Real Madrid holte im Spitzenspiel beim FC Valencia einen Punkt. Allerdings fühlte sich dieses Remis für die Hauptstädter wie ein moralischer Sieg an: Beim Champions-League-Achtelfinalisten sah es bis zur 94. Minute nach einer 0:1-Pleite aus, ehe Goalgetter Karim Benzema doch noch der späte Ausgleichstreffer gelang.

Any player who has not feature in this clash before don't deserve anything from football awards #ElClasico pic.twitter.com/LLsRRV5Yx6 — MacHinA (@imam__abubakar) 17. Dezember 2019

Schätzungen zufolge werden weltweit mehr als 650 Millionen Menschen den El Clásico zwischen Barcelona und Real Madrid live im TV oder im Live-Stream sehen. Marc-André Ter Stegen: "Auf solche Spiele freut man sich ganz besonders. Das sind Duelle, die die Leute mitreißen und begeistern", sagte der deutsche Keeper des FC Barcelona gegenüber Spox und DAZN. Mit Toni Kroos in Diensten Real Madrids trifft er auf einen Teamkollegen der DFB-Auswahl, der beim Spiel in Valencia sagenhafte 105 von 108 Pässen zum eigenen Mann brachte.

Wie Sie das Gipfeltreffen der Primera Division in Deutschland live sehen, erfahren Sie bei tz.de.

