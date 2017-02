FA Cup: Huddersfield erzwingt gegen ManCity Wiederholungsspiel

Huddersfield - Im Achtelfinale des englischen FA Cups ist Manchester City am Samstag beim Zweitligisten Huddersfield Town nicht über ein 0:0 hinausgekommen und muss nun ein Wiederholungsspiel bestreiten.

Das Team des ehemaligen Bayern-Trainers Pep Guardiola tat sich in Huddersfield schwer gegen die starken „Terriers“, die vom Deutschen David Wagner trainiert werden und in der Championship um den Aufstieg mitspielen.

Der ehemalige Wolfsburger Kevin De Bruyne und Fußball-Nationalspieler Leroy Sané, beide Stammspieler bei den Citizens, wurden erst in der 69. Minute eingewechselt, brachten aber nicht mehr den gewünschten Erfolg. Für Huddersfield kam in der zweiten Hälfte die Ingolstädter Leihgabe Elias Kachunga auf den Platz.

Leicester City blamierte sich am Samstag nach Kräften und schied in der fünften Pokalrunde aus. Der Meister, bei dem Ron-Robert Zieler im Tor stand, unterlag beim Drittligisten FC Millwall trotz Überzahl mit 0:1 (0:0). Shaun Cummings traf in der 90. Minute für die Gastgeber. Jake Cooper hatte in der 52. Minute Gelb-Rot gesehen..

