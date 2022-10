Barcelona - FC Bayern im Live-Ticker: Bekommt Robert Lewandowski nochmal eine Chance?

Von: Patrick Mayer

Duell unter Ex-Kollegen: Robert Lewandowski (li.) vom FC Bayern gegen Dayot Upamecano (FC Bayern). © IMAGO / Sportfoto Rudel

Der FC Bayern muss in der Champions League beim FC Barcelona ran. Ex-Münchner Robert Lewandowski bangt um das Achtelfinale. Verfolgen Sie das Spiel heute Abend ab 21 Uhr hier im Live-Ticker.

München/Barcelona - Ausgerechnet. Die Partie gegen den FC Bayern wird für Ex-Spieler Robert Lewandowski in der Champions League zum sogenannten Schicksalsspiel. Zumindest dann, sollte Inter Mailand kurz zuvor (wider Erwarten) gegen den Außenseiter Viktoria Pilsen patzen.

Die Konstellation in Gruppe C ist brisant: Die Münchner führen klar mit zwölf Punkten und stehen vor diesem 5. Spieltag schon im Achtelfinale. Der FC Internazionale (7 Punkte) kann mit einem Sieg gegen den tschechischen Meister (0 Punkte) heute Abend ebenfalls die Runde der besten 16 der Königsklasse klarmachen. Vorausgesetzt, die Lombarden gewinnen. Markant: Anstoß in Norditalien ist bereits um 18.45 Uhr, während das Duell der Katalanen um Lewandowski gegen den deutschen Bundesliga-Rekordmeister erst um 21 Uhr angepfiffen wird.

Robert Lewandowski bangt: Zieht Inter Mailand statt der Katalanen ins Achtelfinale ein?

Brisant: Barcelona hat vor seinem Champions-League-Heimspiel gegen die Bayern an diesem Mittwochabend nur vier Punkte sowie das direkte Duell mit den Italienern verloren (0:1, 3:3).

Holt die Viktoria im Giuseppe-Meazza-Stadion nicht mindestens ein Unentschieden, ist der Spanien-Riese raus, ehe das Spiel gegen die Münchner überhaupt beginnt. „Barça in den Händen der Pilsener“, kommentierte deshalb die spanische Tageszeitung as.

Im Video: Was Barca-Trainer Xavi zum Gipfel gegen den FC Bayern sagt

Aber: Trainer Xavi vom FC Barcelona sieht nur noch eine Mini-Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. „Es gibt nur noch eine geringe Hoffnung. Wir haben unser Schicksal nicht mehr in unseren Händen“, sagte Xavi. Die Begegnung gegen die Bayern werde aber so oder so „sehr kompliziert“, meinte der einstige Barca-Spieler: „Wir müssen beweisen, dass wir gegen diese Art von Teams bestehen können, egal was in Mailand passiert.“

Verfolgen Sie alle Entwicklungen in Champions-League-Gruppe C heute Abend hier im Live-Ticker. (pm)