Augsburg-Stürmer zieht beim FC Bayern ein

Doha - FCA-Stürmer Alfred Finnbogason weilt in Doha, um eine Schambein-Entzündung auszukurieren. Jetzt zieht der Isländer beim deutschen Rekordmeister FC Bayern ein.

Der isländische Stürmer Alfred Finnbogason (27) befindet sich aktuell in ärztlicher Behandlung in Katar. Eine hartnäckige Schambein-Entzündung soll dort endlich abklingen. Die orthopädische Klinik Aspetar kümmert sich nun für drei Wochen um den Augsburg-Star, der schon seit mehreren Monaten an der störrischen Verletzung laboriert. Die letzten Tage schlief Finnbogason im 5-Sterne-Hotel „The Torch“ auf dem Gelände der Aspire Academy. Weil aber der belgische Verein und morgige Bayern-Testspielgegner KAS Eupen nun hier einzieht und auch der neureiche chinesische Verein Shanghai Dongya um Hulk und Oscar hier nächtigt, muss der Isländer nun umziehen. Und zwar nebenan ins nächste Luxus-Hotel (“Al Aziziyah“) zu den Bayern.

Besserung in Katar

Hier in Katar hofft der Stürmer nun endlich auf Besserung. Der Bild sagte er: „Sollte ich danach endlich weniger Schmerzen haben, könnte ich mich irgendwann im Februar in Augsburg wieder nah ans Team heranarbeiten.“ Immerhin acht Tore schoss Finnbogason in 20 Spielen in der 1. Bundesliga. Ein Stürmer seines Kalibers könnte den Augsburgern bei nur 13 Toren in der Hinrunde - der zweitschlechteste Sturm der Liga - gut zu Gesicht stehen.

Fabian Müller